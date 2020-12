12/03/2020 11ème édition des SAP Quality Awards POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE SAP

Le Prix Spécial du Jury du meilleur projet réalisé avec une solution ou une initiative SAP pendant la pandémie a été décerné à SEAT

MADRID, 4 (Portaltic / EP)

SAP Espagne a célébré la 11e édition des SAP Quality Awards, les prix qui visent à reconnaître l’excellence et la qualité dans le travail conjoint mené par les clients, les partenaires et SAP lui-même lorsqu’il s’agit de garantir des implémentations réussies dans le que des avantages commerciaux clairs sont obtenus rapidement et en continu.

Les SAP Quality Awards trouvent leur origine dans des méthodologies, des outils, des expériences et des bonnes pratiques, rassemblés dans les 10 principes de qualité de l’entreprise. Et ils sont divisés en quatre catégories: transformation de l’entreprise, expérience client, livraison rapide et innovation.

Organisés par SAP Espagne sans interruption depuis 2010, ils sont une excellente occasion de reconnaître ces clients avec un engagement clair envers la qualité dans les implémentations et qui, grâce à une planification et une exécution appropriées de leur projet, démontrent une grande valeur ajoutée pour leur entreprise.

Cette édition a été spéciale car c’est la première à se tenir virtuellement, ainsi que parce qu’elle se déroule dans une année où la transformation numérique est devenue l’un des principaux objectifs des entreprises, ce qui s’est reflété dans la taille et le niveau élevé des projets.

Le directeur général de SAP Espagne, Rafael Brugnini, a souligné dans son discours que la situation actuelle a influencé la manière dont le jury a évalué les projets: “Ce 2020 restera dans l’histoire comme une année différente, l’année de la Résilience. Il faut être très fier car les gagnants ont montré qu’avec du travail, de la patience et beaucoup de détermination, malgré tout ce qui se passe, vous atteignez vos objectifs. Vous êtes un exemple de leadership et de passion pour transformer vos entreprises.

Brugnini a également ajouté qu ‘”un dénominateur commun, qui est essentiel dans les projets les plus réussis, est le travail d’équipe, entre SAP, le partenaire et le client et, d’autre part, le rôle joué par certaines personnes clés dans les entreprises. , qui sont devenus le moteur de leurs équipes et, avec leadership et passion, ont fait la différence ».

Parmi tous les projets qui ont soumis leur candidature dans cette édition, le jury a considéré que les lauréats du prix d’or sont:

Carrefour in Business Transformation by SHERPA, premier projet européen basé sur SAP S / 4HANA for Retail, sur Google Cloud, avec lequel il est devenu un ‘retailer’ omnicanal (digital, mobile, entrepôts et magasins); il a augmenté la productivité de ses opérations, grâce à l’automatisation et à l’utilisation d’appareils mobiles; il dispose d’informations en temps réel sur le stock disponible dans les systèmes backend et accessible depuis les appareils mobiles; et a établi la traçabilité des aliments grâce à des codes QR.

Le projet couvre tous les processus de l’entreprise ainsi que les domaines Omnicanal, Merchandising, Supply Chain et Entrepôt. Carrefour est un exemple clair de la façon dont, grâce à la transformation numérique, il est possible de simplifier et d’uniformiser les systèmes informatiques. Le partenaire du projet a été Accenture.

Puig en Expérience Client pour le projet REX (Retail Excellence) pour la gestion du réseau de magasins dans le monde; la planification et l’exécution des visites, la gestion de la base installée pour l’inventaire des visites, ainsi que la mise en œuvre d’enquêtes standards et agiles pour collecter des informations efficacement et rapidement, et améliorer la capacité à exploiter les données.

