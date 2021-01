01/12/2021 ThinkPad X1 Titanium Yoga RECHERCHE POLITIQUE ET TECHNOLOGIE LENOVO

MADRID, 12 ans (Portaltic / EP)

Lenovo a présenté au salon CES 2021 son ThinkPad le plus fin, le ThinkPad X1 Titanium Yoga, un ordinateur 13,5 pouces recouvert de titane d’une épaisseur d’un peu plus de 11 millimètres.

Lenovo a dévoilé ses premières dans la famille ThinkPad X1 optimisée pour la conférence, notamment le X1 Titanium Yoga, les ordinateurs portables X1 Carbon Gen 9 et X1 Yoga Gen 6 et le X12 Detachable détachable.

Tous les modèles ThinkPad X1 prennent en charge les réseaux 4G-LTE mais aussi la 5G, de sorte que les utilisateurs sont prêts pour la nouvelle connectivité alors que le déploiement des réseaux 5G s’accélère, comme l’a rapporté la société dans un communiqué. .

Ils disposent également du WiFi 6 intégré, qui tire parti des infrastructures sans fil à haut débit lorsque le signal WWAN n’est pas disponible.

Dans l’ensemble du portefeuille, la société a mis à niveau certains écrans en réduisant la lumière bleue pour soulager la fatigue oculaire. Les nouveaux rapports d’écran 16:10 ou 3: 2 offrent également plus de pixels par zone, augmentent le rapport écran / corps et distribuent mieux le contenu à l’écran.

En outre, le portefeuille ThinkPad X1 (à l’exception du X1 Fold) est construit sur la plate-forme Intel Evo et comprend des processeurs Intel Core de 11e génération et une carte graphique Intel Iris Xe.

NOUVEAUX MODÈLES THINKPAD X1

Le X1 Titanium Yoga s’impose comme le ThinkPad «le plus fin» de Lenovo grâce à son épaisseur d’un peu plus de 11 millimètres. Cet équipement est revêtu de titatio, et a une taille d’écran de 13,5 pouces avec un rapport 3: 2, avec le support Dolby Vision HDR et le système de haut-parleurs Dolby Atmos.

De leur côté, les ordinateurs portables ThinkPad X1 Carbon Gen 9 et X1 Yoga Gen 6 ont été repensés autour des nouveaux écrans au format 16:10 avec fonctionnalité de lumière bleue réduite, lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation et le nouveau support ComputerVision Experiences (CVx) utilisant un capteur de détection de présence humaine pour améliorer la sécurité et la facilité d’utilisation.

En plus de Dolby Vision et du système d’enceintes Dolby Atmos, le X1 Carbon et le X1 Yoga prennent en charge le système Dolby Voice, qui offre une expérience de conférence beaucoup plus naturelle, avec un son clair.

Le nouveau ThinkPad X12 Detachable combine la fonctionnalité d’un ordinateur portable avec la flexibilité d’une tablette amovible de 12,3 pouces. L’écran de cet équipement est protégé par Corning Gorilla Glass, il est compatible avec le Lenovo Precision Pen et le Lenovo Digital Pen (en option) et le clavier folio rétroéclairé.