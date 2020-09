Mme Parti (à gauche) a travaillé pour M. Liew Mun Leong (à droite) pendant plusieurs années

Elle était une aide domestique indonésienne qui gagnait 600 dollars singapouriens (345 £) par mois en travaillant pour une famille singapourienne extrêmement riche.

Il était son employeur, un titan de l’établissement commercial de Singapour et le président de certaines des plus grandes entreprises du pays.

Un jour, sa famille l’a accusée de les avoir volés. Ils l’ont dénoncée à la police – déclenchant ce qui allait devenir une affaire judiciaire très médiatisée qui saisirait le pays avec ses accusations de sacs à main de luxe volés, un lecteur DVD et même des allégations de travestissement.

Plus tôt ce mois-ci, le Parti Liyani a finalement été acquitté.

« Je suis tellement contente d’être enfin libre », a-t-elle déclaré aux journalistes par l’intermédiaire d’un interprète. « Je me bats depuis quatre ans. »

Mais son cas a suscité des questions sur l’inégalité et l’accès à la justice à Singapour, beaucoup se demandant comment elle aurait pu être reconnue coupable en premier lieu.

Mme Parti a commencé à travailler au domicile de M. Liew Mun Leong en 2007, où vivaient plusieurs membres de sa famille, dont son fils Karl.

En mars 2016, M. Karl Liew et sa famille ont quitté la maison et ont vécu ailleurs.

Des documents judiciaires qui détaillent la séquence des événements indiquent que Mme Parti a été invitée à nettoyer sa nouvelle maison et son nouveau bureau à «plusieurs reprises» – ce qui enfreint la réglementation du travail locale et dont elle s’était déjà plainte.

Quelques mois plus tard, la famille Liew a dit à Mme Parti qu’elle avait été licenciée, soupçonnée de les voler.

Mais lorsque M. Karl Liew a dit à Parti que son emploi avait pris fin, elle lui aurait dit: « Je sais pourquoi. Vous êtes en colère parce que j’ai refusé de nettoyer vos toilettes. »

Elle a eu deux heures pour emballer ses affaires dans plusieurs cartons que la famille expédierait en Indonésie. Elle est rentrée chez elle le même jour.

En faisant ses valises, elle a menacé de se plaindre aux autorités de Singapour d’avoir été invitée à nettoyer la maison de M. Karl Liew.

La famille Liew a décidé de cocher les cases après le départ de Mme Parti et a affirmé avoir trouvé à l’intérieur des objets qui leur appartenaient. M. Liew Mun Leong et son fils ont déposé un rapport de police le 30 octobre.

Mme Parti a déclaré n’avoir aucune idée à ce sujet – jusqu’à cinq semaines plus tard, lorsqu’elle s’est envolée pour Singapour pour chercher un nouvel emploi, et a été arrêtée à son arrivée.

Incapable de travailler car elle faisait l’objet de poursuites pénales, elle est restée dans un refuge pour travailleurs migrants et comptait sur eux pour obtenir une aide financière alors que l’affaire se prolongeait.

Cross-dressing et un couteau rose

Mme Parti a été accusée d’avoir volé divers articles aux Liews, notamment 115 vêtements, des sacs à main de luxe, un lecteur DVD et une montre Gerald Genta.

Au total, les articles auraient une valeur de 34 000 dollars singapouriens.

Au cours du procès, elle a soutenu que ces objets prétendument volés étaient soit ses effets personnels, soit des objets jetés qu’elle avait trouvés, soit des choses qu’elle n’avait pas emballées dans les boîtes elles-mêmes.

En 2019, un juge de district l’a déclarée coupable et l’a condamnée à deux ans et deux mois de prison. Mme Parti a décidé de faire appel de la décision. L’affaire a traîné plus loin jusqu’au début du mois, lorsque la Haute Cour de Singapour l’a finalement acquittée.

Le juge Chan Seng Onn a conclu que la famille avait un « motif inapproprié » en déposant des accusations contre elle, mais a également signalé plusieurs problèmes avec la façon dont la police, les procureurs et même le juge de district avaient traité l’affaire.

Il a déclaré qu’il y avait des raisons de croire que la famille Liew avait déposé son rapport de police contre elle pour l’empêcher de porter plainte pour avoir été illégalement envoyée pour nettoyer la maison de M. Karl Liew.

Le juge a noté que de nombreux articles qui auraient été volés par Mme Parti étaient en fait déjà endommagés – comme la montre qui avait un bouton manquant et deux iPhones qui ne fonctionnaient pas – et a déclaré qu’il était « inhabituel » de voler des articles qui étaient pour la plupart cassés.

Dans un cas, Mme Parti a été accusée d’avoir volé un lecteur DVD qui, selon elle, avait été jeté par la famille parce qu’il ne fonctionnait pas.

Parti a allégué qu’elle avait pris le lecteur DVD en pensant qu’il était gâté

Les procureurs ont admis par la suite qu’ils savaient que la machine ne pouvait pas lire les DVD, mais ils ne l’ont pas révélé pendant le procès lorsqu’il a été produit comme preuve et qu’il a été démontré qu’il fonctionnait d’une autre manière. Cela a valu au juge Chan de critiquer qu’ils utilisaient une technique de « tour de passe-passe … [that] était particulièrement préjudiciable à l’accusé « .

