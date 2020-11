La Banque centrale a relevé le taux à terme fixe de détail à 37% par an en dessous de l’inflation prévue

Face à la confirmation des pires données mensuelles d’inflation de l’année et à la tension des taux de change toujours en vigueur, la Banque centrale a réagi par une hausse des taux pour les termes fixes, les pensions passives et les Leliq qui augmentent le rendement de l’épargne et de l’investissement en pesos dans la marge. La hausse de taux rencontrée par l’entité motrice Miguel Pesce Il est le plus important depuis avril dernier et tente de permettre aux épargnants un meilleur résultat financier compte tenu de l’accélération du taux d’avance du niveau général des prix. Pour les épargnants de détail, la mesure se traduit par de meilleurs rendements nominaux pour les placements traditionnels tels que les placements à terme fixe de 30 jours et à court terme dans des fonds communs de placement. Cependant, compte tenu de la tendance de l’inflation et de l’incertitude du taux de change, l’utilité de ces placements n’est qu’à court terme; pour une épargne sur deux mois, ils recommandent une couverture de change ou d’inflation.

«Le Conseil d’administration de la Banque centrale de la République argentine a relevé le taux minimum garanti des termes fixes, avec un rendement de 37% du taux nominal annuel (44% du taux effectif annuel) à 30 jours pour les dépôts de personnes humaines de moins de 1 million de dollars et pour le reste, 34% du taux nominal annuel (39,8% du taux effectif annuel) », a résumé hier l’autorité monétaire dans un communiqué.

La question est donc de savoir quels placements et investissements disponibles pour l’épargnant de détail sont affectés par cette hausse des taux et dans quelle mesure ils sont attractifs compte tenu du taux de change et de la dynamique inflationniste.

Comment profiter des nouveaux tarifs?

Les décisions de la Banque centrale ont un impact direct sur les dépôts à terme fixe d’un mois de moins de 1 000 000 $, qui jusqu’à hier payaient en moyenne 33,8% nominal par an et paient désormais un plancher de 37% nominal par an.

Les pensions passives et les lettres de liquidité (Leliq) sont des instruments de régulation de la masse monétaire – la quantité de monnaie dans l’économie – dans lesquels seules les banques peuvent investir. Pour les particularités et le secteur privé non financier, ils ne constituent pas une option d’investissement. Cependant, il existe des moyens indirects de «noter» en profitant des rendements Leliq et des pensions passives.

Les fonds communs de placement à court terme sont le moyen de saisir les améliorations des rendements de ces véhicules bancaires, au moins partiellement. Ceux dits monétaires ou “T + 0” et ceux pour les investissements à court terme en pesos ou “T + 1”. Ils sont proposés par des gestionnaires de fonds communs de placement indépendants et pratiquement toutes les banques de détail, comme une alternative au compte d’épargne en pesos qui ne paie presque pas de frais.

Combien le terme fixe rapporte maintenant

Pour un placement de 30 jours, le rendement nominal de 37% par an implique un résultat mensuel direct de 3,04%. Autrement dit, l’intérêt pour chaque tranche de 1 000 $ que les épargnants recevront en un mois est de 34 $.

Le chiffre est insuffisant à première vue, puisque l’inflation a enregistré une augmentation de 3,8% en octobre et que les attentes pour ce mois sont également mauvaises. C’est donc une performance qui ne protège même pas le pouvoir d’achat de l’épargne, à la fin de la durée du placement, l’argent a moins de pouvoir d’achat qu’au moment de la signature du terme fixe.

Le taux effectif annuel de 44% calculé par la BCRA dans son communiqué, en revanche, est le résultat théorique du placement de douze mandats fixes de 30 jours consécutifs. En réinvestissant le principal d’origine et les intérêts courus chaque mois, le taux devient composé – précisément parce que l’intérêt est composé – mais même ce rendement pour un investissement qui dure une année entière n’est pas suffisant pour concurrencer l’inflation. Ces 44% se comparent aux attentes d’inflation de 52,1% pour les 12 prochains mois enregistrées par l’enquête sur les attentes du marché, une enquête mensuelle de la Banque centrale.

