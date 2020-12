Luis Carlos Vélez et Daniel Coronell. Photos: Facebook.

Dans la nuit de ce dimanche, une dispute s’est produite sur les réseaux sociaux entre deux des journalistes les plus reconnus de Colombie: Daniel Coronell et Luis Carlos Vélez. Tout a commencé parce que LA FM, à moitié réalisé par Vélez, ont publié un article dans lequel ils accusaient Coronell de défendre Sergio Fajardo dans sa chronique “ Los Papers de Fajardo ”, publié sur le portail Los Danieles.

Dans sa chronique, Coronell a assuré qu’il y avait des éléments qui prouveraient la négligence de Fajardo dans le développement du mégaprojet Hidroituango lorsqu’il était gouverneur d’Antioquia. Cependant, dans l’une des sections de l’article publié sur le site Internet de la station dirigée par Vélez, ils ont affirmé que le journaliste indépendant défendait l’ancien gouverneur Fajardo. “Coronell a assuré qu’il n’y a aucune preuve que Fajardo a conservé l’argent public, dans le cadre de la construction du méga-projet”, lit-on dans la note du FM.

La publication a été le déclencheur pour que le journaliste de Los Danieles réagisse, cite le tweet, accuse La FM de déformer sa chronique et demande à Luis Carlos Vélez de supprimer ou de clarifier l’article.

Luis Carlos Vélez, en réponse à l’allégation de Coronell, a éludé sa responsabilité éditoriale et a assuré qu’il n’avait pas écrit l’article et n’était pas un employé du propriétaire du magazine Semana, comme Daniel Coronell l’a accusé. Velez Il a supprimé le tweet, mais comme les réseaux sociaux sauvegardent tout, le journaliste de Los Danieles a publié une photo de la publication et lancé une raillerie au directeur de La FM.

Quelque temps plus tard, lorsque Coronell a publié son trille supprimé, Vélez a de nouveau tweeté, citant le tweet de Coronell et a maintenu son argument selon lequel ce n’était pas lui qui avait écrit cette note, en plus de dire qu ‘«il ne gère pas le site @lafm et une fois de plus, il a confirmé qu’il n’était pas un employé de Semana Magazine.

À l’argument du directeur de La FM, Coronel a répliqué en lui disant qu’il était censé être le directeur de cette station de radio et qu’il écrivait pour Semana. Une fois de plus, il l’a interrogé pour avoir prétendument déformé l’espace d’opinion sur Fajardo.

Sur un ton ironique, le journaliste et directeur de La FM a remercié le journaliste de Los Danieles pour “ les excuses ” et a expliqué pourquoi il n’aurait rien à voir avec la rédaction de l’article dans lequel Coronell est accusé de défendre l’ancien candidat à la présidentielle, Sergio Fajardo.

Excuses reçues, M. @DCoronell – Vous connaissez les différences entre les équipements numériques, radiophoniques et télévisuels. A propos de Semana, je suis un contributeur externe, je ne suis pas un employé du magazine. Tu le sais. également. Combat inutile. Je passe votre réclamation. – Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) 14 décembre 2020

Daniel Coronell n’a pas répondu davantage et a mis fin au différend entre les deux journalistes. Cependant, les réseaux sociaux ont commencé à apparaître des commentaires d’utilisateurs dans lesquels ils ont attaqué La FM, son directeur Luis Carlos Vélez et l’équipe journalistique de ce média colombien.

L’une des réactions qui a eu le plus de «j’aime» a été celle de Daniel Samper Ospina, collègue de Coronell à Los Danieles, qui a également attaqué l’article de La FM et a qualifié la publication de «mauvais lait dégoûtant».

Dans d’autres commentaires, des railleries sont lues contre les médias dirigés par Vélez dans lesquels on prétend que La FM “déforme la réalité”, “a perdu le sens commun”, “mal informé” et “mensonge”.

D’autre part, dans des recherches publiées, Coronell Il soutient qu’il existe des éléments qui appuient la négligence de Fajardo pendant son administration dans le département d’Antioquia parce que “il a délégué et n’a pas contrôlé”. De plus, il dit qu’il existe tout un “ arsenal ” de matériel probant qui l’accuse de connaître à l’avance la situation du mégaprojet et de ne pas faire “Rien pour l’empêcher.”

Le journaliste de Los Danieles a expliqué l’un des points les plus critiques qui embrouilleraient Sergio Fajardo. Coronell assure que le Bureau du contrôleur a prouvé que le directeur de l’institut d’Antioquia “Il n’a pas recommandé d’infliger une amende aux entrepreneurs non conformes malgré les retards des travaux”, en outre, il a ignoré les avertissements formulés par les experts concernant «la suppression des portes ou la construction d’un troisième tunnel».

Aucune information ne montre que Sergio Fajardo a arrêté les actions du délégué Pérez. Fajardo s’est défendu et a fait appel à un article de la Constitution dans lequel il est garanti que les gouverneurs peuvent déléguer ces décisions aux fonctionnaires et “exempte le délégué de sa responsabilité, qui correspondra exclusivement au délégué”, a déclaré le chef politique dans sa réponse au Bureau du contrôleur.

Malgré leurs arguments, le Bureau du contrôleur, le Conseil d’État et la Cour constitutionnelle ont statué que «la responsabilité ne disparaît pas avec la délégation», ce qui signifie que Sergio Fajardo doit répondre des actes de son mandat.

