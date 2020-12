15 minutes. Les États-Unis (USA) ont enregistré 229859 nouvelles infections du coronavirus ce samedi et ont battu le record d’infections vendredi (225 594), au milieu d’un nouveau rebond de la pandémie dans le pays, selon l’Université Johns Hopkins.

En outre, 2527 nouveaux décès ont été enregistrés ce samedi par rapport à vendredi.

Le solde total des États-Unis, à 01h00 GMT dimanche, est de 14 567 529 cas d’infections et 281 121 décès. Avec ces chiffres, le pays continue de mener les statistiques mondiales de la pandémie.

New York reste l’état le plus durement touché avec 34 900 morts, suivis du Texas (23055), de la Californie (19 862), de la Floride (19 084) et du New Jersey (17 306).

L’Illinois (14 016), la Pennsylvanie (11 191), le Massachusetts (10 953), le Michigan (10 321) et la Géorgie (9 793) sont d’autres États ayant un nombre élevé de morts.

En termes d’infections, la Californie revient en première position avec 1 333 957 cas. Viennent ensuite le Texas avec 1 310 612, le troisième est la Floride avec 1 049 638, l’Illinois est quatrième avec 779 975 et New York est cinquième avec 696 125.

Le bilan provisoire des morts -281.121- dépasse de loin le niveau le plus bas des estimations initiales de la Maison Blanche, qui projetait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès à cause de la pandémie.

Le président, Donald Trump, a abaissé ces estimations et était convaincu que le chiffre final se situerait entre 50 000 et 60 000 morts. Cependant, il a par la suite prédit jusqu’à 110 000 décès, un nombre qui a également été dépassé.

De son côté, l’Institute for Health Metrics and Evaluations (IHME) de l’Université de Washington, dont les modèles de prédiction de l’évolution de la pandémie sont souvent fixés par la Maison Blanche, calcule que lorsque Trump quittera le pouvoir 20 prochains. D’ici janvier, 400 000 personnes seront mortes et d’ici le 1 avril 540 000.