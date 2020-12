Il y a déjà plus de 1,5 million de cas confirmés par COVID-19 en Argentine (. / Juan Ignacio Roncoroni / Archive)

L’Argentine a aujourd’hui plus de 1,5 million de cas confirmés par COVID-19, la maladie pandémique causée par le virus SRAS-COV-2. Selon le dernier rapport officiel, Il y a au total 1503222 cas, 41 041 décès, 122061 personnes atteintes de la maladie à ce moment et 1340 120 guéris. Cependant le nombre réel serait entre 5 à 8 fois plus élevé, les experts conviennent, en raison du faible niveau de dépistage quotidien, les personnes asymptomatiques et les personnes qui ne se qualifiaient pas pour être des «cas suspects» et n’ont pas été soumises à un test de diagnostic PCR».

La province de Buenos Aires est la région la plus durement touchée par le virus, avec 639 561 cas. Le deuxième est le Ville de Buenos Aires, avec 163 225 et troisièmement la province de Santa Fe, avec 160 821 infectés, selon la salle de situation du ministère de la Santé de la Nation. Les 24 provinces enregistrent les cas. 3478 sont internés en soins intensifs, et le pourcentage d’occupation dans les USI pour adultes nation Il est 54,2% et dans la zone métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) 57,9%.

Selon le site en ligne spécialisé qui présente des données et des résultats empiriques montrant l’évolution des conditions de vie dans le monde, Our World In Data, qui utilise des informations de l’Université Johns Hopkins, “le nombre de cas confirmés en Argentine est inférieur au nombre de cas réels; la raison principale en est la limitation des tests».

Le taux de positivité des tests COVID-19 en Argentine correspond à 36,6%. Selon Our World In Data, “des pays comme le Mexique, la Bolivie et l’Argentine ont des taux positifs de 20% à 50% ou même plus. Dans ces pays, il y a un cas pour chaque petit nombre de tests effectués, et peu de tests de diagnostic en proportion” (Notre Monde en données)

En ce sens, du ministère de la Santé précisent que les tests de diagnostic réalisés au total 4 302 194 tests de diagnostic, ce qui équivaut à 94 810 échantillons par million d’habitants et celles qui ont été effectuées pendant la journée aujourd’hui étaient 43 mille. Selon les graphiques de Our World In Data, L’Argentine est répertoriée en rouge comme l’une des nations qui effectue le moins de tests au monde en relation avec l’épidémie qu’elle traverse. «Dans les pays qui effectuent très peu de tests en relation avec leur flambée, indiqués en rouge sur le graphique, de nombreux cas ne seront probablement pas signalés. Dans ces pays, le nombre de cas confirmés indiqué peut ne représenter qu’une fraction du nombre total de cas», Ils alertent.

Consulté par Infobae par le nombre de cas confirmés de coronavirus en Argentine, Rodrigo Quiroga, docteur en sciences chimiques, spécialiste en analyse de données et bioinformatique, qui suit l’évolution et la diffusion du COVID-19 en Argentine et dans le monde avec un groupe multidisciplinaire d’experts du CONICET et les spécialistes de la modélisation épidémiologique Rodrigo Castro et Ernesto Kofman, ont averti que «Les chiffres rapportés chaque jour par le ministère de la Santé sont des cas confirmés et non des contagions, car nous savons que beaucoup ne sont pas détectés soit parce qu’ils sont asymptomatiques ou ont des symptômes légers et ne sont pas qualifiés de suspects pour accéder au test ou parce qu’ils ne se sentent pas mal. Testé par la méthode de diagnostic PCR».

“Nous estimons que le nombre de personnes réellement infectées est entre 5 à 8 fois plus élevé que celui rapporté, ce qui nous montre que la plupart des personnes infectées ne le savaient pas. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de continuer à prendre soin de nous-mêmes », a souligné Quiroga.

L’Aire Métropolitaine de Buenos Aires (AMBA) est passée d’une étape extensive de ASPO (isolement) à DISPO (distanciation) sociale, préventive et obligatoire (Maximiliano Luna)

Les spécialistes conviennent que le pays teste peu. Pour le physicien et chercheur UBA CONICET et conseiller du gouverneur Axel Kicillof, Jorge Aliaga, Cela a à voir avec le faible nombre de tests effectués quotidiennement. Dans le même temps, il a souligné que la mise en quarantaine précoce en mars était fondamentale et largement bénéfique: “Les mesures d’isolement ont permis aux cas de survenir à faible vitesse et avec cela l’objectif de ne pas saturer le système de santé et de pouvoir l’équiper pour faire face à la pandémie a été atteint.», A-t-il déclaré, consulté par Infobae.

