01/01/1970 Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi en Espagne ENQUÊTE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE XIAOMI

MADRID, 14 ans (Portaltic / EP)

Xiaomi fête ses dix ans et le célèbre avec une croissance imparable en 2020 malgré la crise provoquée par Covid-19, se classant troisième au niveau mondial et en Europe en volume d’expéditions. En Espagne, où la société a trois ans, Borja Gómez-Carrillo fait ses débuts en tant que Country Manager, qui arrive avec un objectif clair en tête: “Consolider notre leadership dans le segment des smartphones sur le marché espagnol”.

Le constructeur chinois est devenu le premier fabricant en volume d’expéditions de smartphones en Espagne, avec une part de marché de 34% et après avoir connu une croissance annuelle de 93%, selon les données du cabinet de conseil Canalys. Une position qu’elle a réussi à maintenir pendant trois trimestres consécutifs. «Sans aucun doute, malgré le fait que cette année a été difficile pour nous tous à tous égards, l’équilibre que nous en faisons en tant qu’entreprise est très positif», déclare Gómez-Carrillo.

S’adressant à Europa Press, le directeur a été “très fier et reconnaissant” à tous les Mi Fans, consommateurs et “partenaires” qui ont soutenu la marque et, indépendamment des données et du maintien de cette tendance de croissance, Gómez -Carrillo insiste sur le fait que l’important pour Xiaomi est de “continuer à innover et à apporter les technologies les plus avancées aux prix les plus honnêtes au monde entier”.

De Xiaomi, ils sont conscients que maintenir ce rythme est un défi compliqué, car “la concurrence sur ce marché est de très haut niveau”, mais ils assurent qu’ils continueront à innover et à proposer des produits “avec un bon rapport qualité-prix” dans le but dans la marque préférée des consommateurs espagnols, de la gamme d’entrée à la «premium». Pour ce faire, ils continueront à travailler sur leur stratégie multimarque, et Redmi, Mi et POCO continueront d’être présents dans tous les points de vente.

AU-DELÀ DES TÉLÉPHONES INTELLIGENTS

«Mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur les smartphones, mais dans le cadre de notre stratégie ‘smartphones x AIoT’, nous voulons continuer à croître dans les deux segments. Pour cette raison, nous continuerons à travailler pour apporter notre modèle commercial complet à ce marché: développer notre offre d’appareils et de services, de renforcer nos canaux de distribution physiques, en ligne et avec l’aide d’opérateurs, et de continuer à nouer des relations et à étudier des opportunités avec des partenaires locaux », a ajouté le Country Manager de Xiaomi en Espagne.

En 2020, la plate-forme IoT de Xiaomi a atteint le chiffre de 289,5 millions d’appareils connectés, à l’exclusion des “ smartphones ” et des ordinateurs portables. En ce sens, le fabricant a réussi à consolider sa position de leader dans des segments tels que les scooters électriques, les vêtements de poignet ou les téléviseurs intelligents.

“L’Espagne est un marché stratégique pour nous et nous avons la vocation d’élargir notre offre de solutions innovantes le plus rapidement possible”, ajoute Gómez-Carrillo, tout en rappelant que ces derniers mois, Xiaomi a lancé son premier haut-parleur intelligent sur le marché espagnol (Mi Smart Speaker), ainsi que deux appareils conçus pour la maison intelligente qui sont devenus l’un des favoris des adeptes de la marque: Mi Smart Antibacterial Humidifier et Mi Smart Space Heater S.

LA TV AU CENTRE DE LA MAISON INTELLIGENTE

Xiaomi considère que les téléviseurs sont devenus le «hub» par excellence des maisons intelligentes. En 2019, les premiers SmartTV Xiaomi sont arrivés en Espagne et «la réponse a été très positive», explique Gómez-Carrillo, qui assure qu’ils travaillent activement pour amener de nouveaux modèles sur le marché local «très bientôt».

«Je ne peux pas identifier les données locales, mais au dernier trimestre de 2020, à l’échelle mondiale, le chiffre d’affaires de notre segment des produits IoT et lifestyle a augmenté de 16,1% par rapport à la même période de l’année dernière, principalement en raison de en raison de la croissance de la demande pour certains produits de notre écosystème, parmi lesquels se distinguent les téléviseurs intelligents, dont la «livraison» est restée dans le top 5 mondial au troisième trimestre », détaille le responsable espagnol.

Dans tous les cas, allant plus loin, il explique que l’engagement de Xiaomi n’est pas seulement de rapprocher le plus grand nombre d’appareils intelligents des utilisateurs locaux, mais travaille également très dur pour rendre ses services Internet disponibles le plus rapidement possible. avant. «Nous ne devons pas oublier que pour que l’expérience de nos utilisateurs soit excellente, nous devons nous assurer que la localisation et la qualité du service que nous proposons évoluent à la même vitesse», ajoute-t-il.

LE SAUT VERS UNE 5G PLUS ACCESSIBLE

Un autre aspect sur lequel toute l’industrie travaille, et Xiaomi en particulier, est l’arrivée de la technologie 5G. L’entreprise s’est engagée à «faire de la 5G une technologie aussi accessible que possible». Pour ce faire, il a lancé son premier “ smartphone ” avec cette technologie en février 2019 et, ces derniers mois, il l’a intégré dans des appareils aux gammes de prix inférieures, comme le Mi 10T Lite.

«C’est un domaine dans lequel toute l’industrie travaille ensemble et, depuis Xiaomi, nous collaborons activement avec les opérateurs et d’autres« partenaires »dans cette tâche. L’innovation est quelque chose d’inné dans notre modèle commercial. Nous avons une équipe de plus de 10 000 ingénieurs qui, en 2021, continuera à rechercher et développer des solutions innovantes dans le domaine de la 5G et 6G », ajoute Gómez-Carrillo.

Xiaomi comprend que l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché est “quelque chose de positif” tant qu’ils aident l’industrie à continuer d’avancer main dans la main avec les innovations. En ce sens, il assure qu’ils continueront à travailler pour proposer des solutions pionnières et conclut que la proximité qu’ils ont obtenue avec leur communauté de fans, qui atteint 500 000 personnes rien qu’en Espagne, “a été la clé pour proposer des solutions pionnières qui répondent à leurs demandes réelles”. .