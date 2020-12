Alberto Fernández lors de la signature du pacte fiscal à Olivos

Alberto Fernández avait imposé sa volonté politique à Cristina Fernández de Kirchner en approuvant un rapport des Nations Unies confirmant la violation systématique des droits de l’homme au Venezuela commise par Nicolás Maduro et ses groupes de travail civico-militaires.

Le kirchnérisme radical et ses alliés politiques dans le Front de Todos, poussés par la nomenclature du régime populiste de Maduro, ont tenté de déformer la position présidentielle et d’empêcher l’Argentine de voter en faveur du rapport Bachelet.

Avec l’approbation silencieuse du CFK, la diplomatie argentine à l’OEA a tenté de boycotter la décision d’Alberto Fernández. Carlos Raimundi, un ancien député peu familiarisé avec la politique étrangère, a profité de sa nomination à l’OEA pour jouer aux côtés de Maduro. Ce fut une gêne que la Casa Rosada paya en prestige international.

Avant d’ordonner sa ratification diplomatique à Genève, Alberto Fernández s’était entretenu avec l’ancienne présidente Michelle Bachelet pour connaître les détails de son enquête précise. A la fin de la conversation téléphonique, le chef de l’Etat n’avait aucun doute sur le volumineux rapport réalisé au nom de l’ONU.

La position argentine contre le rapport Bachelet a été un triomphe diplomatique pour Alberto Fernández. Le président a capitalisé sur ce mouvement de politique étrangère dans sa conversation avec Joseph Biden et lors de ses rencontres avec Jair Bolsonaro et Luis Lacalle Pou. L’Argentine n’apparaissait plus proche de Maduro et de son régime populiste, qui appliquait la terreur systématique pour rester au pouvoir.

Le chef de l’Etat a évalué que la défaite de Donald Trump a mis en retrait l’hypothèse d’un conflit contre Maduro et qu’il y aurait la possibilité de mettre en place une table de dialogue politique soutenue par le groupe de contact, le Mercosur et Biden. Alberto Fernández se sentait à l’aise dans ce scénario et attendait l’occasion de lancer la phase II de sa feuille de route au Venezuela.

Cette phase II impliquait de demander la suspension du blocus économique et financier ordonné par la Maison Blanche sur le Venezuela., exigent que le régime populiste cesse immédiatement de violer les droits de l’homme et appellent à la conception d’une transition ordonnée avec toutes les parties concernées.

Alberto Fernández avait ses partenaires du Mercosur, les pays clés du groupe de contact -Espagne, Italie, France, Allemagne et Grande-Bretagne-, le pape François et le consentement du président élu Biden, qui doit éviter un conflit en Amérique latine qui complique encore plus l’agenda international qu’il héritera de Trump.

Dans ce contexte géopolitique, où la séquence était alignée sur les paramètres prévus par le Président, On ne comprend pas pourquoi l’Argentine a décidé de garder le silence face à la fraude commise par Maduro lors des élections législatives de dimanche dernier. Le silence d’Alberto Fernández, contre les informations confidentielles qu’il manipule et ses propres convictions, a transformé sa politique étrangère en bourbier.

«Le président estime qu’en gardant le silence sur les irrégularités au Venezuela, il maintient une position de non-alignement avec les États-Unis. Sa réflexion remonte à 40 ans, et le pire, c’est qu’elle donne au monde un signal de manque de conviction sur les valeurs républicaines et d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs de l’État. Le Groupe de Lima et le Groupe de contact – L’Argentine est tous les deux condamnés à cette élection comme une farce. Il n’y a aucun moyen d’expliquer la position du pays. Cela nous condamne à l’isolement et enlève toute crédibilité », a déclaré Diego Guelar, ancien ambassadeur aux États-Unis, au Brésil, dans l’Union européenne et en Chine.

À son tour, le spécialiste des relations internationales et ancien ambassadeur Mariano Caucino a déclaré que «Le gouvernement argentin a opté pour un silence assourdissant face à la fraude et à la violation systématique des droits de l’homme au Venezuela. Le président pense – a ajouté Caucino – qu’il peut faire bonne figure avec les Tyriens et les chevaux de Troie, mais malheureusement ce n’est pas possible: il va mal paraître avec tout le monde ».

Finalement. Facundo Suárez Lastra – vice-président de la Commission des relations extérieures des députés – a fait valoir que «la position parfois ambiguë de soutien et de soutien au régime Maduro par le président Fernández est due à l’erreur de privilégier le confinement des différents secteurs. qui composent le Front de tous. Ce qu’ils considèrent comme vertueux pour le front intérieur est totalement contre-productif à l’image internationale de l’Argentine et affecte gravement notre réputation de pays au sein de la communauté internationale.

D’un autre point de vue, Le silence diplomatique d’Alberto Fernández s’explique par la corrélation des forces au sein de la coalition gouvernementale. Lorsqu’il a imposé sa position sur le rapport Bachelet, le président a toujours maintenu une image publique importante en sa faveur et CFK est resté confiné dans son bureau du Sénat en attendant son opportunité politique.

Ce scénario de pouvoir a changé ces dernières semaines: Alberto Fernández et Cristina Fernández de Kirchner se sont à peine parlé, l’image positive du chef de l’Etat est tombée et Maduro a exécuté une opération de lobbying acharnée dans le Frente de Todos pour éviter la condamnation de l’Argentine. .

À son tour, Alberto Fernández se méfie de Felipe Solá et cela joue contre lui lors de la prise de décisions concernant la crise au Venezuela. Il n’est pas courant qu’un président ne convoque pas son chancelier pour analyser comment réagir à un événement institutionnel présentant des caractéristiques similaires.

Le président a reçu de nombreux rapports – publics et réservés – sur la fraude commise par Maduro pour préserver son pouvoir interne. Et il n’a plus de doutes sur la responsabilité institutionnelle du régime populiste.

Mais il a préféré maintenir le statu quo fragile avec le CFK et le Frente de Todos. Une décision politique qui a porté atteinte à son agenda international et renforcé l’hypothèse d’une cohabitation tacite avec le vice-président qui inquiète – beaucoup – dans le Mercosur, l’Union européenne et l’équipe de transition de Joseph Biden.

