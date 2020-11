Rosalba Ortiz est la comadom de la mère d’Eléazar, la famille est amie depuis des années (Photo: Instagram @ eleazargomez333 / @ geraldinebazan)

Ce jeudi après-midi, il a été annoncé que Mme Rosalba Ortiz, mère de l’actrice Geraldine Bazán, s’est rendue au bureau du maire de Benito Juárez pour soutenir Eleazar Gómez, à la demande de sa mère, qui ne peut y assister en raison de sa santé.

Il est également apparu que Ángel Claude Ortiz, frère de l’actrice, diplômé en droit et avocat, sera celui qui prendra le cas d’Eleazar, qui est détenu depuis les premières heures de ce jeudi après avoir été arrêté pour avoir prétendument violé et tenté d’étouffer sa petite amie, la chanteuse et mannequin péruvienne Tefi Valenzuela.

Mme Rosalba, au volant du camion dans lequel elle est arrivée avec Ángel Claude, a été approchée par la presse qui se trouve devant le parquet de Mexico, et Bien qu’elle ne veuille pas révéler plus de détails, elle s’est montrée solidaire du fils de son comadre.

Rosalba Ortiz (Photo: Instagram @ geraldinebazan)

Voici ce qu’il a dit lorsqu’on lui a demandé s’il était à la place pour soutenir Eleazar: «Bien sûr, nous allons le soutenir, mais le juge déterminera, je ne sais pas, nous l’aimons beaucoup mais je ne sais pas ce qui se passe, je viens de le découvrir il y a une demi-heure, nous le soutenons en étant avec lui, mais nous ne sommes pas justice le juge décide, la loi décide et la bonne volonté “

Interrogée par les journalistes sur la gravité de l’affaire, la dame a déclaré: “Je ne crois pas mais je ne sais pas, il faut connaître les circonstances, c’est très regrettable, très douloureux, je ne peux rien vous dire, merci d’être là, mais vous devriez aussi le soutenir, la même et nous soutenons la fille, mais nous ne connaissons pas les circonstances, nous ne savons pas ce qui s’est passé, je viens à la demande de sa mère, nous y voilà, qui est mon comadre. Sa mère est malade, elle ne peut pas venir, mais visiblement elle est aux aguets, elle vient de nous le dire, je n’étais pas au courant, mais ils sont déjà là pour le soigner », a-t-il conclu.

Au cours de la journée, d’autres aspects de l’affaire ont été révélés, c’était le journaliste de police Carlos Jiménez qui a partagé une photo des effets que les prétendus coups d’Eléazar auraient eu sur sa petite amie, le mannequin péruvien, qui est aussi mannequin et était en préparation pour promouvoir sa chanson d’adieu Cumbia.

Sur les images, vous pouvez distinguer quelques ecchymoses sur le cou et le visage, preuves que les autorités analysent. Selon Jiménez, ces blessures ont déjà été certifiées par un médecin légiste du bureau du procureur général de la ville (FGJCDMX).

C’est sur le même compte Twitter qu’il y a quelques heures une image de Gómez menotté et arrêté après la publication de la plainte pour agression. L’acteur de Rebelde et Italian Girl Comes to Marry, les feuilletons télévisés de Televisa, est devenu une tendance ce jeudi quand on a appris son arrestation.

On sait que l’avocat de Tefi chercherait vraisemblablement à régler le crime de tentative de fémicide, mais aucune autre information n’a été publiée. Après les premières heures de ce jeudi, des habitants d’Arkansas Street dans le quartier de Naples à Mexico ont rapporté les cris d’une femme cherchant de l’aide.

Après la situation, divers aspects liés au comportement agressif présumé au cours de la carrière de l’acteur de 34 ans ont à nouveau généré du bruit sur les réseaux sociaux, où Une vidéo de 2014 a été rappelée, où Eleazar semble visiblement bouleversé et se disputant avec des mots éloquents avec sa petite amie d’alors, Danna Paola., qui à l’époque était mineur.

