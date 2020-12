José Luis Barceló

Álvaro Uribe Vélez est devenu le premier ancien président de l’histoire de la Colombie à être détenu et en état d’arrestation lorsqu’il est privé de sa liberté sous le recours de la maison pour la prison. Ancien magistrat José Luis Barceló en était responsable et, maintenant, C’est lui qui fait face à la loi pour les plaintes de la défense d’Uribe pour, prétendument l’impliquer injustement avec des preuves fausses et illégales.

«Aujourd’hui, j’ai été dénoncé comme prisonnier # 1087985 pour avoir confronté des témoignages contre moi achetés par les FARC, sa nouvelle génération et ses alliés. Aucune preuve, juste des inférences. J’ai été illégalement intercepté. Ils ont empêché les avocats de contre-interroger son témoin principal. Je demande la transparence », a expliqué l’ancien président Álvaro Uribe, qui a été détenu dans sa ferme pendant 67 jours.

Avec cette photo, l’ancien président et sénateur colombien Álvaro Uribe a confirmé le numéro qui l’identifie comme prisonnier n ° 1087985, qui est tombé dans l’une des loteries du pays, offrant près d’un million de dollars en prix.

Le mardi 15 décembre après des plaintes concernant des irrégularités présumées dans l’enquête qui ont obligé Uribe à payer un peu plus de deux mois de domicile en prison pour “des témoignages, des inspections judiciaires, des enregistrements de films et des interceptions téléphoniques qui indiquent apparemment leur participation présumée en tant que facteur déterminant les délits de corruption de témoins et de fraude procédurale », L’ancien magistrat Barceló a été convoqué par la commission d’accusation de la Chambre des représentants, pour répondre, soi-disant, d’avoir obtenu les preuves qui impliquaient Uribe, dans ces crimes, illégalement. Le rendez-vous sera fixé en 2021.

“Le bureau a pu vérifier que dans le cadre du processus numéro 51699 set ordonné l’interception téléphonique de l’abonné du Dr Álvaro Uribe Vélez, qui a été ordonnée, par ordonnance du 7 mars 2018 signée par le juge José Luis Barceló Camacho “dit la phrase.

Le journal El Tiempo a eu accès aux détails des allégations formulées par Álvaro Uribe pour sa défense afin de s’assurer que Barceló avait violé ses droits. Par l’intermédiaire de son avocat David Espinosa, l’ancien président et ancien sénateur du Centre démocratique il s’est déclaré victime des événements.

Barceló devra rendre compte des plaintes du représentant actuel Ricardo Ferro, qui a qualifié l’enquête de Barceló comme illicite pour les interceptions faites aux communications de l’ancien président.

Selon des sources consultées par ce média colombien, Uribe a assuré que l’un des détails qui a le plus retenu son attention était celui de la “vitesse historique”. avec lequel il a agi dans le cas de Juan Guillermo Monsalve, ancien paramilitaire et témoin contre Uribe, qui a allégué qu’il subissait des pressions.

Monsalve est l’un des criminels les plus gardés du pays, comme le prétend ce journal, après avoir été l’un des principaux témoins de l’enquête contre Uribe, notamment: En pleine procédure contre l’ancien président, Monsalve a dénoncé des attaques contre sa vie et celle de son épouse. Il a dit, spécifiquement, que ils voulaient les empoisonner.

En outre, selon Uribe, qui a également dénoncé que même lorsqu’il a été libéré, il était toujours intercepté, “Ce que Barceló a fait avant de livrer l’affaire (ce qui, selon la Constitution, n’aurait jamais dû avoir lieu) était de permettre à plusieurs interceptions de mon téléphone d’entrer dans le dossier, mais pas parce que mon interception avait été légalement ordonnée”, mais parce que dans un autre processus, supposément écoutant le représentant, il m’avait intercepté par “erreur” (…) selon Barceló, ils ne s’en sont rendu compte que bien plus tard ».

Cet «autre processus» auquel Uribe fait référence est celui de Nilton Cordoue, un membre du Congrès de Chocoano qui, en même temps, faisait l’objet d’une enquête pour, prétendument, être impliqué dans le scandale du cartel de Toga, une organisation illégale de fonctionnaires qui dirigeait les processus judiciaires en échange de sommes millionnaires.

Nilton Córdoba, à gauche de la photo, éclaboussé par le scandale du cartel Toga.

Pendant que l’enquête était menée contre lui et que ses appels étaient interceptés, le téléphone d’Uribe est également tombé là-bas, une situation que les enquêteurs de l’affaire ont qualifiée d ‘«erreur». Pourtant, après avoir déclaré que c’était une erreur, au lieu d’arrêter d’écouter les appels d’Uribe, le téléphone a continué à être mis sur écoute.

«Je n’ai jamais donné le numéro de téléphone du Dr Álvaro Uribe à la Cour suprême et le plus révélateur est que les magistrats de la chambre criminelle m’ont entendu dans une version gratuite en mai, moment auquel j’ai remis mes informations personnelles et la Cour dit qu’il a frappé le Le sénateur Uribe en avril », a assuré Córdoba interrogé sur l’affaire.

Uribe a assuré que, “Avec cette brève contextualisation, je démontrerai comment Barceló a violé consciemment et volontairement diverses dispositions légales, qui peut être adapté au crime de prévarication par l’action, dans le seul but de m’emprisonner injustement ». En cas de confirmation, Barceló pourrait payer jusqu’à huit ans de prison.

Barceló a assuré, à l’époque, que cela n’aurait pas été une erreur, mais au contraire, «c’était une conclusion inévitable, il était entendu que ce numéro était le contact pour informer Córdoba des affaires qui sont déposées contre lui et c’est pourquoi il a été pris en compte pour le suivi. Ce n’est pas une erreur judiciaire ».

Ce dernier a été contredit par l’analyste de la CTI, Óscar Álvarez, qui a assuré que l’existence de cette “erreur” avait été constatée et qu’elle avait été notifiée en temps opportun.

Au moment de la plainte à Barceló, l’ancien magistrat a expliqué que «La Cour n’intervient pas illégalement; Si vous le faites, vous le faites légalement, comme le dit la loi. Maintenant on dit qu’il y a une plainte contre nous; Nous présenterons nos arguments et la Commission mènera l’enquête correspondante ».