Les manifestants de Black Lives Matter doivent faire leurs valises et rentrer chez eux.

Oui, protester contre la brutalité policière à motivation raciste est une cause juste. Mais en ce moment fragile – à huit semaines de l’élection la plus importante de l’histoire américaine – les émeutes, la violence et le pillage qui tourbillonnent autour des manifestations présentent un danger qui est un prix trop élevé à payer.

Le président Donald Trump a fait du rétablissement de l’ordre dans les rues déchirées par les émeutes à travers le pays la pierre angulaire de sa campagne. Cela détourne effectivement de son incapacité à contrôler le nombre croissant de décès dus aux coronavirus, le nombre de chômeurs insensés, 360 degrés de corruption auto-agressive et les commentaires tracassants de vétérans si grotesques qu’ils rivalisent avec la remarque infâme de Trump selon laquelle sa célébrité lui permet de saisir les organes génitaux des femmes.

Quiconque a un peu de bon sens comprend que les efforts de Trump pour blâmer le bouleversement actuel à travers le pays sur l’ancien vice-président Joe Biden sont inutiles. Mais cela n’a pas empêché le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas de tweeter une annonce avec des images du pandémonium de protestation qui se déroulait sous la présidence de Trump et de la vendre comme l’avenir sous une présidence Biden.

Le blâme important de Trump pour les troubles

La tentative de Trump d’imposer la responsabilité à Biden est préoccupante. Isaac Wallner, militant de longue date pour l’égalité raciale, qui a manifesté dans sa ville natale de Kenosha, dans le Wisconsin, craint que la violence de rue ne contribue à la campagne de réélection de Trump. L’animateur de ., Don Lemon, a déclaré à ses téléspectateurs que les émeutes travaillaient en faveur de Trump: «Cela apparaît dans les sondages. Cela apparaît dans les groupes de discussion. C’est la seule chose … qui colle. Et deux de mes amis, tous deux démocrates purs et durs qui regardent Trump de la même manière qu’ils font une infestation de cafards de cuisine, se sont demandé à haute voix si Trump ou Biden seraient meilleurs pour maintenir la paix.

Une partie du succès de Trump à projeter ses propres échecs sur Biden est le conte de fées selon lequel Biden aurait pu utiliser son temps à la Maison Blanche pour mettre fin à un problème vieux de 244 ans et un ingrédient essentiel du ragoût américain. L’autre partie est que lorsque les rues brûlent, les gens sont attirés par la personne qui crie «LOI ET ORDRE!» le plus fort.

La semaine dernière, Biden a condamné sans réserve les émeutes. Mais jusqu’à récemment, il semblait hésiter à dire quoi que ce soit qui puisse être interprété comme une critique des manifestants ou de leur cause. Les gens qui vivent dans certaines des villes les plus détruites sont naturellement en colère contre les dirigeants démocrates qui semblent craindre d’utiliser la force pour rétablir l’ordre. En revanche, Trump a martelé le tambour de la guerre, offrant une assistance aux forces de l’ordre fédérales pour étouffer les troubles.

L’ironie de l’effort de Trump pour se présenter comme le candidat à la loi et à l’ordre est que Trump est fortement blâmé pour les troubles. Il y a moins de deux semaines, une caravane de ses partisans est descendue sur Portland. Depuis des camions affichant des bannières «Trump 2020», ils ont tiré sur les manifestants du BLM avec des balles de paintball et du gaz poivré. Au lieu de condamner ses partisans, Trump les a appelés «GRANDS PATRIOTES!» et les a caractérisés comme participant à une «manifestation pacifique».

Et Trump ressemblait moins à un président la semaine dernière qu’à un avocat de la défense de Kyle Rittenhouse, le dévot de Trump accusé du meurtre de deux hommes à Kenosha. Trump a pratiquement annoncé que Rittenhouse était justifié de tirer sur les hommes en légitime défense. La violence a soufflé dans les deux sens. Le 29 août, un membre du mouvement d’extrême gauche Antifa aurait tiré et tué un activiste de droite d’une caravane pro-Trump qui affrontait des partisans du BLM à Portland.

Le président Donald Trump s’entretient avec des propriétaires d’entreprise à Kenosha, dans le Wisconsin, le 1er septembre 2020.

