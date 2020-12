Manifestations à Güira après le naufrage qui a fait au moins 28 morts au Venezuela

Pour la deuxième nuit consécutive, Les habitants de la ville vénézuélienne de Güiria sont descendus dans la rue pour demander justice pour les 28 personnes au moins décédées dans un naufrage survenu la semaine dernière sur le chemin entre cette ville et Trinité-et-Tobago.

Des centaines de personnes ont manifesté ce jeudi sur la place de la ville côtière, à environ 100 km de Port of Spain, qui est devenue une voie de sortie populaire pour ceux qui, fuyant la crise, veulent émigrer à Trinidad.

Selon les médias locaux, les habitants de Güiria a protesté contre les commandements du GNB, de la Garde côtière et du CICPC pour exiger justice, et après cela, ils sont allés au quai 7, d’où les victimes avaient navigué.

Le nombre de Vénézuéliens tués à la suite de l’épave d’un bateau précaire il a augmenté ces derniers jours à mesure que de nouveaux corps sont découverts. Le chiffre a atteint 28 mercredi, comme confirmé ce jeudi lors d’une conférence de presse du procureur général du régime de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.

Le bateau aurait mis les voiles le 6 décembre avec une trentaine de personnes “pour retrouver leurs familles” pour Noël, selon les informations du Chavismo. Cependant, naufragé entre Güiria (Sucre, nord-est du Venezuela) et l’île de Trinidad.

L’épisode a mis en lumière l’une des voies de migration les plus inconnues et les plus difficiles, tandis que les plaintes contre les deux pays se multiplient. De plus, le voyage est très dangereux et des centaines de personnes ont disparu.

Toutes les personnes à bord du bateau qui est parti le 6 décembre et qui a fait naufrage venaient de cette ville, qui marche entre tristesse à chaque enterrement et indignation face à ce qu’ils disent être une mauvaise réponse dans le sauvetage et le contrôle des opérations de traite des êtres humains.

«Justice, justice! ont crié quelque 800 manifestants qui ont défilé de la place de la ville, où se trouve l’église, à travers les rues avec des bannières, des sifflets et des drapeaux vénézuéliens.

Les autorités vénézuéliennes, qui ont ouvert une enquête, ont eu il y a deux jours un hélicoptère pour soutenir la recherche des victimes de ce naufrage, dont les conditions ne sont pas très claires.

On sait seulement que les premiers corps sont apparus à 13 km des côtes vénézuéliennes vendredi dernier et ils ont été trouvés par un patrouilleur de la Garde côtière.

Cependant, Tadira Mata, professeur d’éducation physique, a assuré que la réponse officielle était arrivée trop tard.

«À partir du moment où cela s’est produit ici, il n’y avait personne pour aider, ceux qui sont sortis les chercher étaient les pêcheurs avec leur peu d’essence“Cette femme, qui assure avoir perdu 10 anciens élèves dans le naufrage, a déclaré à l’agence .. Des équipages de pêcheurs continuent de sortir tous les jours à l’aube pour chercher. Parfois, ils passent toute la journée et toute la nuit.

“La corruption est terrible”

La marche a atteint le commandement de la garde nationale, qui est responsable du transit des navires. “La corruption est terrible dans la Garde nationaleIls ne s’intéressent qu’à l’argent qu’ils gagnent à l’entrée et à la sortie des bateaux », a critiqué Carla, 40 ans, résidente de la ville et présente à la manifestation.

«Il ne se soucie pas de la responsabilité, ni du départ d’une voile, ni du fait qu’il n’y a rien de légal pour avoir la preuve de qui part, qui vient, combien de personnes partent parce que nous comprenons que les gens veulent partir, mais donnez-leur l’opportunité aller légal “il ajouta.

Le ministère public a annoncé le même jeudi que a demandé la capture de sept soldats de la Garde nationale pour extorsion à la suite d’une enquête liée à ce qui s’est passé.

Les autorités ont déjà arrêté deux personnes dans l’affaire: le propriétaire du bateau et le propriétaire de la ferme d’où il est parti. Ils seront facturés, a expliqué le Tarek William Saab, pour “Traite illégale des êtres humains et association de criminels”.

Selon Saab, chacun des migrants à bord du bateau a payé 150 $ à ce qu’il a défini comme une «mafia» de la traite des êtres humains, sur lequel son bureau a émis quatre nouveaux mandats d’arrêt.

“Demander à Dieu”

“Cette situation nous frappe tous également en ville parce que nous avons tous un lien familial, nous nous connaissons tous, nous sommes comme un arbre», A déclaré César Noriega, qui, avec deux autres bénévoles, a fourni son camion et son générateur électrique pour transporter les cadavres et éclairer les enterrements nocturnes.

«J’ai un cousin que nous l’attendons, il s’appelle José Carlos San Vicente, nous demandons à Dieu d’apparaître chaque jour “ajoutée.

L’ONU estime que Plus de cinq millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2015 contraints par la crise et quelque 25 000 ont choisi Trinidad et Tobago comme destination. L’île, de 1,3 million d’habitants, note qu’elle a facilité l’enregistrement de 16 000 Vénézuéliens.

