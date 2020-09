LOUISVILLE, Ky. – Un rapport d’enquête détaillé rédigé plus d’un mois après que la police du métro de Louisville a abattu Breonna Taylor dans son appartement le 13 mars fournit le premier aperçu complet de l’affaire des stupéfiants qui a amené des policiers à sa porte.

Bien que la police n’ait récupéré aucune drogue ou argent dans l’appartement du technicien des urgences de 26 ans dans le quartier sud de Louisville, le rapport de police du 1er mai montre comment les agents ont lié Taylor à une enquête sur les stupéfiants centrée à 16 km – en grande partie grâce à des preuves qui ont depuis été contestées. .

La raison pour laquelle la police a ciblé l’appartement de Taylor pour un mandat de perquisition après minuit a été une question clé dans l’affaire depuis que sa fusillade est devenue un cri de ralliement national pour la justice raciale en mai.

Après que la police a utilisé un bélier pour ouvrir la porte d’entrée de Taylor, son petit ami Kenneth Walker a tiré un seul coup, qui, selon la police, a frappé le Sgt. Jonathan Mattingly dans l’artère fémorale.

Mattingly, avec le détective Myles Cosgrove et le détective maintenant licencié Brett Hankison, ont riposté, tuant Taylor. Un avocat de Walker a déclaré mardi qu’un collègue officier avait plus de chances de tirer sur Matt que sur Walker.

La police avait un mandat de perquisition pour l’adresse de Taylor

Des informations erronées partagées sur les réseaux sociaux suggèrent que les agents se sont présentés à la mauvaise maison, mais la police avait un mandat de perquisition signé par la juge de circuit Mary Shaw pour l’adresse de Taylor et pour elle.

Le rapport de huit pages du LMPD renforce cependant le fait que Taylor n’était pas la cible principale de l’enquête sur les stupéfiants, qui était initialement centrée sur d’autres individus accusés de vendre de la drogue.

L’auteur du rapport était le détective Joshua Jaynes, qui a obtenu le mandat d’arrêt du 12 mars contre le domicile de Taylor et quatre maisons de drogue présumées.

Le rapport montre également que la nouvelle équipe d’enquêtes locales du LMPD a passé environ 2 mois et demi à mener une surveillance intensive.

Taylor était liée aux suspects dans cette enquête, selon le rapport, car une voiture immatriculée à son nom s’est arrêtée début janvier dans l’une des propriétés surveillées.

De plus, il indique que Jamarcus Glover, un trafiquant de drogue reconnu coupable et ancien petit ami de Taylor, a ramassé un colis chez elle le 16 janvier alors que la police le surveillait.

Le rapport dit en outre:

C’est Mattingly, l’officier qui a été abattu à l’appartement de Taylor, qui a demandé au service postal si Glover recevait des colis à l’appartement de Taylor. Jaynes a écrit dans un affidavit assermenté du 12 mars pour un mandat de perquisition qu’il avait vérifié que Glover recevait des colis au domicile de Taylor par l’intermédiaire d’un inspecteur des postes (un inspecteur des postes de Louisville a plus tard déclaré à la WDRB que ce n’était pas vrai).

Glover a indiqué la maison de Taylor comme son adresse sur un compte bancaire de Chase, et un mandat de perquisition pour le compte a été exécuté le 19 mars, six jours après sa mort.

Glover a indiqué le numéro de téléphone de Taylor comme le sien lorsqu’il a déposé une plainte contre un agent de police en février pour avoir remorqué sa Dodge Charger rouge pour une infraction de stationnement.

Jaynes est en réaffectation administrative en attendant une enquête sur «comment et pourquoi le mandat de perquisition a été approuvé», a déclaré en juin le chef de la police par intérim, Robert Schroeder.

Le rapport du 1er mai a été cosigné par le détective Kelly Goodlett, un autre agent des enquêtes locales qui a également rédigé un rapport controversé de 39 pages sur le LMPD rédigé après la mort de Taylor et qui détaillait ses liens avec Glover, le principal suspect dans l’affaire des stupéfiants.

Glover a déclaré au Louisville Courier Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, dans une interview du 26 août que Taylor n’avait rien à voir avec les drogues illicites. Il a également nié que Taylor détenait de l’argent pour lui, bien qu’il ait dit à un appelant qu’elle était au cours d’une conversation téléphonique enregistrée le 13 mars au Metro Corrections.

La police soupçonnait, selon le rapport de mai rédigé par Jaynes, que Glover «pouvait garder des stupéfiants et / ou le produit de la vente de stupéfiants à (l’appartement de Taylor) pour les garder en lieu sûr».

Un journal de saisie de biens achevé après avoir fouillé l’appartement de Taylor à la suite de la fusillade ne mentionnait ni drogue ni argent.

Le rapport indique également que l’enquête sur le trafic de stupéfiants présumé s’est poursuivie au-delà de l’exécution des mandats de perquisition et de la mort de Taylor le 13 mars.

