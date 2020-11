30/11/2020 Kit de jeu adaptatif POLITIQUE ET TECHNOLOGIE DE RECHERCHE LOGITECH

MADRID, 30 ans (Portaltic / EP)

Les consoles de jeux de nouvelle génération de Microsoft et Sony, le téléphone durable Fairphone 3+, le kit de jeu adaptatif de Logitech et le lisseur Dyson Corrale figurent dans la liste des 100 innovations de 2020 du magazine Time .

Time a rassemblé la centaine d’inventions qui “changent notre façon de vivre, de travailler, de jouer et de penser à ce qui est possible”, une liste qui présente des évolutions technologiques parmi celles sélectionnées.

L’appareil photo Microsoft Surface Duo et Sony a7C fait partie des meilleures innovations de l’année dans la catégorie «Electronique grand public», la première pour avoir «un aperçu de l’avenir de l’informatique mobile» et la seconde pour être un appareil photo compact sans miroir «plein format».

Bien qu’elles viennent de débarquer, les consoles de jeux vidéo nouvelle génération, Xbox Series X et PlayStation 5, ont également une place dans la liste, dans la section ‘Divertissement’, en raison de la mise à jour qu’elles représentent dans le domaine des jeux vidéo. Ils partagent une catégorie avec le titre Animal Crossing: New Horizons, pour Nintendo Switch, la télévision verticale The Sero, de Samsung; ou la plate-forme Nvidia GeForce Now.

Le téléphone durable Fairphone 3+ a été sélectionné dans la catégorie “ Bien social ”, pour encourager les utilisateurs à utiliser leur appareil plus longtemps, grâce à son système d’éléments remplaçables et à une durée de vie de cinq ans. Dans ‘Beauty’, Times a inclus Dyson Corrale, pour l’utilisation de plaques flexibles «qui bougent avec les cheveux» et d’un capteur qui régule la température cent fois en une seconde.

L’innovation technologique est également présente dans la section “ Accessibilité ”, où le magazine a rassemblé le kit de jeu adaptatif Logitech, qui permet de personnaliser les différents éléments d’une manette pour rendre l’expérience de jeu plus inclusive, ou la solution auditive Earlens. , qui “au lieu d’augmenter le son, recrée l’effet des ondes sonores”. Il comprend également l’accessoire de chaise électrique Luci, pour éviter les collisions et les chutes, et une prise pour membres artificiels qui améliore le confort.

L’année 2020 est marquée par la pandémie de coronavirus, et pour cette raison, les innovations axées sur la santé à domicile et la surveillance des maladies gagnent en importance. En ce sens, le Times a collecté l’anneau intelligent Oura, qui a été utilisé à la fin de la saison NBA pour contrôler les infections Covid-19, et la carte de surveillance Covid-19 du Johns Coronavirus Resource Center Hopkins.

La plateforme de vérification à travers la photographie et la vidéo, Truepic Foresight; La télévision extérieure de style de vie de Samsung, The Terrace; le kit de programmation pour enfants Matatalab Pro; et les appareils LG Wing et Lenovo Flex 5G figurent dans la mention spéciale du magazine Time.