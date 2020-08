(Photo d’art: Jovani Pérez Silva)

Bien que le président Andrés Manuel López Obrador ait insisté à maintes reprises sur le fait que la corruption dans son gouvernement ne sera pas tolérée et que tout le poids de la loi retombera sur ceux qui la subissent, il a été démontré que pour le gouvernement de la quatrième transformation la répression de la corruption est gérée de manière discrétionnaire. Et pour un échantillon, deux boutons suffisent: les cas de Rosario Robles et Emilio Lozoya.

Les deux personnages étaient d’éminents responsables de la présidence du PRI Enrique Peña Nieto et tous deux sont impliqués dans des scandales de corruption; elle pour l’affaire Master Scam, et lui pour avoir reçu des pots-de-vin de la compagnie pétrolière brésilienne Odebrecht et pour avoir commis divers cas de corruption qui ont sérieusement détourné Pemex.

Rosario Robles

Image de fichier (PHOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO)

Rosario Robles Berlanga a été secrétaire au développement social (Sedesol) et au développement agraire, territorial et urbain (Sedatu) sous le gouvernement de Peña Nieto. En septembre 2017, Une enquête journalistique a révélé que 5 073 millions de pesos avaient été détournés via Sedesol, Sedatu et d’autres agences, dont Pemex par la triangulation des ressources vers diverses universités et sociétés écrans.

Bien que la révélation ait provoqué un tremblement au sein de la politique et de la société mexicaine, rien ne s’est passé pendant le reste du mandat de six ans, jusqu’à l’arrivée du nouveau gouvernement dirigé par Andrés Manuel López Obrador.

C’est alors que le premier coup porté au mandat de six ans précédent est venu: un accusation contre Robles Berlanga, qui pendant des années était un personnage proche de López Obrador. Mais Rosario a été impliqué dans la fuite de vidéos dans lesquelles l’homme d’affaires argentin Carlos Ahumada a versé des pots-de-vin à des responsables de la capitale, parmi lesquels René Bejarano (mari de Dolores Padierna et proche collaborateur de López Obrador, alors qu’il était chef du gouvernement du district d’alors. Fédéral.

Le bureau du procureur général (FGR) dirigé par Alejandro Gertz Manero a accusé Rosario Robles de détournement de ressources. Robles Berlanga a assuré qu’il était innocent et a comparu devant un juge pour témoigner. C’était le juge de contrôle Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, le neveu de Dolores Padierna.

Rosario Robles et Andrés Manuel López Obrador (Photo: File)

L’ancien chef de Sedesol et Sedatu a comparu à deux audiences. Au cours de la dernière, qui a eu lieu le 12 août 2019, Rosario Robles a assuré qu’il avait informé le président de l’époque Enrique Peña Nieto des irrégularités et du détournement de ressources à Sedesol et Sedatu., pour un montant de 5 mille 73 millions 358 mille 846 pesos.

Lors de l’audience qui a duré jusqu’au matin du 13 août, le juge a soutenu que Robles était au courant des irrégularités à Sedesol et Sedatu, et que, loin de faire quoi que ce soit pour les empêcher, il les a tacitement autorisées. Et même, a-t-il dit, les fonctionnaires qui ont conclu les accords irréguliers avec les universités étaient ses proches collaborateurs, principalement l’officier supérieur Emilio Zabadúa, qu’il n’a jamais puni et au contraire emmené avec elle à Sedatu.

C’était alors que Le juge a décidé de lier Rosario Robles à une procédure pour exercice inapproprié du service public et le même jour, elle a été emmenée à la prison pour femmes de Santa Martha Acatitla., située à l’est de Mexico, puisque le juge a estimé qu’il y avait un risque de fuite de la part de l’ancien fonctionnaire, puisque -il a assuré- n’a pas de racines à Mexico, elle a menti sur ses maisons et a la capacité économique de se cacher.

Depuis ce moment, Rosario Robles a assuré que tout était une vengeance politique et qu’ils ont appris avec elle pour être une femme. Bien qu’il ait essayé de libérer son processus, Il a déjà purgé un an de prison.

Ce mercredi 26 août, le bureau du procureur général a demandé une peine de 21 ans d’emprisonnement contre Rosario Robles pour le crime d’omission dû au détournement de plus de 5 000 millions de pesos pendant son mandat à Sedatu et Sedesol.

De plus, les autorités ils ont également demandé une amende économique de 450 jours, conformément à l’article 214 du Code pénal fédéral, qui envisage le délit d’exercice abusif du service public, comme l’indique le portail Animal Político. Le montant de l’amende serait conforme au salaire que Robles a reçu en tant que secrétaire, donc équivaudrait à environ 2,5 millions de pesos.

Emilio Lozoya

Image de fichier (Photo . / José Méndez)

Emilio Ricardo Lozoya Austin a été directeur de Petróleos Mexicanos (Pemex) pendant le gouvernement d’Enrique Peña Nieto.

C’est en 2015 qu’une enquête menée dans 12 pays, dont le Mexique, a révélé que le géant brésilien de la construction Odebrecht avait distribué des pots-de-vin millionnaires à des responsables de ces pays afin d’obtenir des contrats juteux.