Intérêt pour « l’épicentre » des médicaments

Selon Jaynes, la Place-Based Investigations Squad, une unité créée fin décembre 2019 pour se concentrer sur de petites zones «couvertes de crimes violents», s’est d’abord intéressée à une zone située entre South 26th Street et West Broadway, y compris Elliott Avenue.

Les détectives ont recueilli des appels de service, des rapports d’incident et des conseils sur les crimes liés aux drogues, apprenant que des agents de la Première Division avaient effectué des fouilles de stupéfiants en décembre 2019 dans trois résidences.

L’agent Charles Heller a écrit dans trois affidavits de mandat de perquisition du 30 décembre qu’un informateur confidentiel avait signalé des personnes vendant du crack au 2424 Elliott Ave.au cours des 48 dernières heures, et le conducteur d’un véhicule arrêté par la police avait signalé que des personnes utilisaient également 2605 W Muhammad Ali Blvd. pour les ventes de médicaments.

Les mandats autorisaient la police à fouiller Glover, avec Dominique Crenshaw, De’Marius Bowman et Cleve Knight.

Un juge dont la signature n’est pas lisible a signé les trois mandats et a autorisé la demande de «non-coup» de la police.

Heller a écrit qu’il était important que les mandats soient des mandats de perquisition «no-knock» car «il est courant que les trafiquants de drogue protègent leurs drogues avec des armes» et que les antécédents criminels d’associés connus ont créé une «situation particulièrement dangereuse».

« Il a été déterminé », a écrit Jaynes, « que l’épicentre du trafic de stupéfiants dans la région était le 2424 Elliott Ave. »

À la suite de cette décision, les agents ont lancé des semaines de surveillance: installation d’une caméra de police, suivi des véhicules et contrôle des piétons et de la circulation.

Dans les semaines qui ont précédé l’exécution des mandats de perquisition le 13 mars, un informateur confidentiel travaillant avec la police s’est rendu sur l’avenue Elliott et a confirmé que des stupéfiants y étaient vendus, selon le résumé d’enquête de Jaynes.

Pourquoi Breonna Taylor faisait-elle partie de l’enquête?

Taylor n’est pas beaucoup mentionné dans le rapport, mais voici ce que la police dit:

Le 2 janvier, une caméra de poteau installée à South 24th Street et Elliott Avenue a capturé des images d’une Chevrolet Impala blanche enregistrée auprès de Taylor devant le 2424 Elliott Ave. Les images de la caméra montraient Glover sortant du côté passager.

Une Dodge Charger rouge qui, selon la police, a été utilisée à la fois par Glover et Adrian Walker, un co-accusé, a fait « de fréquents voyages » entre Elliott Avenue et Springfield Drive, où Taylor vivait, selon « la surveillance physique et électronique », a écrit Jaynes.

Le 16 janvier, Glover a été photographié par la police entrant dans l’appartement de Taylor et est reparti avec un «colis USPS présumé». Il s’est ensuite rendu au 2605, boulevard W. Muhammad Ali, que Jaynes a décrit dans l’affidavit du mandat de perquisition comme étant une «maison de drogue connue».

Glover a depuis contesté certaines de ces preuves de surveillance.

Il a déclaré au Courier Journal dans une interview du 26 août qu’il s’inquiétait du vol des livraisons à sa maison et Taylor avait accepté que les articles soient envoyés à son appartement à la place.

« Rien n’était même illégal là-bas », a-t-il dit. « Faire passer des chaussures et des vêtements par la poste n’est pas illégal. Rien d’illégal du tout. »

Glover a également noté que LMPD avait une caméra de surveillance à l’extérieur du 2424 Elliott Ave., il a donc déclaré que la police savait que Taylor ne faisait rien d’illégal lorsqu’elle est venue.

« Nous nous tenons littéralement à l’extérieur », a déclaré Glover. «Ils avaient leur appareil photo.… Ils ont tout vu. Aucune activité illégale. Un câlin n’est pas illégal.… Elle ne m’apporte pas de boîtes, elle n’apporte rien.

Le rapport LMPD divulgué détaillant les liens entre Taylor et Glover faisait référence à des appels de prison enregistrés, dont un fait des heures après sa fusillade mortelle par la police, dans lequel Glover dit à sa petite amie Kiera Bradley que Taylor détenait 8 000 $ pour lui et qu’elle avait «géré tout mon argent. . »

Bradley a déclaré au Courier Journal dans une interview du 31 août qu’elle pensait que leur conversation animée avait incité Glover à le dire.

«Je pense qu’il disait ça juste parce qu’il avait un lien. Je me dis: ‘Où est ton argent?’ J’étais bouleversé. Vous pouvez regarder les appels, je parlais de ma fille … Vous savez, c’était une dispute. Je pense qu’il était juste comme, elle avait tout mon argent parce qu’il avait un lien », a déclaré Bradley .

Aucune preuve de Taylor détenant de l’argent pour Glover n’est incluse dans le rapport de mai de Jaynes, mais il note qu’un mandat de perquisition sur le compte bancaire de Glover’s Chase, approuvé par un juge six jours après la mort de Taylor, montre que Glover a inscrit sa résidence comme l’appartement de Taylor à Springfield. Conduisez, a écrit Jaynes.