«Lorsqu’une personne décide d’investir, l’objectif numéro un est de maintenir la valeur dans le temps, c’est l’objectif minimum. Ainsi, les investissements doivent être mesurés en termes réels: s’ils battent l’inflation, c’est un résultat positif en termes réels, et s’ils ne battent pas l’inflation, ils sont négatifs en termes réels », a-t-il commenté. Mariano Otálora, conseiller financier et spécialiste des marchés de capitaux.

“N’optez pas pour des options d’investissement qui peuvent offrir des taux réels négatifs; par conséquent, la durée fixe traditionnelle n’est pas une option. Malheureusement, de nombreuses familles ont besoin d’un revenu pour vivre et se réfugier à terme fixe et ne peuvent pas trouver un autre instrument similaire en raison de l’ignorance. Dans ce contexte, je dors plus facilement en investissant dans des options indexées par l’inflation ou par le taux de change », Otálora a ajouté.

Combien paient les fonds communs

L’autre alternative disponible pour profiter des hausses de taux est les fonds communs de placement à court terme. Ce sont des instruments d’investissement qui placent les fonds de leurs clients dans des pensions passives, des Leliq et des termes fixes, précisément les taux que la Banque centrale a relevés.

Ces fonds sont une alternative à l’épargne et aux autres dépôts à vue qui ne donnent pas de rendement. Ils sont utilisés par les entreprises et les particuliers pour des placements d’une durée inférieure à un mois, afin de rendre l’inflation moins dommageable pour les revenus qu’il faut épargner pendant quelques jours en attendant de faire face à la consommation habituelle et aux paiements spécifiques pour chaque mois. Le T + 0 peut être utilisé dans la journée, ce qui fonctionne presque comme un compte d’épargne.

Les rendements de ces fonds variaient de 25% à 28%, et selon les gestionnaires de fonds, la hausse des taux peut ajouter environ 2 points de pourcentage à ces rendements.

«Je pense qu’avec la hausse des taux à court terme, les fonds de marché monétaire transactionnel et T + 1 auront des rendements plus élevés et il est logique d’avoir des soldes de compte avec rémunération via des fonds communs de placement. Même les factures gouvernementales qui s’ajustent au taux repo sont attrayantes car elles ont la capacité de capter les hausses de taux à court terme. Les fonds T + 1 investissent dans ces papiers pour chercher à maximiser les rendements », a-t-il déclaré. Gabriela Friedlander de Balanz.

Un rendement de l’ordre de 30% par an, dont le rendement mensuel peut être estimé mais non connu à l’avance, impliquerait une perte contre l’inflation encore plus importante que celle subie par le terme fixe. Ce serait environ 2,4% de résultat direct en 30 jours.

«Vous allez avoir à des conditions fixes, le marché monétaire et ces choses, l’argent dont vous aurez besoin sous peu, parce que vous avez le paiement d’une taxe ou d’un service et donc vous amortissez l’inflation. Vous placerez cet argent à court terme à un taux. Cela n’a aucun sens d’aller vers le dollar parce que lorsqu’il s’agit de liquidités à court terme, entrer et sortir du dollar a un coût, qui est l’écart entre l’achat et la vente, qui efface tout profit.. En n’ayant pas de frais d’entrée et de sortie, vous obtenez alors un certain retour sur la liquidité avec ces taux », explique Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma.

«Maintenant, dans ce qui est plus long, je ne pense pas qu’un taux change une décision. Il est toujours conseillé d’utiliser des couvertures indexées sur l’inflation, liées au dollar ou au dollar. Le tarif en pesos uniquement pour des choses très courtes », a conclu Caamaño.

