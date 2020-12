Geoff Keighley, créateur des Game Awards.

Il est très tentant de dire que Les Game Awards c’est l’équivalent des Oscars de l’univers cinématographique. C’est même une idée qui pourrait être très bonne pour Geoff Keighley, créateur de ce gala de remise de prix qui, depuis sa première édition en 2014, gagne en pertinence et gagne du terrain à l’échelle mondiale. Keighley est le seul en mesure de soulever un point névralgique comme celui qu’il prétend être Les Game AwardsIl est l’un des journalistes les plus prolifiques et le mieux connecté à l’industrie de toutes les manières possibles.

En réalité, Les Game Awards a grandi en partie grâce au soutien inconditionnel des développeurs et des grands éditeurs qui réservent même leurs meilleures surprises à présenter au gala: quelque chose qui jusqu’à il y a quelques années était capitalisé exclusivement par le E3. Cependant, la cérémonie de remise des prix n’a toujours pas le pedigree que les Oscars ont: non pas parce qu’elle manque de taille, ni parce que les jeux ne sont pas un phénomène culturel en eux-mêmes, mais parce que sa composition n’a pas l’aval d’une institution comme La de, par exemple, l’Académie des arts et des sciences du cinéma.

Les Game Awards pose une base très transparente quant à la sélection des nominés, le jury étant composé d’un collectif de plus de 90 publications spécialisées à travers le monde. Les nominés ressortent du décompte des votes des listes restreintes choisies par chaque média et une fois que cela est résolu, le processus est répété, cette fois pour décider du gagnant. Contrairement à la croyance populaire, les récompenses sont légitimes en ce sens qu’aucun candidat n’est le produit de l’arbitraire; même ainsi, et bien que ce soit sa plus grande bonté, c’est aussi le talon d’Achille en termes d’approbation institutionnelle.

Cette année a été différente pour l’industrie du jeu vidéo en général. La pandémie COVID-19 a forcé l’annulation de la plupart des événements face-à-face caractéristiques qui composent le calendrier, l’une des principales victimes étant le Expo du divertissement électronique: E3. Cet événement traversait déjà des moments vraiment compliqués: un manque de direction très clair, des entreprises comme Sony Oui EA qui a décidé de ne pas faire partie et de la même Geoff Keighley retirant son événement mythique, le Colisée E3. Même sans pandémie, E3 avait ses jours comptés pour cette tranche et comme dans d’autres facettes de notre vie quotidienne, COVID-19 a accéléré ce processus.

L’absence de l’E3 a laissé un énorme vide dans le calendrier, que certaines entreprises ont rempli avec différentes performances enregistrées. Quant à GamesCom, deuxième événement le plus important, Keighley Il a participé à une présentation virtuelle qui a été un succès en termes de points de vue. Et il arrive qu’en ce sens on trouve le vrai pourquoi de l’importance de l’édition de Les Game Awards de cette année: ce pourrait être le moment où il devient le nouveau point central de l’industrie non seulement pour ses récompenses, mais aussi pour constituer une grande fenêtre de communication pour les nouvelles et les projets futurs; après tout, c’était juste là où Microsoft présenté Xbox série x, l’année dernière.

Geoff Keighley il sait très bien comment produire ce type d’événements, ainsi que préparer toutes sortes de surprises et d’annonces exclusives, ce qui est également très attendu par le grand public. Les chiffres le soutiennent: l’édition 2019 de Les Game Awards 45,2 millions d’écrans ont été diffusés, doublant l’audience par rapport à l’année précédente. Avec l’E3 manquant de la pertinence qui le caractérisait et une année où il n’y avait pas de repères, c’est l’occasion idéale pour la dernière fente.

L’un des moments les plus mémorables: les représentants de Nintendo, Xbox et PlayStation, qui illustrent le pouvoir de rassemblement de Keighley.

C’est quelque chose qui est perçu à partir de la production de Les Game Awards pour cette année: en raison de la pandémie, l’événement n’aura pas le format classique dans un théâtre avec gala et discours sur scène. Au contraire, il disposera de studios aux États-Unis, en Angleterre et au Japon diffusant simultanément, et rassemblera des personnalités de l’envergure de Eddie veder, Gal Gadot Oui Christopher Nolan, entre autres.

Le jeudi 10 décembre à partir de 20h30, Infobae couvrira ensuite l’édition la plus importante des Game Awards à ce jour, non pas parce que c’est l’équivalent des Oscars, ni parce que c’est une véritable célébration des jeux vidéo – ce que c’est – mais à cause de son potentiel à devenir un jalon qui change le rythme communicationnel d’une industrie qui a vu passer 2020 sans que personne ne prenne prendre le poste pour combler le poste laissé par le Association des logiciels de divertissement et son annulé E3.