11/06/2020 Oppo A53. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE OPPO

MADRID, 6 ans (Portaltic / EP)

Oppo a élargi son catalogue de mobiles de milieu de gamme en Espagne et a lancé la série A53 – composée de deux modèles, l’A53 standard et l’A53s-, avec des fonctionnalités telles qu’un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz (Hz) et une batterie avec une capacité de 5000 mAh.

La nouvelle série Oppo A53 est équipée du processeur octa-core Snapdragon 460 de Qualcomm, annoncé en 2020. La version standard A53 dispose de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que la variante A53s offre 8 Go de RAM et 128 Go Go de mémoire, extensible à 256 Go grâce à un emplacement pour trois cartes.

Le “ smartphone ” intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh, capable de durer toute la journée et avec une charge rapide de 18 W.Il dispose d’un mode d’économie d’énergie qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie même avec les 5% restants et avec un «mode veille» qui ne consomme que 2% de la batterie en jusqu’à 8 heures d’inactivité.

L’Oppo A53 est livré avec l’optimisation RAM + mémoire d’OPPO, un algorithme “ anti-retard ” pour étendre la mémoire cache, permettant un fonctionnement plus fluide du système et accélérant considérablement le temps nécessaire pour ouvrir une application.

La nouvelle famille de terminaux monte un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile jusqu’à 120 Hz. Le panneau a une résolution HD + et 6,5 pouces, avec une caméra frontale perforée et une protection oculaire.

L’Oppo A53 est également équipé de deux haut-parleurs Super Dual, associés à Dirac 2.0, la technologie de correction numérique du son de la marque chinoise.

Le design de la gamme est caractérisé par un profil de 8,34 mm et utilise un corps incurvé intégré, avec un design d’onde irisée incurvée en 3D, encadré par un revêtement métallique argenté et avec un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Il est disponible en trois couleurs: bleu fantaisie, crème à la menthe et noir électrique.

CAMÉRA ARRIÈRE TRIPLE

Au niveau de l’image, l’Oppo A53 fournit une caméra frontale de 16 MP et des algorithmes d’embellissement intelligents qui ajustent automatiquement le teint de la peau pour lui donner un aspect naturel et lumineux même dans un environnement sombre. Il est également possible d’ajouter une teinte de couleur vive aux lèvres avec la fonction «Smart Touch-up».

Il comprend également une triple caméra arrière, avec une caméra principale de 13 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et il est même possible de zoomer sur les détails et de photographier des objets à 4 cm avec sa macro 2 MP.

Au niveau du système, l’OPPO A53 inclut Android via ColorOS 7.2, avec des fonctions telles que Music Party pour reproduire le son surround en connectant de manière synchrone plusieurs téléphones à la même connexion LAN.

Oppo A53 est désormais disponible chez les revendeurs et dans la boutique en ligne de la marque dans les couleurs Mint Cream et Electric Black à partir de 189 euros, tandis que la version A53s est déjà disponible auprès des opérateurs et des revendeurs en deux coloris (Fancy Blue et Electric Black ) à partir de 219 euros.