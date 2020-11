18/03/2020 WhatsApp POLITIQUE AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS RECHERCHE ET TECHNOLOGIE WhatsApp

MADRID (Portaltic / EP)

L’application de messagerie WhatsApp a repensé son outil de gestion du stockage qui offre désormais, en plus des suggestions de nettoyage, la possibilité de sélectionner et de supprimer tous les fichiers à la fois, en cochant une seule case.

Depuis la section ‘Paramètres’ de l’application, vous pouvez accéder à la configuration dédiée au ‘stockage et données’, où vous trouverez, précisément, l’administration du stockage. De là, vous pouvez gérer les documents qui ont été stockés sur le «smartphone» lors de l’utilisation de l’application.

Dans cette section, l’application affiche une barre en haut, qui informe de l’espace occupé sur le téléphone et de ce qui est gratuit. Il les divise également en deux types: les fichiers multimédias WhatsApp, en vert, et les applications et autres éléments, en jaune.

Sous la barre, vous pouvez lire «Examiner et supprimer des éléments». Dans ce cas, l’application affiche quelques suggestions de nettoyage, telles que des dossiers, dans lesquels elle divise les éléments multimédias stockés: ceux qui ont été transférés plusieurs fois ou ceux qui occupent plus de 5 Mo, et à côté du type, la quantité d’espace utilisé .

La nouveauté de la refonte est qu’elle permet, d’une part, de sélectionner et de supprimer des fichiers de manière massive, au lieu de le faire un par un, et, d’autre part, en ce qu’elle en offre un aperçu, de s’assurer que nous marquons ceux que nous voulons éliminer.

Ainsi, et pour supprimer massivement, par exemple, la section des fichiers qui occupent plus de 5 Mo, il suffit de cliquer dessus, ce qui conduira à la sélection des fichiers qu’elle contient, classés par ordre décroissant selon la taille.

En haut de la page d’aperçu, vous pouvez voir une boîte qui dit: «Tout sélectionner». Si vous souhaitez le supprimer en masse, marquez-le simplement et cliquez sur l’icône de la poubelle.

Cependant, si vous souhaitez conserver un fichier, vous pouvez sélectionner les fichiers à supprimer un par un, en appuyant pendant quelques secondes sur chaque aperçu, puis en cliquant également sur l’icône de la corbeille.