Les téléviseurs ont fait un énorme bond en matière de qualité ces dernières années, avec des changements qui sont perçus au premier coup d’œil, comme la taille des panneaux, et d’autres qui, des tripes de l’appareil, nous font recevoir une image presque parfaite. Cependant, bien que les téléviseurs que nous achetons soient normalement calibrés, l’utilisateur peut faire des choses pour améliorer l’expérience de visionnage.

Ce premier calibrage ne garantit pas que vous tirerez le meilleur parti des capacités d’un outil aussi puissant que les téléviseurs d’aujourd’hui et, par paresse ou par ignorance, de nombreux utilisateurs cessent de profiter de toutes ses possibilités.

Afin de profiter de la technologie des téléviseurs, les utilisateurs peuvent être amenés à modifier certains des paramètres prédéfinis, tels que la luminosité, les couleurs, le contraste ou la netteté, et il est conseillé de recourir aux modes d’affichage proposés par l’appareil en fonction de du contenu qu’ils veulent voir. De plus, il est important de prendre en compte des variables telles que la situation télévisuelle, l’angle de vision ou l’éclairage, entre autres.

CLÉS POUR AMÉLIORER L’IMAGE DE LA TÉLÉVISION

Pour cette raison, les experts de Philips ont compilé une série de conseils pour tirer le meilleur parti des téléviseurs, se référant dans chaque cas à certaines fonctions qu’ils ont développées pour tirer le meilleur parti de la technologie de chacun de leurs appareils.

En ce sens, ils considèrent qu’il est important qu’avant de visionner un film ou une série, par exemple, les utilisateurs adaptent les niveaux de couleur, de luminosité et de contraste pour obtenir un plus grand réalisme, ainsi qu’une vision fluide et non coupée. La plupart des fabricants facilitent ce travail en incorporant des «modes» de visualisation basés sur chaque contenu.

Philips a travaillé en particulier dans le «mode cinéma», avec lequel la télévision adaptera les différentes valeurs afin que les films ou séries se présentent de la meilleure façon possible. De plus, ce mode inclut la technologie «Filmmaker Mode», qui désactive automatiquement les améliorations apportées par le téléviseur afin que les utilisateurs puissent voir le contenu tel que le réalisateur voulait qu’il soit vu.

Les experts de l’entreprise préviennent que le mouvement des films et séries est l’un des points les plus touchés par la compression du contenu, ce qui lui permet d’occuper moins d’espace et peut être transmis plus facilement en “ streaming ” (sur les plateformes comme Netflix) ou des chaînes de télévision traditionnelles.

Pour résoudre ce problème, les téléviseurs Philips disposent de l’option «Motion Cinema», qui permet une interpolation d’image fluide et permet d’obtenir des déplacements naturels. En ce sens, les experts recommandent que ce mode ne soit pas activé au maximum, car il pourrait montrer un mouvement “trop ​​brusque et artificiel”.

ÉCLAIRAGE ET SON AUSSI

En plus de la qualité de l’image, il existe des aspects externes qui affectent la visualisation correcte du contenu audiovisuel. En ce sens, bien que la technologie ait beaucoup avancé, il est toujours important d’éviter les reflets directs des fenêtres et de se tenir à un angle de vision relativement centré par rapport à l’écran.

Dans ce domaine de l’éclairage, Philips travaille depuis des années sur la technologie «Ambilight», avec laquelle il projette les couleurs de l’écran sur le mur et donne l’impression que l’image dépasse les limites de l’écran. L’entreprise a travaillé pour que cet éclairage soit également adapté en fonction de la couleur ou de la texture du mur où se trouve le téléviseur.

Une autre avancée importante est la capacité de nombreux téléviseurs actuels à détecter le contenu en Dolby Vision pour fournir automatiquement une meilleure qualité d’image. Philips permet la personnalisation avec Dolby Vision Bright and Dark: avec la première fonction, les téléviseurs Philips améliorent la couleur, la luminosité et le mouvement, tandis qu’avec Dolby Vision Dark, le format Dolby traditionnel, les utilisateurs peuvent regarder la série ou le film , tel que le réalisateur l’a conçu.

Enfin, les experts Philips se souviennent que les paramètres sonores sont tout aussi importants que les paramètres d’image. Pour cette raison, ils ont intégré dans leurs téléviseurs la possibilité de recourir à l’Intelligence Artificielle pour que la TV s’ajuste en fonction du type de contenu, que ce soit le cinéma, le sport, la musique ou les actualités, grâce au mode ‘AI Sound’.