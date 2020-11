15 minutes. Les évêques catholiques des (USA) ont appelé ce dimanche à “l’unité nationale” dans un message dans lequel ils soulignent que le démocrate Joe Biden est le deuxième catholique de l’histoire du pays à atteindre la Maison Blanche.

Dans une déclaration signée par leur président, l’archevêque de Los Angeles, José H. Gómez, les évêques remercient la “bénédiction de la liberté” et soulignent que “le peuple américain s’est exprimé lors de cette élection”.

“Le moment est venu pour nos dirigeants de se rencontrer dans un esprit d’unité nationale et de se préparer à dialoguer et à s’engager pour le bien-être commun”, ajoutent-ils.

Dans sa déclaration, la Conférence épiscopale indique que Biden rassemble “suffisamment de voix” pour être élu président. Cela ne veut pas dire que l’actuel président, le républicain Donald Trump, ne reconnaît pas sa défaite et affirme qu’il se battra pour sa réélection.

John F. Kennedy et Biden

«Nous reconnaissons que Joseph R. Biden, Jr., a reçu suffisamment de voix pour être élu 46e président des États-Unis. Nous félicitons M. Biden et reconnaissons qu’il se joint au défunt président John F. Kennedy en tant que deuxième président des États-Unis à professer la foi catholique.“dit la déclaration.

Ils félicitent également la sénatrice Kamala Harris, élue vice-présidente et première femme de l’histoire américaine à prendre ses fonctions.

Et ils demandent à la Vierge Marie de «nous aider à travailler ensemble pour réaliser la belle vision des missionnaires et fondateurs des États-Unis: une nation sous Dieu, où le caractère sacré de toute vie humaine est respecté et où la liberté de conscience et de religion est garantie“.

Le pape François, qui en plus d’être le chef de l’Église catholique est le chef de l’État du Vatican, ne s’est pas encore prononcé sur le résultat des élections présidentielles américaines.

En septembre dernier, il n’a pas reçu le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, en visite en Italie, estimant que ce serait un geste qui pourrait interférer dans la campagne électorale du pays.

Mandats catholiques

Catholique pratiquant, Biden, qui s’est adressé samedi au pays en tant que futur président, a assisté à la messe ce dimanche à Wilmington, la ville de l’État du Delaware où il réside.

Selon l’archevêque Gomez, les catholiques américains ont le “devoir spécial d’être des artisans de paix, de promouvoir la fraternité et la confiance mutuelle, et de prier pour un esprit renouvelé de véritable patriotisme dans notre pays“.

<< La démocratie exige que nous nous comportions tous comme des personnes vertueuses et disciplinées. Cela exige que nous respections la libre expression des opinions et que nous nous traitions les uns les autres avec charité et courtoisie, même si nous pouvons être profondément en désaccord dans nos débats sur des questions de lois et politiques publiques », a-t-il ajouté.

Selon les données du Pew Center, sans compter les mineurs, aux États-Unis, il y a environ 51 millions de catholiques, ce qui signifie qu’ils représentent un cinquième de la population adulte du pays.