MADRID, 11 ans (Portaltic / EP)

CD Projekt Red fait face au paiement d’une amende pour les bugs et problèmes avec lesquels Cyberpunk 2077 a été publié pour les consoles de jeux, ainsi qu’à une compensation aux utilisateurs pour les inconvénients causés.

L’Office de la concurrence et de la protection des consommateurs (UOKiK) de Pologne, pays d’origine de l’étude de développement, s’est intéressé aux plaintes des joueurs concernant le jeu CD Projekt Red et a annoncé qu’il surveillera la résolution des problèmes.

Plus précisément, et comme expliqué par le média polonais Dziennik, le Bureau vérifiera le travail de l’étude en résolvant les problèmes et en introduisant des correctifs pour les bogues dans les consoles de jeux. Ils surveilleront également l’attention de CD Projekt Red sur les plaintes d’utilisateurs mécontents, comme l’a noté un porte-parole.

À l’extrême, l’Office pourrait infliger à CD Projekt Red une amende pouvant atteindre 10% du revenu obtenu l’année dernière, en plus de l’indemnisation des utilisateurs concernés.

Le jeu vidéo, l’un des plus attendus de l’année dernière, est sorti le 10 décembre pour les consoles vidéo et PC, bien que ses performances, notamment sur PS4 et Xbox One, aient fait l’objet de plaintes de joueurs. Cela a conduit le studio de développement à annoncer plusieurs correctifs et deux correctifs majeurs qui arriveront dans les mois à venir pour améliorer les expériences.