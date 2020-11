11/06/2020 Processeur Intel. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE INTEL

MADRID, 8 ans (Portaltic / EP)

Les ordinateurs font partie de notre vie quotidienne depuis des décennies et sont devenus des outils fondamentaux pour le travail, les études ou même les loisirs. Cependant, pour beaucoup, il est encore difficile de comprendre tous les éléments qui composent ces machines et quelles fonctions elles remplissent pour l’utilisateur.

L’une des caractéristiques techniques les plus importantes de tout ordinateur est, sans aucun doute, son processeur. Cette puce ou CPU (acronyme de Central Processing Unit en anglais) est un élément clé pour le fonctionnement de tout ordinateur, et son rôle pourrait être défini comme le «cerveau» de l’ordinateur.

Plusieurs caractéristiques des processeurs, telles que leur fréquence maximale, l’architecture qu’ils utilisent, la connectivité sans fil qu’ils supportent ou les graphiques compatibles, sont déterminantes lorsqu’il s’agit d’un utilisateur ayant une bonne expérience d’utilisation de son équipement. Pour cette raison, il est essentiel de savoir ce qui est demandé à l’ordinateur et, par conséquent, de trouver la configuration appropriée.

QUE FAIRE POUR OBTENIR PLUS DE PUISSANCE

Intel est l’un des fabricants de processeurs par excellence. La société américaine a lancé l’année dernière la dixième génération de ses puces et c’est maintenant qu’elles peuvent être trouvées insérées dans de nombreux ordinateurs des plus grandes marques du marché. Pour cette raison, il est important de comprendre ce que signifie ce saut de qualité, qui sera renforcé avec l’arrivée de la 11e génération, récemment présentée.

La puissance globale d’un processeur est mesurée en Hertz (Hz). Dans le cas de la dixième génération de processeurs Intel Core, se distingue le modèle Intel Core i3-1005G1, l’un des plus polyvalents, avec une fréquence maximale de 3,40 GHz, ce qui correspond parfaitement aux besoins de la plupart des ordinateurs portables. Des ordinateurs comme l’Acer Aspire 5, qui démarre à 500 euros, ont ces améliorations importantes.

Cette famille de processeurs de la société américaine est conçue pour les ordinateurs et ordinateurs portables 2 en 1 incroyablement élégants qui, en même temps, garantissent de grandes performances. Cependant, il ne s’agit pas seulement de pouvoir et aujourd’hui l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus important à cet égard.

Les processeurs intègrent une IA haute performance dans les PC à n’importe quelle échelle, en plus d’avoir les nouveaux graphiques Intel Iris Plus, qui garantissent une avancée importante pour les jeux, le streaming et la créativité, permettant des expériences fluides, détaillées et authentiques dans appareils très portables.

PLUS DE CONNECTIVITÉ

Une autre caractéristique des processeurs qui peut améliorer l’expérience des gens dans l’utilisation de leur ordinateur est leur connectivité, à la fois sans fil (WiFi, LTE) et par câble (USB type-C, par exemple). Le WiFi est le standard de connectivité le plus utilisé dans les ordinateurs, et sa dernière version, WiFi 6, permet à l’utilisateur d’obtenir des vitesses de téléchargement et de navigation Internet supérieures au Gigabit par seconde (Gbps).

Cette technologie est compatible avec les processeurs Intel Core de 10e génération grâce aux améliorations de l’intégration de la carte, et à celles-ci s’ajoute une connectivité filaire, avec jusqu’à quatre ports Thunderbolt 3.

Ce système est le type de connexion USB-C le plus rapide disponible et permet aux utilisateurs de connecter plusieurs périphériques à l’ordinateur, ainsi que des bases, des écrans et même une alimentation avec un seul câble à une vitesse plus élevée.

QUELS GRAPHIQUES MANQUENT POUR LE «JEU»?

Bien que de nombreux ordinateurs disposent, outre le processeur, d’une unité de traitement graphique (GPU) ou d’une carte graphique, la technologie du processeur est également importante pour garantir à l’utilisateur de bonnes performances graphiques avec son ordinateur pour des tâches telles que les jeux vidéo.

Les processeurs Intel Core de 10e génération sont alimentés par une carte graphique Intel Iris intégrée, deux fois plus puissante que la génération précédente. Selon la société elle-même, il n’est pas nécessaire de recourir à des graphiques supplémentaires pour pouvoir jouer à des jeux vidéo 1080p et éditer des vidéos 4K, appliquer rapidement des filtres vidéo et traiter des photos haute résolution.

Les GPU intégrés de la 10e génération de processeurs Intel Core intègrent également des fonctions destinées aux «gamers» normalement réservées aux graphismes discrets et qui permettent de bons résultats dans les jeux vidéo. Celles-ci incluent l’ajout d’ombrage à vitesse variable pour améliorer les performances de modélisation ou la prise en charge de la spécification BT.2020 pour lire des vidéos 4K HDR avec un milliard de couleurs.

Ensemble, les nouvelles technologies qui ont atteint des processeurs comme ceux de la 10e génération d’Intel Core ces dernières années permettent d’avoir des ordinateurs non seulement plus puissants pour les tâches exigeantes, mais aussi plus légers et plus polyvalents, adaptés au mode de vie actuel. , ce qui nécessite mobilité et puissance.