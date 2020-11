Violeta Isfel-Laura Bozzo-Eleazar (Photo: Instagram @vioisfel / @ laurabozzo_of)

À propos du cas d’Eleazar «N», certains personnages de l’environnement de divertissement mexicain ont parlé, et tandis que certains assurent qu’ils n’ont jamais “rien vu d’étrange” dans le comportement de l’acteur qui se trouve dans la prison nord de Mexico, il y a de nombreuses voix qui désapprouvent complètement le comportement violent de l’interprète 34 ans.

En plus des réactions des membres du show business, certaines filles qui ont été leurs partenaires dans le passé ont révélé que l’acteur présentait déjà des attitudes violentes et de la jalousie.

Maintenant c’est Violeta Isfel, actrice mexicaine, qui a exprimé son opinion sur son ancienne partenaire dans le feuilleton pour enfants Oser rêver, qui a été récemment arrêté par des éléments de la police de la capitale et accusé d’avoir abusé physiquement de sa petite amie, le mannequin péruvien Tefi Valenzuela.

Violeta a révélé si pendant le temps qu’elle a passé à partager un forum avec l’acteur poursuivi pour violence familiale égale, il était violent ou agressif, Il a également partagé des aspects de la relation entre Eleazar, qui avait 22 ans à l’époque, et Danna Paola; sur 14.

C’était dans le programme Come joy où Isfel a assuré que pour elle Eleazar “est un étranger”D’ailleurs, elle n’a eu aucun contact avec lui depuis plus d’une décennie. Voici ce que le célèbre méchant de l’histoire “Antonella” a dit:

“Eh bien, peut-être que ce que je vais dire est très fort, mais Eleazar m’est étranger, c’est-à-dire que nous parlons du fait qu’en 11 ans je ne savais rien de lui et nous n’étions jamais amis, nous étions juste des collègues, fils, non, il est étranger à moi“

De plus, l’actrice a montré son soutien à Tefi et a applaudi ses actions pour avoir élevé la voix contre la violence, car grâce à sa plainte, elle autonomise plus de femmes:

“Je l’applaudis beaucoup, quel que soit l’agresseur, il a eu le courage d’élever la voix, je l’applaudis beaucoup”,

Le célèbre aussi a rappelé comment était la relation entre l’accusé et Danna Paolacar bien qu’ils ne l’aient jamais admis, des versions fortes assurent que le couple a eu une romance de plusieurs années quand l’actrice était encore mineure:

«Je n’ai pas vu de réaction agressive, notre relation a toujours été professionnelle. À cette époque, Eleazar avait 22 ans et Danna était une fille de 14 ans. Ce que je savais, c’est qu’ils l’ont fait en secret, c’est pourquoi. Soudain, nous étions sur le plateau en train d’attendre et soudain Danna ou Eleazar ne se sont pas présentés. C’est tout ce que je sais », dit-il.

Le compatriote de Tefi montre son soutien

Face à cette affaire médiatique, Laura Bozzo ne pouvait pas rester silencieuse, alors il s’en est pris à l’acteur de 34 ans, qu’il a qualifié de malheureux:

«La violence contre une femme est quelque chose qui ne peut être toléré. C’était donc mon père, mon frère ou mon meilleur ami qui avait commis un acte de sauvagerie … c’est-à-dire prisonnier, prisonnier!», A-t-il déclaré lors d’une réunion avec les médias.

Le Péruvien a célébré que la voix est élevée devant les autorités et en public pour mettre fin à la violence de genre qui persiste dans la société.

«La maltraitance commence petit à petit, il y a une série d’étapes. Elle n’a jamais rien dit, ma solidarité pour elle et pour toutes les femmes qui vivent comme ça, élevez la voix. Pas un seul coup ne peut être toléré », a-t-il ajouté.

En plus de cela, Laura a communiqué avec Tefi Valenzuela sur les réseaux sociaux, où elle a réitéré son soutien:

«INDIGNANT mon soutien total à @tefivalenzuela et la féliciter pour le courage de rapporter, cela ne peut être toléré, c’est ce que tu en as pensé, Eleazar. que parce que tu étais un acteur célèbre tu pouvais bien faire quelque chose comme ça NON vous emprisonner vous et tous les salauds qui osent toucher une femme PAS UN SEUL HIT NE SUFFIT, ne le permettez pas, élevons la voix, ne restez pas silencieux, je suis là pour vous soutenir », a-t-il écrit.

