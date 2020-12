Leopoldo Luque (Franco Fafasuli)

Les procureurs enquêtant sur la mort de Diego Armando Maradona estiment que le contrôle médical de l’ancien footballeur dans le pays de Tigre était “Totalement déficient” et ils ont considéré la situation comme “une absence totale et absolue de contrôle”, ils analyseront donc les preuves incorporées dans le dossier pour décider d’appeler le médecin pour une enquête Leopoldo Luciano Luque.

“Après les cinq premiers jours d’enquête, d’après ce que nous voyons, la conduite était absolument négligente. C’était un séjour à la maison totalement insuffisant. C’était un manque de contrôle total et absolu“L’un des enquêteurs judiciaires a déclaré à l’agence de presse ., ajoutant que”on tente de déterminer s’il y a eu faute professionnelle, négligence ou faute professionnelle médicale pouvant constituer un décès injustifié ».

La journée au siège du bureau du procureur général de San Isidro a commencé vers 9h10 ce matin avec l’arrivée du neurochirurgien Luque avec l’un de ses avocats, Julio Rivas, avec l’intention de déclarer spontanément.

Cependant, deux des procureurs chargés de l’affaire, Cosme Iribarren et Laura Capra, ils ont informé la défense que le dossier n’était pas en état aujourd’hui de prendre une déclaration de votre client et que dans tous les cas, faire une présentation écrite.

“S’il est prouvé par les résultats des rapports médicaux, les avis d’experts demandés et les déclarations de témoins qu’il y a eu une sorte de faute professionnelle, Luque sera appelé à une enquête”a déclaré le chercheur consulté.

Leopoldo Luque avec son avocat. (Franco Fafasuli)

De plus, il a expliqué que Luque n’est pas le seul professionnel de la santé à l’honneur, puisque la performance de le psychiatre Agustina Cosachov Elle est également en cours d’évaluation, malgré le fait que le jour de la mort de Maradona, une déclaration a été prise comme témoin pour avoir été présente à la maison.

L’un des avocats représentant le docteur Luque a expliqué ce matin que son client “Il n’est pas inculpé” et qu’ils ne pouvaient toujours pas “voir l’intégralité du dossier”.

Au-delà du fait que les avocats et les sources judiciaires ont précisé que Luque n’a pas encore été accusé de la commission d’un crime spécifique, la vérité est qu’hier ils lui ont notifié les droits et garanties d’un prévenu dans une procédure pénale (articles 60 et 162 du Code Procédure pénale de Buenos Aires) comment mettre un défenseur, qui n’est pas obligé de témoigner contre lui-même et qui peut sembler faire une déclaration spontanée.

Même hier, en donnant les raids, le juge de garantie de San Isidro qui contrôle le dossier, Orlando Díaz, l’a provisoirement qualifié d’homicide involontaire coupable, au-delà d’une autre qualification qui peut surgir avec le cours de la cause.

Raid sur la maison d’Adrogué du neurochirurgien Luque

Auparavant, à la porte de la maison du médecin, dans la ville d’Adrogué à Buenos Aires, où l’un des raids a eu lieu hier, l’avocat Rivas a expliqué que l’idée était de se présenter au parquet pour «Rendez-vous disponible», faites une «déclaration spontanée» et «répondez à toutes les questions».

Concernant le rôle de Luque concernant la santé de l’ancien footballeur, l’avocat a précisé: «C’était un ami de Maradona, parfois il était médecin et Diego, en raison d’une question d’amitié, lui faisait confiance. Ceux qui étaient autour de Maradona savent ce qui s’est passé et quelle était l’activité de Luque: il a opéré une neurochirurgie et cela s’est révélé parfait».

Rivas a précisé que Luque n’a dirigé aucune équipe médicale et n’a pas non plus décidé d’être admis dans la maison de Tigre, et à cet égard, il a commenté: «Maradona était une personne qui savait ce qu’il faisait et qui a arrêté de faire. Je pourrais décider ce qu’il voulait. ” «Le cœur de Maradona depuis 20 ans est mauvais. Ils cherchent quelque chose parce que c’est Maradona, dans une autre cause ça n’arrive pas », a-t-il conclu. Entre-temps, le juge a reçu deux présentations pour avoir accès au dossier en tant qu’individus concernés.

Matías Morla (Adrián Escandar)

D’une part, les quatre sœurs de Diego – Claudia Mora, Ana Estela, María Rosa et Rita Mabel Maradona – ont présenté leur pétition pour accéder à l’affaire avec la représentation des avocats Matías Morla – qui était l’actuel avocat et représentant du «10 ”- et son partenaire Yamil Castro Bianchi, mais il a été rejeté cet après-midi par le juge Díaz, qui a estimé qu’il y a d’autres parents directs qui sont plus importants (comme les enfants) d’accès en tant que plaignants.

L’autre avocat qui s’est présenté comme victime au nom de Dieguito Fernando, le plus jeune fils de Maradona, était Mario Braudy, actuelle partenaire de Verónica Ojeda, l’une des ex-épouses de l’ancien capitaine de l’équipe championne du monde au Mexique 86, mais sa demande n’a pas encore été résolue.

Braudy a déclaré que “La mort de Diego était évitable“, Il prévoyait qu’il allait demander” qu’une enquête soit menée jusqu’aux dernières conséquences “s’il y avait un” abandon de personne “et il a blâmé Luque et la psychiatre Agustina Cosachov pour les soins médicaux.

Braudy et un autre avocat, Rodolfo Baqué, qui représente l’infirmière Dahiana Gisela Madrid, qui a soigné et est un témoin de la cause de la mort de l’ex-footballeur, ont commenté que le mercredi avant sa mort, Maradona avait fait une chute et s’était cogné le côté. à droite de la tête et personne n’a fait de contrôle.

Mario Braudy (Franco Fafasuli)

Hier, les procureurs enquêtant sur la cause de la mort de Maradona ont effectué deux raids, l’un au domicile de Luque à Adrogué et un autre à son bureau dans le quartier de Buenos Aires à Belgrano, et ont saisi des téléphones portables, des ordinateurs et toutes sortes de documents médicaux faisant référence à Maradona.

Les trois filles de l’ancien joueur et entraîneur, Dalma, Gianinna et Jana, ont témoigné samedi en tant que témoins à charge et coïncidaient en ce que la référence et le médecin responsable de la santé de leur père était Luque.

Jusqu’à présent, l’enquête de l’équipe dirigée par le procureur général de San Isidro, John Broyad, et composé de ses adjoints Patricio Ferrari et Iribarren, et par le procureur Capra, il se concentre sur trois axes principaux: s’il y avait eu négligence médicale et donc possible «mort injustifiée», qui était responsable de ce crime éventuel et si la mort de Maradona aurait pu être évitée.

