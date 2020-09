Dans la chaîne qui compose l’activité aéronautique, il y a deux maillons extrêmement fragiles: les constructeurs et les avitailleurs (.)

Jamais dans l’histoire le transport aérien n’a subi une crise aussi soudaine, placer l’activité dans l’une des positions les plus fragiles de l’industrie et avec de la chance liée à des réactivations qui, dans peu de temps, feront un miracle.

L’aviation civile, pour des raisons indépendantes de sa volonté, a « baissé les stores »: les services ont été interrompus du jour au lendemain et personne n’a jamais vendu ou acheté quoi que ce soit qui pourrait être lié à l’aviation à nouveau.

C’est sans aucun doute l’un des secteurs les plus durement touchés de l’économie. Les ventes de billets ont la pire baisse de l’histoire et on ne sait pas quand ni comment elles seront réactivées. Croire que l’été et la haute saison ramèneront l’activité à la normale est presque une utopie. Certes, il y a une certaine augmentation du mouvement touristique, mais en aucun cas un sauveur de l’industrie.

Si la compagnie aérienne est le visage visible de l’entreprise et où les conséquences de l’inactivité sont d’abord perçues, le manque de ressources économiques affecte toute la chaîne impliquée dans le processus.

Aujourd’hui, il y a 500% de mises à pied de plus que l’an dernier et il n’y a aucune possibilité pour ces emplois de se redresser, il n’y a aucun moyen de réintégrer l’activité. Les compagnies aériennes, qui travaillent pendant des mois à planifier l’achat de nouveaux avions, ont dû suspendre ces achats indéfiniment parce que cet argent, qui est beaucoup, Au lieu d’être alloué à de nouvelles unités, il aurait dû être alloué pour couvrir les coûts d’inactivité provoqués par la crise sanitaire.

Dans cette chaîne qui constitue l’activité aéronautique, il y a deux maillons extrêmement fragiles: les fabricants et les recharges.

Air New Zealand a connu la pire fin d’année en 18 ans; Airasia, un low cost en Malaisie, la pire salle de son histoire

Lorsque les bons de commande sont annulés par une compagnie aérienne, sa production et ses ressources de réinvestissement et de maintien des emplois sont affectées. Des entreprises comme Airbus, Boeing et Rolls Royce, qui ont confirmé il y a quelques jours la fermeture d’une de ses usines en Angleterre pour décembre 2022, avec 900 employés, par exemple, sont touchées par le manque d’activité.

L’autre maillon, les réapprovisionneurs ou ceux qui vendent des pièces, trouvent également leurs opérations compliquées, car comme il n’y a pas de remplacement d’unités, les anciennes unités continuent de voler et laissent le marché de la mise au rebut et de la revente des pièces hors de l’approvisionnement. Il n’y a pas de pièces de rechange à vendre et pas d’avions à réparer.

Un autre regard sur la crise affectant l’industrie est le faible rendement commercial: Air New Zealand a connu la pire fin d’année en 18 ans; Airasia, un Malaisien low cost, le pire trimestre de son histoire et envisage de vendre deux A320 pour 100 millions de dollars, des unités qu’ils sont obligés de vendre juste pour couvrir leurs coûts de survie.

Latam a arrêté de voler en Argentine

Sans aucun doute, ce qui se passe dans le monde affecte aussi notre pays et le cas le plus emblématique, la fermeture de Latam; Il faut ajouter la cessation des opérations d’Emirates Airlines à laquelle s’ajoutera, dans les semaines à venir, l’exode de Qatar Airways, qui cessera également d’opérer ses vols commerciaux dans le pays et ne maintiendra que sa division cargo.

Qatar Airways, qui concevait son expansion et un fort investissement dans toute l’Amérique latine, et principalement dans notre pays, a mis ce plan sans effet et met un peu plus d’incertitude sur l’avenir de l’activité dans cette partie du monde.

Il n’y a aucune certitude quant au moment et à la manière dont la réactivation commencera, au nombre de compagnies aériennes qui resteront debout et en mesure de relever les défis d’une nouvelle ère qui, sans aucun doute, sera loin de celle que nous avons connue jusqu’à aujourd’hui.

L’auteur est PDG d’Aeroset

