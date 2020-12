11/12/2018 Deutsche Telekom logo POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DEUTSCHE TELEKOM

MADRID, 29 ans (Portaltic / EP)

La transformation numérique pose de nombreux défis aux entreprises espagnoles et l’un des principaux est de choisir les technologies les plus appropriées pour en faire des outils qui génèrent réellement un retour sur le compte de résultat.

T-Systems, filiale de services numériques du groupe Deutsche Telekom et l’un des plus importants fournisseurs de technologie basé en Europe, a créé une équipe de travail spécifique pour développer des solutions et des services à valeur ajoutée.

C’est avec cet objectif qu’est née la division Digital Enabler, une équipe d’experts transversaux qui s’appuie sur le développement de ses propres méthodologies pour aider tous les secteurs d’activité de T-Systems à construire de nouveaux “ logiciels ” et solutions pour conduire la transformation numérique de leur les clients.

«Les services de T-Systems sont basés sur la qualité, à la fois dans le service et les solutions, et dans la fourniture de la plus grande valeur ajoutée à nos clients afin qu’ils puissent voir la valeur que la technologie apporte dans leur compte de résultat. C’est notre objectif lorsque nous développons de nouvelles méthodologies et processus, transformant la technologie en un véritable outil pour les entreprises afin de générer de la valeur et de la richesse », déclare David Martínez, CTO de T-Systems Iberia et responsable de l’équipe Digital Enabler.

AMÉLIORATION DE L’AUTOMATISATION DES PROCESSUS ROBOTIQUES

Cette équipe a été en charge de développer la méthodologie Drive, pour transformer les technologies RPA (Robotic Process Automation) en un outil à valeur ajoutée pour toute entreprise.

«Les outils RPA ne répondent pas adéquatement aux besoins de l’entreprise, c’est pourquoi T-Systems a amélioré son offre RPA avec ce nouveau service qui définit les technologies à utiliser à chaque phase du projet pour obtenir les plus grands avantages», déclare Martínez.

Lors de la première étape, appelée Discovery, une analyse du ROI est réalisée à l’aide de l’appli Automatiza-T, pour définir les processus métiers qui peuvent être automatisés et établir leur priorité. À ce stade, une «évaluation» technologique est également réalisée pour adapter le travail au niveau technologique de l’entreprise.

Dans la deuxième étape, Robotique, Intelligence et Valeur, la méthodologie définit quelle technologie RPA est la plus appropriée grâce aux technologies de «process mining» et de «task mining», et conçoit la solution finale. Dans la phase d’exécution, les «bots» analysent les données structurées et non structurées et la gestion des systèmes est garantie par l’infrastructure «On Premise» ou «Cloud».

UNE MÉTHODOLOGIE DÉVELOPPÉE EN ESPAGNE

L’équipe Digital Enabler est également responsable du développement de la méthodologie AMbition, qui fournit des processus éprouvés pour la refonte et la mise à jour des applications et des solutions technologiques d’une entreprise. Une méthodologie développée en Espagne et qui est déjà utilisée à l’international chez T-Systems.

AMbition débute le travail par un questionnaire de 350 questions, dont le résultat donne une vision globale de l’écart entre la situation technologique actuelle et souhaitée, et permet la construction d’un Plan de Transformation qui comprend tous les travaux à réaliser pour atteindre cette situation souhaitée.

Le suivi des tâches est réalisé à partir d’une plateforme dans laquelle le niveau de transformation et son évolution sont visualisés, dans chaque catégorie et domaine. De plus, une analyse préalable des répercussions de chacune des recommandations est effectuée pour évaluer les risques et décider comment aborder la stratégie de modernisation.

Grâce à ces deux méthodologies, les équipes de T-Systems abordent chaque projet dans une perspective de valorisation à partir de l’analyse de situation.