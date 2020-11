19/04/2019 Amazon Echo Show POLITIQUE DE RECHERCHE ET DE TECHNOLOGIE AMAZONIQUE de deuxième génération

MADRID, 4 (Portaltic / EP)

Un système développé par des chercheurs de l’Université Carnegie Melon (États-Unis) a proposé une nouvelle façon d’interagir avec les appareils domestiques intelligents en détectant la direction de la parole des gens grâce à des algorithmes et uniquement par le son.

La plupart des appareils Internet des objets (IoT) actuels à commande vocale, tels que les haut-parleurs intelligents avec assistants numériques, répondent aux commandes d’activation, telles que «Hey, Google» pour l’Assistant Google, «Alexa» pour le pour Amazon ou «Hey Siri» pour Apple.

Outre l’utilisation des commandes du microphone, la recherche de Carnegie Melon, publiée en octobre, propose d’ajouter un paramètre supplémentaire: la direction des voix des gens.

Grâce à l’utilisation d’algorithmes, les appareils peuvent calculer dans quelle direction l’utilisateur parle en utilisant uniquement le son. Ils peuvent également déterminer si l’utilisateur leur parle ou non, pour éviter les fausses activations.

Le modèle d’apprentissage automatique analyse la façon dont les gens et leur environnement parlent, prédit l’angle de direction de la voix et si l’utilisateur se trouve devant l’appareil. Par exemple, un utilisateur est déterminé à parler à l’assistant lorsque le premier son est plus fort et moins déformé, dirigé vers l’appareil.

Ce système est une alternative aux autres systèmes actuels qui déterminent la direction de la voix, mais pour cela ils utilisent des caméras qui analysent l’image pour détecter où les gens regardent.

L’outil créé par des chercheurs de l’Université Carnegie Melon est «léger» et fonctionne à partir de l’appareil lui-même, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer des données dans le cloud pour préserver la confidentialité.

Les chercheurs ont publié l’outil sous forme open source afin que les développeurs puissent tester son utilisation sur leurs systèmes.