Les dirigeants de l’entreprise ont assuré qu’au Mexique, les pots-de-vin avaient été livrés à Lozoya Austin en échange de l’appel d’offres pour la rénovation de la raffinerie située à Tula, Hidalgo.

Malgré le fait que dans les pays concernés, il y avait des politiciens et même des présidents emmenés en prison pour ces événements, au Mexique, rien ne s’est passé. Lozoya Austin s’est limité à nier les accusations, mais a dû démissionner de la direction de Pemex.

Après quelques mois, Emilio Lozoya a fui le pays, mais de l’étranger, a accusé l’ancien président Enrique Peña Nieto et l’ancien secrétaire au Trésor, Luis Videgaray, d’être impliqués dans le complot d’Odebrecht et dans le cas de l’achat frauduleux de l’usine d’Agronitrogenados, qui a laissé un sérieux trou dans les finances de Petróleos Mexicanos.

Une fois Andrés Manuel López Obrador arrivé au pouvoir, la recherche de Lozoya Austin a commencé, pour laquelle un dossier Interpol a été émis pour son emplacement.

L’ancien directeur de Pemex a été arrêté le 12 février dans une résidence de luxe située à Malaga, en Espagne. Après avoir passé cinq mois dans une prison de Madrid, Lozoya Austin a accepté d’être extradé vers le Mexique. Mais pour cela – ils soulignent les versions journalistiques -, négocié avec le gouvernement mexicain: le chef de Peña Nieto et Luis Videgaray a promis, en échange de l’obtention du critère dit d’opportunité, un avantage juridique.

Image d’archive. (Photo: . / Jon Nazca)

Lozoya Austin est arrivé au Mexique le 17 juillet à bord d’un avion envoyé par le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador, au milieu d’une émission médiatique dans laquelle le bureau du procureur général a utilisé un double de l’ancien directeur de Pemex pour prétendre qu’il irait à la prison du nord, alors qu’en fait, il a été emmené à l’hôpital Angeles del Pedregal pour une prétendue «anémie grave».

De là, il a été confronté à deux audiences: la première concernant l’achat d’Agronitrogenados et la seconde avec l’affaire Odebrecht. Lozoya a non seulement plaidé non coupable, mais a également déclaré qu’il était victime d’un « appareil de pouvoir » et a exprimé son « engagement à collaborer avec les autorités »..

Bien que le parquet ait sollicité son accusation pour utilisation de ressources d’origine illicite, association de malfaiteurs et corruption, il a évité de demander la détention préventive de l’ancien directeur de Pemex. Bien qu’il soit lié à un processus, il a obtenu l’avantage d’affronter son processus en toute liberté uniquement en utilisant un bracelet électronique pour empêcher son évasion.

Quelques jours plus tard, Lozoya a quitté l’hôpital et semblait avoir disparu de la carte jusqu’à Le mardi 11 août, le procureur Alejandro Gertz Manero a annoncé que Lozoya Austin avait déposé une plainte contre Enrique Peña Nieto et Luis Videgaray. pour l’affaire Odebrecht.

Ensuite, la déclaration de Lozoya à la FGR a été «divulguée» ainsi qu’une vidéo dans laquelle des collaborateurs de sénateurs du Parti de l’action nationale (PAN) ont été vus, recevant des millions de pesos comme pots-de-vin en échange de l’approbation de la réforme de l’énergie, le soi-disant joyau de la couronne du paquet de réformes promu par Enrique Peña Nieto.

Les différences

(.)

Le traitement des deux cas a été différent par le gouvernement de López Obrador. Alors que le parti du président (Morena) a approuvé au Congrès la disqualification de Robles de la fonction publique, le président mexicain a défendu que Lozoya reçoive «certaines considérations» en échange de révélations.

Le passé 11 août, deux jours avant que Rosario Robles ne purge un an de prison, le procureur de la République lui-même, Alejandro Gertz Manero, a assuré que Robles Berlanga continue d’être incarcéré pour ne pas avoir eu de «comportement de solidarité avec l’État mexicain», tandis que la libération conditionnelle d’Emilio Lozoya est une conséquence de sa coopération avec la justice mexicaine..

La défense juridique de Rosario Robles a réagi et a affirmé que «le procureur entend utiliser la détention préventive comme un mécanisme coercitif contre les citoyens».

« Il semble que Robles Berlanga soit privé de sa liberté pour ne pas vouloir » collaborer « avec les autorités, alors que dans ce pays cet acte n’est pas un crime »ont-ils souligné.

Ils ont déclaré que les propos du procureur contreviennent à l’article 113 du Code national de procédure pénale, concernant les droits de l’accusé. En cela, il est indiqué dans la section I que l’accusé doit être traité comme innocent jusqu’à ce que sa responsabilité pour les actes dont elle est accusée soit établie.

Aussi dans La section XIV indique qu’elle ne peut pas être exposée aux médias et dans la section XV qu’elle ne doit pas être présentée à la communauté comme coupable sans l’avoir déterminé.

Les avocats de Rosario Robles ont souligné que les déclarations de Gertz Manero sont un affront à la procédure régulière et à la présomption d’innocence et ont réitéré qu’il s’agissait d’une détention arbitraire et d’une nouvelle forme de pression.

