MADRID, 25 ans (Portaltic / EP)

La plate-forme d’appel vidéo Google Meet a étendu sa fonction de rapports de participation, qui permettent de savoir qui s’est connecté à une réunion et pendant combien de temps, et les a également présentés à des utilisateurs non éducatifs, tels que divers abonnements professionnels.

Des rapports de participation ont été lancés en septembre dernier pour les utilisateurs pédagogiques comme un outil permettant aux enseignants de vérifier les élèves connectés à leurs classes, de cinq à 250 utilisateurs. Ces rapports sont envoyés par e-mail à la fin de la réunion.

Les rapports de participation touchent désormais davantage d’utilisateurs d’abonnements professionnels à Google Meet, comme annoncé par Google dans un communiqué, et intègrent également de nouvelles fonctionnalités.

Parmi les nouveautés qui viennent aux rapports, il y a la possibilité de voir les données de participation en temps réel pendant les réunions grâce à un onglet dédié qui rapportera le nombre de personnes connectées et le nombre total de vues.

Les administrateurs de l’entreprise pourront décider si les rapports d’engagement sont activés ou non pour leur entreprise, tandis que les organisateurs de réunions pourront également choisir s’ils souhaitent qu’un rapport soit généré à partir des paramètres de chaque appel ou du calendrier.

La fonctionnalité sera déployée au cours des 15 prochains jours auprès des utilisateurs d’abonnements payants à Google Workspace Essentials, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard et Enterprise Plus, ainsi qu’aux clients G Suite Enterprise for Education.