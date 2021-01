01/08/2021 CES. La technologie en réponse à Covid-19, l’acceptation de la 5G et l’impact de l’environnement “ cloud ” sur l’expérience utilisateur seront les principales tendances du salon de l’électronique grand public CES, selon le cabinet de conseil Accenture. POLITIQUE DE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE CES

MADRID, 9 ans (Portaltic / EP)

La technologie en réponse à Covid-19, l’acceptation de la 5G et l’impact de l’environnement “ cloud ” sur l’expérience utilisateur seront les principales tendances du salon de l’électronique grand public CES, selon le cabinet de conseil Accenture.

Cet événement, qui a lieu chaque année à Las Vegas et qui cette fois a un format «en ligne», sert généralement de thermomètre pour mesurer les innovations technologiques qui devraient avoir un plus grand impact au cours de l’année.

«Chez Accenture, nous avons identifié les tendances qui prévaudront au CES cette année, sur la base de nos recherches et des dernières interactions avec les clients», explique Adolfo Rodero, directeur général de la communication, des médias et des plates-formes chez Accenture.

LA TECHNOLOGIE EST AMPLIFIÉE “JUSQU’AU NIVEAU HISTORIQUE”

La pandémie mondiale n’a pas ralenti l’innovation dans la technologie numérique, mais “l’amplifie à des niveaux historiques”. «D’une certaine manière, on pourrait dire que nous sommes confrontés à une excellente opportunité de réaliser la promesse de la technologie et de l’ingéniosité humaine», disent-ils d’Accenture.

En ce sens, ils expliquent que les conséquences à long terme de Covid-19 auront un impact plus important sur les groupes les plus vulnérables et, par conséquent, au CES “nous verrons de nombreux exemples de la manière dont la technologie peut aider à répondre aux besoins des santé, nutrition et éducation des plus pauvres et des plus marginalisés, qui ont été fortement exposés par la pandémie. “

Les défis rencontrés au cours de l’année 2020 ont souvent été confrontés à la créativité et à des niveaux de collaboration très notables entre plusieurs organisations, comme le récent déploiement des services de la Croix-Rouge espagnole dans les assistants vocaux à la suite d’une collaboration entre la Croix-Rouge. Española, Amazon et Accenture, ce qui facilite l’accès des personnes âgées à ce type de services.

L’ACCEPTATION DE LA 5G

En Espagne, des étapes importantes ont été observées en 2020 pour le développement de la 5G, comme les deux étapes du récent dividende numérique, qui a permis de libérer la bande 700 MHz pour une utilisation dans les services 5G et qui conduira à l’appel d’offres de fréquences. de cette bande au début de 2021. L’attribution de ces fréquences et le déploiement ultérieur donneront un nouvel élan à l’adoption de cette technologie dans le pays.

En fournissant une connectivité haut débit qui peut être exploitée par les employés qui ont traditionnellement occupé des emplois géolocalisés, la 5G permettra à un nouvel ensemble de tâches d’être effectué à distance. De plus, l’acceptation de la 5G continue de s’accélérer dans l’industrie automobile avec la promesse de réaliser un écosystème de véhicules et de machines autonomes en seulement quelques décennies.

On estime que d’ici 2030, il y aura 146 millions de véhicules connectés à travers les États-Unis, contre 67 millions en 2020. Grâce à la 5G, la connectivité mobile entre les véhicules et tous les types d’appareils peut servir de base à de nouveaux cas d’utilisation , comme l’amélioration de la sécurité et de l’automatisation des véhicules, la gestion de flotte et les services télématiques, et les systèmes de transport intelligents ou la gestion intelligente du trafic. Ce sera un autre des sujets qui définiront les tendances dans cette édition du CES.

LES EXPÉRIENCES DANS LE CLOUD

En raison de la pandémie COVID-19 et des changements rapides de l’environnement commercial, le besoin du cloud s’est élargi et est devenu plus urgent que jamais. Pour répondre aux tendances et aux changements actuels du secteur, les entreprises de technologie grand public se tournent vers le cloud pour réduire les coûts, l’évolutivité, la vitesse, la fiabilité et l’innovation.

La croissance du cloud pour les entreprises de technologie grand public est également tirée par l’évolution des préférences des consommateurs, en particulier la mobilité. Enfin, c’est un élément fondamental pour réduire les coûts et améliorer la compétitivité des entreprises et donc l’un des domaines dans lesquels elles devraient orienter leurs investissements dans le cadre de leur stratégie de relance après la pandémie.

L’un des secteurs qui peuvent profiter le plus de ce saut vers le cloud est celui des jeux vidéo. Ce format assure une plus grande mobilité et une accessibilité instantanée pour les utilisateurs, ainsi que la possibilité de jouer sur plusieurs plates-formes, évitant ainsi le fardeau des dépenses matérielles élevées. Si à cela s’ajoute l’amélioration des smartphones – avec des processeurs de plus en plus puissants, des chambres de refroidissement, des écrans plus grands et une connexion 5G – l’industrie peut avoir une opportunité unique.

Le CES est le lieu idéal pour discuter des derniers produits et services compatibles avec le cloud, ainsi que de l’approche adoptée par les entreprises et de son impact sur l’expérience de l’utilisateur final.