Alors que les manifestations entrent dans leur quatrième mois, il est évident qu’il ne s’agit pas seulement des meurtres de George Floyd à Minneapolis et de Rayshard Brooks à Atlanta, ou de la fusillade de Jacob Blake à Kenosha, aux mains de la police. Les manifestations persistent parce que l’homme au sommet a refusé de reconnaître le mal social plus large qu’elles reflètent. Des incidents identiques n’auraient pas abouti à quatre mois de chaos si Barack Obama était toujours président, ou si Bill Clinton ou l’un des Bush était au pouvoir.

Ignorer un appel à l’aide valable ne fait que rendre les appels plus forts, la colère plus grande et les options plus désespérées. Trump a fait pire que de faire la sourde oreille, il est tombé du mauvais côté de la frontière morale – défendre ceux qu’il devrait condamner et condamner ceux qu’il devrait défendre.

Malgré tout ce qui manque à Trump, et la liste est longue, il a une capacité innée à flairer la peur et la colère qui existent dans une certaine mesure en nous tous. Trump sait comment stimuler de larges pans de la population américaine. Une fois qu’il a décidé que le chaos dans les rues pourrait l’aider à être réélu, Trump s’est reconverti en accélérateur. La violence et la destruction étaient inévitables.

Il y a une semaine, Trump a tweeté une annonce de campagne promettant un financement accru pour l’expansion de la police. La vidéo montrait Trump marchant à travers les décombres du bâtiment de Kenosha, pointant du doigt les conséquences de manifestations destructrices. Ce qui manquait notoirement, c’était la reconnaissance des actes d’inégalité raciale à l’origine des manifestations. Il manquait également toute critique du Kenosha Guard, un groupe paramilitaire qui a organisé un «appel aux armes» dans les heures qui ont précédé certaines des émeutes les plus destructrices et les plus violentes de Kenosha et la fusillade qui a abouti à la double accusation de meurtre contre Rittenhouse.

Ne donnez pas la traction à Trump dans les derniers jours

Alors que le compte à rebours des élections commence, nous devrions supposer que Trump continuera à agir comme le reptile politique qu’il a toujours été – ignorant les mauvais actes de ses partisans tout en condamnant les actes pratiquement identiques de ses ennemis politiques. Trump continuera également à affirmer que lui seul peut apporter la paix dans les rues américaines, se positionnant à la fois comme pyromane et pompier.

Dans une élection serrée, au cours de laquelle les démocrates se battent contre un effort fédéral coordonné de suppression des électeurs, qui compromet la capacité du service postal américain de livrer des bulletins de vote par la poste, chaque faux pas peut être fatal. Tout ce qui donne de la traction à Trump dans ces dernières semaines doit prendre fin.

Cela signifie que les maires et les gouverneurs démocrates doivent comprendre le fait qu’ils peuvent soutenir Black Lives Matter et continuer à utiliser la force pour mettre fin aux émeutes.

Cela signifie que les démocrates doivent garder la bouche fermée, et les doigts de Twitter immobiles, lorsqu’ils voient des images d’actualité des forces de l’ordre utilisant une force raisonnable pour mettre fin à la destruction et à la violence. Arrêter quelqu’un avec une arme à feu, une brique ou un cocktail Molotov n’est jamais joli, mais c’est nécessaire.

Et cela signifie que les organisateurs de Black Lives Matters doivent dire aux manifestants légitimes de rentrer chez eux. Que les rues de Portland et de Kenosha soient inondées d’une mer de chapeaux MAGA, pas de T-shirts BLM.

Je comprends le danger de céder les rues aux suprémacistes blancs. Mais je prédis qu’ils disparaîtront quand il n’y aura pas de combat à mener et que leur présence expose la propriété de leurs méfaits.

L’idée de renoncer à tout droit constitutionnel, même momentanément, est difficile à digérer. Mais la bataille pour l’égalité raciale a une chance infiniment meilleure sous une administration Biden qu’un deuxième mandat de Trump.

Donc, aux manifestants qui se sentent naturellement poussés à faire quelque chose aujourd’hui: rejoignez une campagne d’inscription des électeurs, faites du bénévolat pour conduire les électeurs aux urnes ou aidez une banque d’appels qui rejoint les électeurs démocrates potentiels. Mais arrêtez de permettre à Trump d’utiliser votre image comme le visage de l’Amérique hors de contrôle.

S’il y a eu un moment où le plus grand bien est mieux servi par une décision stratégique de s’abstenir, c’est maintenant.

Michael J. Stern, membre du Board of Contributors de USA TODAY, a été procureur fédéral pendant 25 ans à Detroit et Los Angeles. Suivez-le sur Twitter: @ MichaelJStern1

