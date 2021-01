Une dose d’un vaccin covid-19. . / Fernando Villar / Archives

Madrid, 20 janvier . .- La découverte des variantes les plus contagieuses du SRAS-CoV-2 au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ajoute de l’incertitude à la possibilité de lutter contre la pandémie. Les scientifiques, qui attendaient ces changements, appellent au calme.

Ces dernières semaines, il y a eu des nouvelles sur les nouvelles variantes de ce coronavirus qui s’inquiètent de la vitesse à laquelle elles se propagent et qui créent des doutes sur l’efficacité des vaccins pour les contrer.

Cette alarme s’est propagée sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs s’interrogent sur les effets des mutations et expriment leurs doutes sur les conséquences qu’elles auront sur l’évolution de la pandémie.

Cependant, les experts consultés par l’. soulignent qu’il est normal que les virus mutent et qu’ils ne voient pour le moment aucune raison d’alarmer, même s’ils jugent nécessaire de rester vigilant.

Ils prévoient, cependant, que des versions de SRAS-CoV-2 qui résistent à l’action des vaccins peuvent être produites, bien qu’ils considèrent également qu’il est probable que ces médicaments seront modifiés sans difficultés pour neutraliser ces variants.

Ils n’excluent pas non plus qu’une mutation implique l’apparition d’un coronavirus capable de générer une infection plus grave et avec des effets létaux plus importants, mais cette situation n’est pas la plus réaliste.

CHANCE ET SÉLECTION NATURELLE

Selon le président de la Société espagnole de virologie (SEV), Albert Bosch, “la chose la plus importante à propos de l’apparition de la variante britannique” est la confirmation que le SRAS-CoV-2 “peut varier” et que, par conséquent , à l’avenir, il est possible que d’autres apparaîtront.

Bien que les virus de l’acide ribonucléique (ARN) – comme celui qui cause la covid-19 – soient facilement mutés, le SRAS-CoV-2 possède des «mécanismes de correction» pour les changements dans son vaste génome de 30 000 nucléotides, explique Bosch.

Ces mécanismes de correction n’ont cependant pas empêché que certaines des erreurs commises par le virus dans sa réplication soient restées sous forme de mutations.

Des variantes qui présentent au hasard des avantages adaptatifs peuvent être implantées, propagées et, parfois, devenir la version prédominante du SARS-CoV-2, dans un processus de sélection naturelle.

QUELLES CAUSES SUR LES VARIANTES DÉCOUVERTES?

Les variants de virus identifiés à ce jour sont nombreux et parmi eux figurent B.1.1.7, découvert au Royaume-Uni; 501.V2, trouvé en Afrique du Sud, et Cluster 5, dont la transmission entre l’homme et le vison a été décrite dans plusieurs pays, comme l’indique José Ramón Arribas, porte-parole de la Société espagnole pour les maladies infectieuses et la microbiologie clinique (SEIMC) .

Encore un autre a été identifié à Tokyo au début du mois chez quatre voyageurs de l’État brésilien d’Amazonas.

Des experts de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), liée au ministère brésilien de la Santé, ont confirmé à . que la nouvelle version est originaire de cet État.

Dans la classification de ces modifications, il est possible de distinguer «variant», un nom qui fait référence à une altération du virus avec un nombre important de mutations, et «souche», lorsque les changements sont plus nombreux et de plus grande importance.

Ainsi, B.1.1.7, par exemple, est un “variant” de la même souche SARS-CoV-2 dont 23 mutations ont été identifiées jusqu’à présent.

Elle est préoccupée par les indications selon lesquelles les virologues britanniques ont trouvé qu’elle est capable d’infecter plus rapidement, bien que cette vitesse ne semble pas s’accompagner d’effets plus dommageables sur la maladie.

En tout cas, comme le souligne Arribas, qu’il est “plus transmissible”, même si cela n’implique pas une virulence pire, est “plus dangereux” pour la société dans son ensemble que l’inverse, car le système de santé peut s’effondrer avec l’infection de “beaucoup plus les patients “.

Plus de cinquante pays ont détecté des cas de cette version du SRAS-CoV-2, bien qu’il soit possible qu’elle soit présente en un nombre plus élevé, car pour identifier les variants, le virus doit être séquencé, en comparant ses 30000 bases azotées à celles déjà connue, une analyse qui peut être difficile à assumer pour certains systèmes de santé.

En Espagne, sa prévalence “serait bien inférieure à 5%”, ce qui signifie que cette variante ne circule pas “à un rythme comme au Royaume-Uni”, selon le directeur du Center for Health Alerts and Emergencies of Espagne (CCAES), Fernando Simón.

L’origine de cette vitesse d’infection se trouve dans la mutation N501Y, qui permet d’infecter les cellules humaines avec une plus grande efficacité et est également présente dans le variant détecté pour la première fois en Afrique du Sud et dans celui découvert au Brésil.

Dans le cas du groupe 5, identifié pour la première fois au Danemark, la transmission du virus entre vison, de cet animal à l’homme et vice versa, a été décrite.

Le risque, explique Arribas, est qu’il existe un animal dans lequel le coronavirus peut rester et “est une source persistante de contagion”, même si pour le moment il ne semble pas que cette transmission se produise fréquemment.

Outre le Danemark, cette variante a été trouvée dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne, et aux États-Unis.

COMMENT LES MUTATIONS SONT-ELLES LIÉES AUX VACCINS?

Parmi les variantes d’Afrique du Sud et du Brésil, il existe une mutation, appelée E484, qui a sonné l’alarme parmi les chercheurs car selon une étude préliminaire réalisée par une équipe du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, aux États-Unis, elle pourrait offrir une plus grande résistance. aux vaccins.

Il s’agit d’une étude dont différentes interprétations ont été produites.

Plusieurs médias internationaux ont mis en évidence le fait que la mutation E484 pourrait aider à contourner les anticorps neutralisants que le système immunitaire produit contre le coronavirus, mais selon l’un des signataires de cette analyse, le biologiste évolutionniste Jesse Bloom, au New York Times, l’enquête réaffirme la validité des vaccins actuels.

D’autres travaux scientifiques en prépresse indiquent que le vaccin Pfizer et BioNTech serait également efficace avec la mutation N501Y, présente dans les variants du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil.

L’étude a été réalisée par le pharmacien et l’Université du Texas et publiée dans le référentiel biorXiv, dans lequel les textes n’ont pas encore été revus par d’autres experts, bien qu’ils puissent laisser leurs commentaires.

Dans tous les cas, Bosch et Arribas expliquent que la probabilité qu’il y ait des mutations qui résistent à l’effet des vaccins augmentera à mesure qu’il y aura plus de population immunisée.

Il s’agit à nouveau d’un processus de sélection naturelle des mutations, dans lequel celles qui présentent des changements qui les font éviter l’action des antigènes seront maintenues.

Cependant, les deux estiment que les chercheurs pourront adapter les vaccins à ces changements pour maintenir leur efficacité.

Bosch estime également que ce virus ne variera pas autant que celui de la grippe, qui oblige chaque année un effort pour modifier les préparations qui le combattent.

Concernant le risque d’émergence d’une variante plus virulente et mortelle, le président du SEV souligne que cela pourrait se produire dans un scénario “catastrophique” mais ajoute que cela ne doit pas non plus se produire.

«En virologie», phrase, «rien n’est attendu, tout est possible».

Sergio Hernandez