La solution choisie a été SAP Sales Cloud – Module d’exécution de détail – intégré à l’ERP et aux solutions de «reporting» pour la préparation de rapports. Puig a veillé à ce que les responsables du point de vente et de l’organisation aient accès en temps réel aux données collectées lors des visites précédentes pour un processus d’amélioration continue. À son tour, il a été possible de réduire les incidents, de réduire les temps de visite, d’améliorer l’expérience utilisateur et d’obtenir des «retours» positifs, et d’augmenter les actions de grande valeur dans le magasin. Le partenaire du projet a été Seidor.

REFRIVAL en Fast Delivery pour le projet Evolution, déployant une Plateforme de Gestion Complète pour l’entreprise et son écosystème de fournisseurs et Allied Network (33 entreprises de plus de 1000 employés). La plateforme, créée avec SAP S / 4HANA Cloud et SAP Cloud Platform, couvre les domaines de la finance, des achats, des entrepôts, des ventes et de la distribution, ainsi que des services et des ateliers.

La mise en œuvre et le démarrage du système pour l’ensemble du réseau Refrival Aliados ont été réalisés dans un délai de 6 mois. En plus de simplifier l’infrastructure technologique de la plateforme, les bénéfices directs du projet se traduisent par une opération plus efficace, avec une réduction de 30% des coûts opérationnels et d’infrastructure et une optimisation de 33% des temps administratifs dans le réseau des services officiels. Le cycle de facturation des différents services a été réduit et le nouveau système a permis d’accélérer la prise de décision de 50%, en disposant d’un référentiel central de données en temps réel. Le partenaire du projet a été Minsait.

Telefónica in Innovation by SkillsBank, la plateforme de gestion des talents de l’entreprise. L’un des principaux objectifs du projet – basé sur SAP SuccessFactors et SAP Cloud Platform et utilisant des outils d’intelligence artificielle et des chatbots – était de pouvoir détecter et développer les compétences nécessaires chez les employés pour occuper des postes clés dans l’avancement de la numérisation et irruption de l’IA, de la 5G, etc.

La stratégie de mise en œuvre a été particulièrement valorisée à travers la création de sa propre taxonomie de compétences qui permet de cartographier les connaissances des salariés et d’établir des itinéraires de formation adaptés aux postes à pourvoir, d’identifier les moyens d’acquérir lesdites compétences et de mesurer les performances dans le processus. Parmi les améliorations, on distingue l’augmentation de l’engagement des employés et une plus grande efficacité dans la prise de décision basée sur les données. En outre, il cherche à simplifier l’environnement des ressources humaines avec une seule application d’entreprise et l’automatisation de processus précédemment développés manuellement. Le partenaire du projet a été Stratesys Technology Solutions.

Cette édition a eu une autre particularité et c’est qu’un prix spécial du jury a été décerné au projet qui a le mieux utilisé certaines des solutions et initiatives de SAP pendant la pandémie actuelle. Le gagnant a été SEAT pour une plateforme pour ses 15 000 employés, basée sur SAP SuccessFactors. Grâce à sa mise en œuvre pendant la pandémie, SEAT a pu réagir rapidement et activer la fonction d’auto-évaluation de la santé du salarié, en étant en mesure de suivre l’état de santé du personnel au quotidien.

À son tour, l’entreprise a pu personnaliser plus de 40 000 lettres -d’accès immédiat- pour communiquer à ses employés les fonctions essentielles, les autorisations de télétravail ou de présence dans les bureaux, la notification d’inclusion / exclusion dans ERTE, etc. Le système a été utilisé 50% de plus que le précédent et a ainsi atteint 90% des employés pendant l’accouchement. En outre, au cours du premier mois, plus de 20 000 cours de formation à distance ont été dispensés. Le partenaire du projet a été everis.

Les projets récompensés par des prix d’argent et de bronze, respectivement, dans les quatre catégories sont: Eugin Group et Idilia Foods, en transformation d’entreprise; Govern D’Andorra et Hijos de Rivera, dans l’expérience client; LLYC et Banco Santander, en livraison rapide; et Puig et Iberdrola, dans l’innovation.