Les données proposées par les autorités sanitaires du monde entier dépendent du nombre de tests; de la stratégie de détection des cas; si les patients asymptomatiques sont également analysés; si les contacts étroits d’une personne infectée sont comptés alors que leur entourage n’a pas été testé; et le nombre de personnes qui se présentent au service de santé avec ou sans symptômes, Entre autres.

D’après ce que Quiroga a expliqué, le nombre de cas avait diminué très rapidement en Argentine, mais dans certaines provinces, la baisse a été complètement stoppée. “La seule explication à cela est l’assouplissement des soins par les personnes», Il a réfléchi à ce médium.

Les estimations d’experts avertissent qu’il y a entre 5 à 8 fois plus de cas que ceux enregistrés (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Il a également précisé que Il en va de même au niveau régional et malgré l’avantage que donne l’été, c’est-à-dire le facteur saisonnier: «Dans certains endroits, comme le Brésil, le nombre de cas confirmés a augmenté directement à nouveau en Uruguay, au Paraguay, en Colombie, en Bolivie et en particulier Santiago du Chili. Cela nous montre que la saisonnalité joue en notre faveur, elle nous permet de réduire un peu le taux de contagion, également en raison de facteurs biologiques puisque la température élevée s’ajoute à l’indice UV et à l’humidité élevés, tous les facteurs qui se produisent en été, et réduisent la durée pendant laquelle le virus actif peut rester dans les aérosols».

“L’été aide mais ce n’est pas magique. C’est très compliqué parce que nous continuons avec un nombre assez élevé de cas. Tout peut être compliqué comme cela arrive par exemple à Rio de Janeiro où les thérapies s’effondrent à nouveau», A-t-il précisé.

L’évolution des cas de COVID-19 en Argentine. «Le nombre de cas confirmés est inférieur aux vrais cas infectés par des tests de diagnostic limités», prévient Our World In Data

Selon l’expert en modélisation épidémiologique qui découle du premier cas signalé avec d’autres collègues du CONICET et une équipe interdisciplinaire, “Essayez d’espacer les réunions, faites-les à l’extérieur, avec pas plus de 10 personnes, le tout avec des masques et pendant la journée. Les rayons du soleil sont connus pour aider le virus à ne pas durer aussi longtemps sur les aérosols et les surfaces».

“La même chose qui est arrivée en Europe commence à se produire dans toute l’Amérique du Sud. L’annonce que le vaccin est sur le point d’être parmi nous a beaucoup plus détendu, mais que l’action du vaccin prend du temps, ils arriveront un peu en retard pour éviter une éventuelle deuxième vague », a-t-il déploré.

Par rapport à ce qui pourrait impacter les célébrations des Fêtes dans un éventuel deuxième vague dans le pays, Quiroga a déclaré: «Pour Noël, nous recommandons qu’il n’y ait pas de rassemblements sociaux, afin que cette semaine personne ne soit exposé 10 jours de cette fête importante et ne contamine pas les membres de la famille des groupes à risque. Entre le deuxième et le troisième jour, la charge virale atteint son maximum puis commence à diminuer. À partir du dixième jour, le risque d’infecter d’autres personnes diminue. On s’attend à ce qu’avec ce niveau de détente des gens que l’on voit dans la rue et dans tout le pays, nous soyons plus tôt que tard devant une deuxième vague, l’Argentine fait les mêmes erreurs qui se sont produites en Europe, où les gens se sont fatigués. et détendu, ce qui a fait revenir le virus, et il est revenu plus fort».

Le premier cas en Argentine a été enregistré le 3 mars 2020 (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Par rapport à la situation mondiale, de Our World In Data, ils préviennent: «Ce n’est qu’en mettant fin à la pandémie partout où nous pourrons mettre fin à la pandémie n’importe où. Le monde entier a le même objectif: les cas de COVID-19 doivent atteindre zéro. Les données sur les cas confirmés ne deviennent significatives que lorsqu’elles peuvent être interprétées à la lumière de la quantité de tests qu’un pays effectue».

“La métrique est particulièrement informativeproportion de tests positifs‘, qui montre la proportion de preuves confirmant une affaire. Idéalement, ce taux devrait être très faible. S’il est élevé, un pays n’identifiera probablement pas une grande proportion de cas. S’il est faible, alors un pays effectue des tests proportionnellement à la taille de sa flambée et le nombre de cas confirmés est plus proche du nombre total de cas », précisent-ils.

Selon les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins, 72,5 millions de personnes dans le monde avaient déjà le COVID-19, 1,6 million sont mortes et 47,4 sont celles récupérées. Les États-Unis sont le pays qui figure en tête de la liste des plus infectés par la maladie causée par le virus SRAS-CoV-2, avec plus de 16 millions confirmés; la seconde est trouvée Inde avec 9,8 millions de cas confirmés et troisième Brésil, avec 6,9 millions d’infectés. L’Argentine est en dixième position, derrière l’Espagne, qui en compte 1,7 million.