(Le dossier de découverte criminelle de l’affaire en instance de Glover comprend un dossier de Chase Bank obtenu par la police, apparemment par le biais d’une assignation à comparaître du grand jury le 6 février, qui répertorie l’adresse de Glover comme l’appartement de Taylor sur Springfield Drive.)

Les dossiers examinés par le Courier Journal montrent que la police avait également signé des mandats de perquisition pour les numéros de téléphone connectés à Glover qui leur auraient permis d’examiner les informations sur les appels et les emplacements.

Les affidavits du mandat de perquisition du 12 mars et le rapport du 1er mai ne contiennent aucune preuve obtenue grâce à cet effort.

Cependant, l’un des numéros de téléphone suivis, selon les documents, était celui de Taylor.

La police a demandé un mandat de perquisition pour son numéro de téléphone le 17 février, après que Glover «ait tenté de porter plainte» trois jours plus tôt contre un agent qui avait remorqué sa Dodge Charger pour une violation de stationnement, a écrit Jaynes. Glover a fourni un numéro de téléphone enregistré à Taylor.

Le mandat, signé et scellé le 17 février par le juge Jefferson Circuit Charles Cunningham, a permis à la police d’accéder à tous les messages texte, les détails des appels, les emplacements des tours de téléphonie cellulaire et les informations détaillées sur les abonnés « qui seront utiles à l’enquête » pendant une période de 30 jours.

Jaynes a écrit qu’il « a reçu des informations selon lesquelles Breonna Taylor pourrait être la petite amie présumée de Jamarcus Glover » et « il n’est pas rare que des trafiquants de drogue utilisent des numéros de téléphone sous des noms différents pour éviter d’être détectés par les forces de l’ordre. »

Jaynes a ajouté que le « ping téléphonique » permettrait à la police de se pencher sur « l’entreprise criminelle » de Glover et de trouver potentiellement « d’autres endroits qui aideront l’enquête » parce que la police avait « épuisé les moyens de surveillance conventionnels ».

Rien n’indique quand la police a exécuté ce mandat.

Le 21 février, quatre jours après avoir obtenu le premier mandat, Jaynes a obtenu un autre mandat de perquisition scellé pour un numéro de téléphone de Cingular Wireless appartenant à Glover. Ce mandat ne note pas non plus quand il a été exécuté.

Le dossier de découverte de l’affaire pénale en cours de Glover comprend également une vérification des antécédents de Taylor datée du 18 mai – plus de deux mois après sa mort.

Que s’est-il passé après le tournage de Breonna Taylor?

Après le 13 mars, des détectives ont observé la circulation des piétons et des véhicules à travers la caméra du poteau de l’avenue Elliott, qui, selon eux, indiquait la poursuite du trafic de stupéfiants.

« Bien que le trafic ne soit pas aussi intense qu’auparavant, il est évident que ces personnes vendent toujours des stupéfiants à partir de cet endroit », a écrit Jaynes.

Au cours des semaines suivantes, des détectives ont effectué au moins trois contrôles routiers sur des véhicules quittant la maison de l’avenue Elliott – une fois pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité et une autre pour un mauvais virage – et ont trouvé de la drogue dans les véhicules.

L’un de ces arrêts de la circulation a incité Goodlett à écrire une note du 8 avril aux comptes de messagerie de la ville et de Metro 311, documentant la dernière infraction de la propriété – c’est la «grève 3».

Les documents de la ville montrent que Goodlett et les agents de l’Initiative basée sur le lieu avaient travaillé en étroite collaboration avec le personnel du département des codes et règlements de la ville pendant des mois pour garder un œil sur la maison de l’avenue Elliott.

Le 22 janvier, le propriétaire, Law Mar Inc. et Gerald Happle, a reçu son premier avis d’activité criminelle «constituant une nuisance publique».

Le 17 mars, suite aux mandats du 13 mars, la propriété a été officiellement considérée comme une nuisance publique.

Happle a appelé le lendemain pour poser des questions sur le don de la maison.

La ville a donné l’ordre à Happle de quitter la maison le 13 avril. À ce moment-là, Happle avait déjà donné à ses locataires un avis de quitter la maison et signé une demande de don de la maison à la ville.

Le 22 avril, des détectives ont exécuté un autre mandat de perquisition au 2424 Elliott Ave. – le troisième en cinq mois.

La police a trouvé du crack, de l’ecstasy ou de la MDMA présumée, de la marijuana et d’autres accessoires liés à la drogue, a écrit Jaynes.

Le même jour, avec l’aide du département des codes et règlements de la ville, la police a dégagé et est montée à bord du 2424 Elliott Ave.

Le 5 juin – quel aurait été le 27e anniversaire de Taylor – Happle a signé l’acte sur la maison. La ville a payé 1 $.

Contributeur: Phillip Bailey, USA TODAY.

