Le fil d’actualité est la section du réseau social Facebook où les utilisateurs peuvent voir le nouveau contenu de leur intérêt, qui est affiché dans un ordre spécifique guidé par un système de classification d’apprentissage automatique ou «apprentissage automatique».

Le système de notation est un système utilisé par Facebook pour personnaliser le contenu de plus de 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, de sorte que ce qu’ils voient dans le fil d’actualité soit «pertinent et significatif».

Pour chaque utilisateur, explique l’entreprise sur sa page officielle, il existe plus d’un millier de publications potentielles. «Nous parlons de milliards de publications pour toutes les personnes qui sont sur Facebook», qui rejoint les plus d’un millier de signaux qui sont évalués de chaque utilisateur pour déterminer ce qui est le plus pertinent pour chacun.

«Nous avons donc des milliards de publications et des milliers de signaux, et nous devons prédire ce que chacun des internautes de leur fil veut voir instantanément», soulignent-ils depuis Facebook. Le processus qui le permet fonctionne en arrière-plan et se charge en “une seconde”.

L’algorithme de Facebook est toujours considéré comme responsable de la sélection du contenu que les utilisateurs verront. Ce n’est pas vraiment un algorithme unique mais plusieurs couches de modèles d’apprentissage automatique, comme le qualifie l’entreprise. Et sa fonction est simple: “déterminer quelles publications apparaissent dans le” fil d’actualité “et dans quel ordre, en prédisant ce à quoi l’utilisateur est le plus susceptible d’être intéressé ou engagé”.

Pour ce faire, ce système collecte tous les posts des candidats qui peuvent être classés pour une personne donnée, y compris les posts partagés par un ami, un groupe ou une page à laquelle ils sont connectés et qui ont été créés depuis leur dernière connexion et n’ont pas été supprimé.

Chaque publication reçoit un score basé sur une série de facteurs, par exemple si la personne en question a indiqué qu’une publication mérite son temps – par exemple, dans l’une des enquêtes que le réseau social prend réellement -, la personne qui a publié et la mesure dans laquelle la publication correspond à ce que vous voyez habituellement. Par la suite, un modèle léger réduit le bassin de candidats aux publications les plus pertinentes, qui sont environ 500.

Chacune de ces 500 histoires est notée indépendamment et toutes sont triées en fonction de leur score. Et enfin, le filtre contextuel est exécuté, dans lequel des caractéristiques contextuelles sont ajoutées pour s’assurer que le «fil d’actualité» de chaque utilisateur a une bonne combinaison de contenu.