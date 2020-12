Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a appelé le personnel de santé à venir volontairement à Mexico pour soutenir les soins Covid-19, compte tenu de l’augmentation des infections et des hospitalisations dans le capitale.

«J’en profite aussi pour appeler les médecins aux infirmières, aux héros, aux héroïnes nationales, à ceux qui peuvent venir volontairement aider à Mexico, Comme le font déjà la Sécurité sociale et d’autres institutions hospitalières d’Insabi, dans des États où la pandémie est déjà plus maîtrisée, où ils n’ont plus de situation d’urgence et qui peuvent venir nous aider, aider à sauver des vies. Mexico, Ceci sur une base volontaire, pour continuer à exprimer la solidarité, l’humanisme qui caractérise tous les travailleurs du secteur de la santé; Bienvenue”a déclaré le président mexicain.

López Obrador a également annoncé qu’il avait annulé sa tournée de l’état de Chiapas qui était prévu pour le week-end.

La directrice générale de l’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo, a signalé que 540 agents de santé sont arrivés à Mexico avec l’opération Chapultepec, et en Basse-Californie 66. Il a également déclaré que le personnel médical qui était parti Ces entités bénéficient de tous les services et sont en cours de vaccination.

Depuis la semaine dernière, du personnel médical de divers États de la République est venu au Mexico participe à l’opération Chapultepec, qui consiste à étendre la capacité hospitalière de la capitale nationale face aux nouvelles flambées de COVID-19 dans la capitale nationale.

Ce jeudi 24 décembre, via les réseaux sociaux ils se répandent les vidéos dans lesquelles le personnel du secteur de la santé est vu arriver au CDMXCela fait partie de la mobilisation du personnel et du matériel médical pour étendre la capacité hospitalière de l’entité dirigée par le Dr Claudia Sheinbaum.

Pour obtenir le résultat souhaité, il fallait que les agences gouvernementales, les secrétariats d’État et les gouvernements des États seront coordonnés que, dans une grande démonstration de soutien et de solidarité, ils ont non seulement amené des médecins, mais aussi fait don de personnel infirmier et de vêtements spécialisés, ainsi que d’un hôpital mobile pour garantir des soins adéquats aux patients atteints de COVID-19.

De telle sorte que pour aider Mexico, l’entité avec le plus de cas, de décès et d’occupation hospitalière, le Secrétariat de la défense nationale (Sedena), le gouvernement de Chihuahua et l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) des efforts coordonnés et conjoints pour aider les habitants de la capitale face à l’épidémie de SRAS-CoV-2.

Mercredi de cette semaine, il a été signalé que des éléments de l’armée de l’air et de l’armée mexicaine ont soutenu le transfert par voie aérienne d’un Hôpital mobile de Chihuahua à Mexico, avec 7,3 tonnes de matériel constituant le centre d’opérations pour l’attention d’urgence (COPAC), en plus du transfert de 11 civils appartenant au ministère de la Santé.

En plus de cela, sur le compte Twitter officiel de l’IMSS, on voit arriver du personnel de différentes entités telles que Tabasco, où un camion rempli de personnes prêtes à collaborer dans les hôpitaux des 16 municipalités peut être vu.

Un autre camion de Colima est arrivé acclamant et exprimant tout son enthousiasme face à la grande crise épidémiologique qui a laissé plus de 120 000 décès et plus d’un million de cas confirmés.

En plus de cela, Sedena prépare plusieurs reconversions dans le La zone métropolitaine de la vallée du Mexique va installer plus de 1000 lits COVID qui peuvent aider à soulager la saturation des services de santé dans la capitale nationale et dans les municipalités périphériques de l’État du Mexique.

Par exemple, quatre installations sont en cours de modernisation dans le Camp militaire numéro 1, à Naucalpan, avec laquelle il y aura quatre unités pour soigner les patients qui sortent de la phase la plus critique de la nouvelle souche de coronavirus. Ces installations ont été appelées unités d’hébergement de récupération COVID-19 et comprennent Premier bataillon du génie de combat et école des classes du génie, 19e bataillon d’infanterie, 46e bataillon d’infanterie et centre de formation de la police militaire.

A cette accumulation de bonnes nouvelles, il faut ajouter que le premier lot de vaccins contre le COVID-19 est déjà arrivé, le premier en Amérique latine, qui débutera avec la journée nationale de vaccination. De cette manière, les autorités fédérales ont précisé que la priorité sera le personnel médical qui assistera aux cas de COVID-19, puis le reste du personnel médical et ensuite les personnes âgées.

