15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, dévoilera jeudi les détails de son plan de relance budgétaire, dont le coût serait d’environ 1,5 billion de dollars, avec une aide plus directe aux citoyens et aux entreprises et des dépenses plus élevées pour le vaccination contre le COVID-19, selon les médias.

Le démocrate annoncera l’initiative ce jeudi soir lors d’une cérémonie à Wilmington (Delaware). Vous serez accompagné de votre équipe économique.

Les propositions de plan de relance de Biden comprennent nouveaux transferts d’argent directs pour les citoyens. Aussi, un soutien aux gouvernements étatiques et locaux, ainsi qu’un soutien spécifique par des allégements fiscaux pour les familles avec enfants.

A cela sera ajouté de nouveaux fonds pour accélérer la distribution des vaccins contre les coronavirus. Il comprend également des éléments spécifiques pour la réouverture des écoles et une extension des prestations complémentaires de chômage fédérales.

Après ce premier plan d’impulsion, Biden prévoit de lancer un programme d’investissement dans les infrastructures pour revitaliser l’emploi d’ici la fin de l’année. Ce projet de grande envergure avait déjà été soulevé à l’époque, sans succès, par ses 2 prédécesseurs immédiats: Donald Trump et Barack Obama.

Pandémie latente

La résurgence des cas de COVID-19 et la reprise des restrictions sur les activités commerciales et éducatives ont porté le nombre de demandes d’allocations chômage la semaine dernière, connu ce jeudi, à plus de 800000 processus en décembre, un mois au cours duquel traditionnellement, l’économie a besoin de plus de travailleurs pendant les vacances de fin d’année.

Le plan de relance de Biden doit être approuvé par le Congrès, où les démocrates ont une majorité dans les deux chambres. Cependant, ils devront obtenir le soutien d’une dizaine de républicains au Sénat pour mener à bien leur proposition ambitieuse.

À la fin de 2020, le Congrès a approuvé un autre plan de relance de 900 milliards de dollars visant à atténuer la détérioration de l’économie due à la pandémie. Il comprenait des paiements directs de 600 dollars à tous les Américains ayant un revenu annuel inférieur à 75000 dollars, ce que Biden et les démocrates ont bien accueilli mais jugés insuffisants.