En outre, le juge Chan a également mis en doute la crédibilité de M. Karl Liew en tant que témoin.

Le jeune M. Liew a accusé Mme Parti d’avoir volé un couteau rose qu’il aurait acheté au Royaume-Uni et ramené à Singapour en 2002. Mais il a admis plus tard que le couteau avait un design moderne qui n’aurait pas pu être produit en Grande-Bretagne avant 2002.

Il a également affirmé que divers vêtements, y compris des vêtements pour femmes, trouvés en la possession de Mme Parti étaient en fait les siens – mais plus tard, il ne se souvenait pas s’il en possédait certains. Lorsqu’on lui a demandé au cours du procès pourquoi il possédait des vêtements pour femmes, il a dit qu’il aimait se travestir – une affirmation que le juge Chan trouvait « très incroyable ».

Le juge Chan a également remis en question les mesures prises par la police – qui n’a pas visité ou vu les lieux des infractions jusqu’à environ cinq semaines après le rapport de police initial.

La police a également omis de lui proposer un interprète qui parlait indonésien, mais en a proposé un qui parlait le malais, une langue différente que Mme Parti n’était pas habituée à parler.

« La conduite de la police était très préoccupante dans la manière dont elle a géré les enquêtes », a déclaré Eugene Tan, professeur de droit à la Singapore Management University.

« Le juge de district semble avoir préjugé de l’affaire et n’a pas réussi à identifier les lacunes de la police et des procureurs. »

Une bataille de David et Goliath

L’affaire a touché un nerf à Singapour où une grande partie de l’indignation s’est concentrée sur M. Liew et sa famille.

Beaucoup ont perçu le cas comme un exemple de l’intimidation des riches et des élites contre les pauvres et les impuissants, et vivant selon leurs propres règles.

Bien que la justice ait finalement prévalu, chez certains Singapouriens, elle a ébranlé une croyance de longue date en l’équité et l’impartialité du système.

« Il n’y a pas eu de cas comme celui-ci dans la mémoire récente », a déclaré le professeur Tan.

«Les échecs systémiques apparents dans cette affaire ont provoqué une inquiétude publique. La question qui a traversé l’esprit de beaucoup de gens était: Et si j’étais à sa place? Sera-t-elle une enquête équitable… et un jugement impartial?

Le fait que les Liews aient pu faire tomber la police et le tribunal inférieur pour les fausses allégations a soulevé des questions légitimes quant à savoir si les freins et contrepoids étaient adéquats. «

Suite au tollé général, M. Liew Mun Leong a annoncé qu’il quittait ses fonctions de président de plusieurs sociétés prestigieuses.

Dans un communiqué, il a déclaré qu’il « respectait » la décision de la Haute Cour et avait confiance dans le système juridique de Singapour. Mais il a également défendu sa décision de faire un rapport de police en déclarant: « Je croyais sincèrement que s’il y avait des soupçons d’actes répréhensibles, il est de notre devoir civique de signaler l’affaire à la police ».

M. Karl Liew est resté silencieux et n’a publié aucune déclaration à ce sujet.

L’affaire a déclenché un examen des processus de police et de poursuite. Le ministre du Droit et des Affaires intérieures, K Shanmugam, a admis que « quelque chose s’est mal passé dans la chaîne des événements ».

Ce que le gouvernement fera ensuite sera surveillé de très près. S’il ne répond pas aux demandes des Singapouriens pour « une plus grande responsabilité et une plus grande équité systémique », cela peut conduire à « une perception rongeante que l’élite place ses intérêts au-dessus de ceux de la société », a écrit le commentateur singapourien Donald Low dans un récent essai.

« Le cœur du débat [is] si l’élitisme s’est infiltré dans le système et a révélé une dégradation de notre système moral », a déclaré l’ancien journaliste PN Balji dans un autre commentaire.

« Si cela n’est pas satisfait, alors le travail de l’assistant, de l’avocat, des militants et du juge sera perdu. »

L’affaire a également mis en lumière la question de l’accès des travailleurs migrants à la justice.

Mme Parti a pu rester à Singapour et défendre son cas grâce au soutien de l’organisation non gouvernementale Home et de l’avocat Anil Balchandani, qui a agi à titre bénévole mais a estimé que ses frais juridiques auraient autrement atteint 150 000 dollars singapouriens.

M. Balchandi et Mme Parti combattent l’affaire depuis des années

Singapour fournit des ressources juridiques aux travailleurs migrants, mais comme ils sont généralement les seuls soutiens de famille de leur famille, beaucoup de ceux qui font face à une action en justice décident souvent de ne pas défendre leur cause, car ils n’ont pas le luxe de passer des mois, voire des années sans revenu, selon Home.

«Le Parti était représenté avec constance par son avocat qui… s’est battu avec acharnement contre la puissance de l’État. L’asymétrie des ressources juridiques était tellement flagrante», a déclaré le professeur Tan.

« C’était une bataille David contre Goliath – avec les Davids triomphants. »

Quant à Mme Parti, elle a déclaré qu’elle allait maintenant rentrer chez elle.

« Maintenant que mes problèmes ont disparu, je veux retourner en Indonésie », a-t-elle déclaré lors d’entretiens avec les médias.

« Je pardonne à mon employeur. Je souhaite juste leur dire de ne pas faire la même chose aux autres travailleurs. »