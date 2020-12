15 minutes. Le membre de la Chambre des représentants Paul Mitchell a annoncé lundi sa décision de quitter le Parti républicain et parmi les raisons qu’il a invoquées la détermination du président américain, Donald Trump, à attaquer le processus des élections présidentielles du 3 novembre.

“Ce parti doit d’abord défendre la démocratie, notre Constitution, et non des considérations politiques. Ne protégez pas un candidat, n’aspirez pas à un simple pouvoir politique et c’est ce que je ressens et j’en ai assez”, a déclaré Michell, élu par le Michigan dans des déclarations à CNN.

Pour cette raison, il a officiellement demandé au secrétaire de la Chambre des représentants de changer son affiliation de républicaine à indépendante.

Il a également envoyé une lettre à la direction du Parti républicain dans laquelle il demande sa «séparation du Parti républicain au niveau national et étatique».

Paul Mitchell, qui avait précédemment annoncé son intention de démissionner après la législature actuelle, craint que le soutien de la direction du parti aux théories du complot de Trump puisse aliéner des millions d’électeurs. En outre, causer «des dommages à long terme à la démocratie».

“Il est inacceptable que les candidats politiques traitent notre système électoral comme s’il s’agissait de celui d’un pays du tiers monde et incitent à la méfiance à propos de quelque chose d’aussi fondamental que le caractère sacré de notre vote”, a déclaré Mitchell dans sa lettre.

«Quiconque entre en politique doit pouvoir accepter la victoire et la défaite avec un certain niveau de maturité. J’ai fait les deux. Perdre est brutal, personnel, ça fait mal, mais si vous ne voulez pas l’accepter, vous ne devriez pas être un leader politique. “, argument.