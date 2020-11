15/05/2018 POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE Google One GOOGLE

MADRID, 14 ans (Portaltic / EP)

À partir de juin 2021, les utilisateurs du service d’image dans le cloud Google Photos devront dire adieu au stockage gratuit illimité, limité aux 15 Go qu’ils partagent avec Gmail et Drive. Google a cependant rappelé qu’ils pouvaient étendre cet espace avec un abonnement One.

Google a annoncé ce jeudi le changement de sa politique de stockage, qui affecte les photos et vidéos de haute qualité enregistrées dans Photos, qui pour le moment ont une capacité illimitée. Avec cela, il cherche à combiner l’amélioration du service qu’il propose avec Photos et la demande croissante des utilisateurs.

Cela affecte également le stockage croisé avec Drive et Gmail, et pour cette raison, la société a signalé qu’à partir du 1er juin, elle sera en mesure de supprimer le contenu des comptes qui dépassent la capacité offerte gratuitement.

De cette manière, ceux qui ont un compte Google disposeront d’un maximum de 15 Go de stockage gratuit, qui sont répartis entre les différents services de l’entreprise -Drive, Photos et Gmail-.

Les photos ou vidéos que les utilisateurs ont téléchargées avant juin 2021 seront considérées comme gratuites et exemptées de la limite. Cependant, les utilisateurs qui dépassent 15 Go et décident de continuer à utiliser les services Google après la date limite pourront augmenter la capacité avec un compte sur Google One.

QU’EST-CE QUE GOOGLE ONE

Google One est le service d’abonnement que la société Mountain View a lancé en 2018 pour remplacer Drive et qui permet aux utilisateurs d’étendre la capacité de stockage cloud de leurs services à un maximum de 2 To.

Avec ce service, les utilisateurs n’ont pas à s’inscrire nulle part, bien qu’ils doivent avoir un compte Google, et ils pourront utiliser le stockage qu’ils louent pour Drive, Photos et Gmail.

Pour accéder à Google One, les utilisateurs peuvent le faire de deux manières: à partir de Gmail, en sélectionnant l’option “Gérer” en bas à gauche de l’écran, ou directement à partir du Web one.google.com, où ils peuvent voir l’utilisation de leur stockage et ils peuvent l’étendre en cliquant sur «Plus de stockage».

Les utilisateurs pourront choisir entre trois forfaits avec des limites de stockage différentes et, par conséquent, des prix différents: 100 Go pour 1,99 euros par mois ou 19,99 euros par an; 200 Go pour 2,99 euros par mois ou 29,99 euros par an; et 2 To pour 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

En outre, Google One vous permet de créer un forfait familial, avec lequel les utilisateurs peuvent partager leur abonnement avec jusqu’à cinq autres personnes, qui doivent également disposer d’un compte Google.