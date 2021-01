15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, et le vice-président élu, Kamala Harris, ont rendu hommage mardi aux plus de 400000 morts laissés par la pandémie dans le pays, pour l’instant, à la veille de son investiture en Washington.

Dans son premier acte à Washington, où il venait d’arriver du Delaware, Biden s’est approché du Lincoln Memorial, l’un des plus emblématiques de la capitale, aux côtés de Harris et de leurs maris, Jill Biden et Doug Emhoff, respectivement.

“Pour guérir, il faut se souvenir, et c’est parfois difficile de s’en souvenir, mais c’est comme ça qu’on guérit. Il est important de faire cela en tant que pays », a déclaré Biden, quelques heures après que le nombre de morts dans le pays ait dépassé les 400 000 morts.

Le président élu a alors demandé “fais briller la lumière sur l’obscurité”. Ensuite, le contour de la piscine réfléchissante devant le Lincoln Memorial a été éclairé.

Biden, Harris et leurs partenaires respectifs se taisaient devant l’étang, illuminé de 400 lumières représentant les vies perdues à cause de la maladie, tandis que la chanson “Hallelujah” de Leonard Cohen jouait.

Plus tôt, Harris a décrit les États-Unis comme «une nation en deuil». Cependant, il espère que le pays peut sortir de la pandémie avec une «nouvelle sagesse» qui permet «d’apprécier les moments simples, d’imaginer de nouvelles possibilités et d’ouvrir les cœurs».

“Nous avons commencé à guérir ensemble”

“Ce soir, nous nous réunissons et commençons à guérir ensemble”, a déclaré le vice-président élu.

Des centaines de villes, villages et tribus du pays se sont inscrits pour rendre hommage aux victimes et ont illuminé leurs monuments les plus emblématiques en même temps (17h30, 22h30 GMT).

La chanson Amazing Grace a également été chantée lors de la cérémonie à Washington par une infirmière de Detroit, dans le Michigan, Lori Key. Le professionnel de la santé est devenu célèbre pour avoir interprété le même thème pour encourager ses collègues qui combattaient le COVID-19.

Biden prendra ses fonctions de président américain ce mercredi à 12h00 (17h00 GMT). Ceci lors d’une cérémonie au Capitole avec pratiquement aucun public et sous des mesures de sécurité strictes.