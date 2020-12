21/12/2020 POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE TikTok TIKTOK

MADRID, 21 ans (Portaltic / EP)

Le réseau social Tiktok a présenté son outil “ Year on TikTok ”, dans lequel il collecte pour chaque utilisateur ses vidéos, tendances, filtres et créateurs préférés en 2020, une année qui a été caractérisée par la découverte de nouvelles activités et l’approche des amis et les membres de la famille via les plateformes sociales.

À partir du 21 décembre, les utilisateurs de TikTok pourront télécharger leur vidéo de synthèse et la partager à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la plate-forme, une nouveauté que la société a accompagnée d’une étude, qui montre que les Espagnols se sentent plus résilients que la plupart des citoyens des autres pays européens

En 2020, la pandémie a connu des moments difficiles, mais les Espagnols ont «obtenu de bonnes notes» en matière d’adaptabilité. Ainsi, les résultats révèlent que plus de la moitié (56%) estiment avoir appris à être plus fort durant cette année, en s’adaptant à la nouvelle réalité, et le même pourcentage assure qu’ils se sont surpris par leur capacité à faire face. à cette situation difficile.

En ce qui concerne nos voisins européens, les données montrent que les Espagnols se sentent plus capables de s’adapter à cette situation que les autres, puisque la moyenne européenne se situe à 46% (11 points de moins que la moyenne espagnole).

De plus, 43% des Espagnols déclarent que cette année ils se sont sentis plus proches de leur communauté. Environ un tiers (29%) ont découvert de nouvelles communautés et des réseaux de soutien à la suite de leur recherche sur Internet.

La pandémie a également rapproché les êtres chers. En ce sens, 67% considèrent que l’année 2020 leur a fait prendre conscience du rôle important que jouent les amis, la famille et les communautés dans leur vie. C’est particulièrement remarquable dans le cas de la génération Z (18-24 ans), puisque près des trois quarts (73%) d’entre eux admettent qu’elle la valorise plus aujourd’hui qu’auparavant.

LES ACTIVITÉS QUI ONT SUCCÈS EN 2020

En ce qui concerne les activités les plus populaires pour les Espagnols ces derniers mois, l’étude montre que près de la moitié (48%) ont trouvé le temps de faire des choses qui étaient auparavant difficiles pour eux. Là encore, la génération Z est celle qui a réalisé le plus d’activités nouvelles: plus de 60% des personnes interrogées déclarent avoir essayé de nouvelles activités au cours de cette année qui se termine.

En ce sens, une personne sur cinq (22%) affirme avoir retiré son côté créatif et commencé à essayer de nouveaux loisirs. Parmi les plus populaires des Espagnols, nous trouvons: la lecture (53%), la cuisine et la pâtisserie (50%), faire de petits arrangements à la maison (33%) et faire de l’exercice (44%).

Sur les réseaux sociaux, les hashtags tels que #FitnessEnCasa et #BookTok ont ​​généré respectivement plus de 290 millions et 2,300 millions de vues. Bien que les défis liés à la cuisine aient été les grandes stars cette année: #Baking, #Cocina, #homecooking et #cookinghacks ont eu plus de 20000 millions de vues ensemble.

Les Espagnols ont également découvert d’autres activités à cette époque comme la méditation (19%), la couture (12%) ou la danse (11%). Précisément pour découvrir ces nouveaux «hobbies», les plateformes sociales et de divertissement ont été essentielles. Ainsi, un tiers des personnes (32%) se disent inspirées par ces plateformes pour essayer de nouvelles choses, notamment en génération Z (50%), contre 23% des plus de 55 ans.

Selon l’étude, plus de sept Espagnols sur dix qui ont commencé un nouveau “ passe-temps ” aimeraient le conserver en 2021 et prévoient de passer plus de temps à pratiquer leurs activités préférées.

Enfin, et pour les mois à venir, plus de la moitié (52%) des Espagnols interrogés sont optimistes pour 2021. Les gens prévoient de mettre leur créativité à profit et 68% souhaitent profiter des compétences qu’ils ont développées au cours de cette année 2020 pour tirer le meilleur parti de votre vie.