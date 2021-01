Après que l’épidémie de COVID-19 ait été connue au sein du Club América, Guillermo Ochoa a été l’un des joueurs actifs sur les réseaux sociaux pour raconter comment se sont déroulés les derniers jours avec la maladie.

Dans un premier temps, le gardien mexicain a lancé un message à tous ses partisans concernant la situation de crise que traverse le Mexique en raison de la pandémie de coronavirus. De plus, il a lancé un appel aux personnes qui ont des réservoirs d’oxygène et ne les utilisent pas.

«Il y a des gens qui ont un besoin urgent d’un réservoir d’oxygène et nous savons que beaucoup ont été loués, n’ont plus été utilisés et n’ont pas été rendus. Pour l’amour de la vie, retournez les chars », Ochoa a écrit sur son compte Twitter.

Plus tard, il a raconté comment son mode de vie avait changé avec le COVID-19 et les problèmes auxquels son corps était confronté pour le combattre. Également, Il se dit avec optimisme et reconnut qu’avec ses soins il sortira bientôt de cet épisode amer.

«Mes amis, malheureusement, j’ai eu le COVID-19. J’ai eu un léger inconfort, mais dans l’ensemble je me sens bien. Nous devons prendre la pandémie plus au sérieux et aider les autres », écrit au début.

Quelque temps plus tard, vers 19h30, il a fait une émission en direct, qui a servi de plateforme pour raconter son expérience et les cas de ses coéquipiers. Comme Ochoa, Nicolás Benedetti et Richard Sánchez ont également été testés positifs au COVID-19.

«J’ai des symptômes depuis trois jours, hier (mercredi) a été la pire journée avec des étourdissements, des températures élevées et des maux de tête. Aujourd’hui j’ai une toux mais je me sens déjà beaucoup mieux », il a dit à ses disciples.

Guillermo Ochoa, gardien de but du Club América (Photo: Twitter @ ClubAmerica)

Dans le contexte, le gardien de l’équipe nationale mexicaine a également évoqué les cas de Richard Sánchez et Nicolás Benedetti, les deux joueurs étant isolés en prenant les mesures nécessaires. Memo a déclaré que le Colombien “n’a pas passé une bonne nuit” et le Paraguayen “est stable”.

«L’Amérique a pris soin de nous dans tous les aspects. Espérons qu’aucune réunion ne sera reportée et que nous prenons tous soin de nous », Guillermo Ochoa a déclaré après avoir annoncé ses plans pour 2021.

En fin de compte, il a donné un message au monde sur l’importance des soins et a exhorté la population à «ne pas baisser la garde» et à continuer à respecter les mesures sanitaires, comme le lavage des mains, le gel antibactérien et la distance saine.

«Attention, ne laissez rien à la dérive, le masque, lavez-vous les mains et comme je l’ai dit, retournez les bouteilles d’oxygène si vous ne l’utilisez pas. Il ne faut pas le prendre à la légère, il est en nous », a conclu le gardien mexicain.

L’Amérique a regretté qu’en sachant ces contagions, Monterrey n’aurait pas pris d’autres mesures plus dures. Il a également indiqué que les résultats des tests appliqués à l’équipe féminine, aux catégories inférieures et aux employés administratifs seront communiqués sous peu.

La ligue a rapporté qu’à titre préventif, elle avait décidé de reporter le prochain match de l’Amérique contre lui. FC Juárez, correspondant au journée 3 du Tournoi de clôture Guard1anes 2021.

Monterrey Il devait affronter León samedi et à la date suivante, il s’est rendu à Puebla le vendredi 29 janvier. Désormais, ces réunions auront lieu le mercredi 10 mars et le mardi 2 février, respectivement.

Le Mexique a commencé 2021 avec une aggravation de la pandémie de coronavirus. Le virus est arrivé dans le pays en février 2020, mais la saison des vacances a été signalée une augmentation des cas qui s’est poursuivie jusqu’aux 20 premiers jours de janvier. Le rapport du ministère de la Santé indique qu’il s’agit du mois le plus meurtrier du COVID-19 pendant la pandémie.

