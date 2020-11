11/03/2020 Moto g9 Power POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DE MOTOROLA (MOTOROLA /)

MADRID, 5 ans (Portaltic / EP)

Motorola a présenté son nouveau “ smartphone ” Moto g9 Power, le nouveau membre de sa famille de terminaux milieu de gamme Moto g9 -au prix de 199,99 euros- qui mise sur la batterie et offre jusqu’à 60 heures d’autonomie grâce à son Capacité de 6000 mAh.

Le Moto G9 Power “possède la plus grande batterie à ce jour dans un terminal Motorola”, comme l’a déclaré le responsable du marketing produit mondial de Motorola, Thomas Milner, lors d’une réunion avec la presse internationale en présence d’Europa Press.

Le terminal Motorola a une capacité de batterie de 6000 mAh qui permet jusqu’à 60 heures d’autonomie, avec une charge rapide TurboPower de 20 W, une fonction de charge inverse et une épaisseur d’appareil de 9,6 mm.

Le nouveau terminal de milieu de gamme utilise une triple caméra arrière avec un objectif principal de 64 MP avec une technologie qui unit quatre pixels en un, complétée par un capteur de profondeur de 2 MP, pour les portraits avec un arrière-plan flou et un objectif macro 2 MP, ce qui vous permet d’obtenir jusqu’à 2,5 cm, quatre fois plus près des détails.

Les paramètres de la caméra permettent une sensibilité jusqu’à 4 fois plus élevée dans des conditions de faible éclairage, ainsi que l’utilisation du mode nuit sur les caméras avant et arrière. Le terminal met à jour son ‘application’ caméra vers la version 3.0 pour être plus intuitive.

Moto G9 Power introduit également la fonction «tons directs», qui détecte une couleur dans les vidéos et permet, par exemple, de créer des photos et des vidéos en noir et blanc dans lesquelles une seule couleur est visible.

L’écran mesure 6,8 pouces, avec une résolution HD +, place la caméra frontale perforée, 16 MP, en haut à gauche, et élimine les cadres à l’exception du bas du menton

Sa configuration comprend 128 Go de stockage, 4 Go de RAM, le processeur Snapdragon 662 de Qualcomm, le système Android 10 et un bouton dédié pour démarrer l’Assistant Google.

De plus, la couche système My UX de Motorola permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience, comme l’option de glisser pour diviser l’écran en deux.

Le nouveau Moto G9 Power est disponible en deux coloris: gris et violet, pour un prix de 199,99 euros.