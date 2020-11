La hausse des les sondages de Donald Trump il est basé sur le calcul des élections présidentielles, le «timing politique» de la machine de communication Trump. Nous parlons d’un président qui a fondé sa gestion et sa stratégie géopolitique sur la réélection du poste.

Systématiquement, événements sociaux, forts protestations, la pandémie et la crise économique qui l’ont blessé à mort sont enterrées dans les médias, malgré le fait que les multinationales de l’information lui aient déclaré la guerre.

En raison de l’agressivité débridée de Trump, il semble faire les calculs de cette liste de Alan Lichtman, avec lequel il analyse sa candidature à la présidentielle et les implications de son environnement. Lichtman a été catégorique: «Trump perd les élections».

La campagne contre Joe Biden promet d’être l’un des «plus sales» de l’histoire politique américaine. Parmi les axes d’appréciation de Lichtman, on retrouve ces points d’intérêt:

Lequel des deux partis a remporté les élections législatives? Y a-t-il un autre candidat du même parti en lice? Le président au pouvoir est-il en concurrence ou non? Y a-t-il un troisième candidat? Y a-t-il une récession économique? Y a-t-il des troubles sociaux? Quelles sont les perspectives économiques à long terme?

Lichtman prédit la défaite de Trump, tant que ce schéma d’analyse est la référence. La réalité de États-Unis (USA) cela peut changer en quelques heures. L’inquiétude de Trump est évidente dans l’offensive féroce contre les démocrates.

Dans ce contexte, différentes attaques de moquerie sont vérifiées, toutes issues du particularité suprémaciste et capitaliste. Que Trump soit président est une clé fondamentale pour le déploiement communicationnel, comme on peut le voir dans le dernier acte de la candidature républicaine avec la Maison Blanche en arrière-plan, symbole de la puissance internationale.

En revanche, il n’a pas d’autre concurrent interne, transformant cette élection en un “duel d’hommes armés” avec l’une des parties évitant le débat. Cependant, la récession économique, les catastrophes de la pandémie et un avenir économique sombre compliquent le scénario de la victoire de Trump.

La vérité est que Trump sort vivant d’un été infernal, quatorze points derrière Biden. Aujourd’hui, quatre le séparent. Les raisons de cette avancée surprenante? Le panorama est complexe, mais il est crucial de prendre en compte les performances du Etat clé (capable d’inverser une élection): Wisconsin, Minnesota, Pennsylvanie).

États avec moins importance et influence que celles qui accueillent de grandes métropoles, mais qui accueillent de nombreux électeurs. Actuellement, selon le dernier sondage mené par CNN, il y aurait un lien technique entre les candidats. Lors de la dernière élection présidentielle, Trump a tourné le vote dans ces États, avec une différence de vingt mille voix.

Voici la cyberpolitique et la domination du «magnat» impérial que Trump a sur le monde numérique contemporain, avec Jared Kushner contrôler les «mégadonnées» mondiales et voter par vote sur Internet sont décisifs.

Il est temps de «produire» un environnement plus favorable à la propagande. Vaccination contre COVID-19[feminine, les restrictions au libéralisme économique du marché (même si cela semble contradictoire) et les mesures protectionnistes pour créer des emplois locaux (avec la main-d’œuvre nord-américaine).

Ils calculent également la défaite de la Révolution bolivarienne et l’isolement de l’Iran. Biden va faire face à une machine huilée pour faire la une des journaux, exploiter les faiblesses de l’ennemi, vulgariser la politique à l’impolitesse.

Et cette «manière» avec laquelle Trump assume la politique va comme un gant dans le particularité de l’homme blanc et balaie la galerie des peurs des conservateurs.

La xénophobie, le traitement méprisant des minorités, la barbarie diplomatique, le racisme, la misogynie, l’anticommunisme et la diabolisation de la gauche sont les ingrédients d’un cocktail fatal à la psychologie des croyants du «rêve américain», qui commencent à s’armer et à assassiner les gens au nom de la «lutte contre l’anarchie».

Il y a un pays divisé, bien sûr. Le détail est que le secteur «indépendant» est fracturé avec l’échec de Sanders, les démocrates dépendent des manifestations et de la débâcle économique. Biden ne programme pas, répond.

Alors que Trump parle au nord-est, États-Unis (USA) profond, aux paysans, aux ouvriers dans un langage simple et violent, décrivant un panorama de monstres et de fantômes qui peuplent les profondeurs de son subconscient, Biden fonde sa campagne sur le critiquer.

Le vote caché, émotionnel et secret a changé les dernières élections en envoyant Hillary Clinton au tronc de l’histoire. Ce vœu est jeune, il est intime. Et les réseaux sociaux avec la cyberpolitique, parvenant à se connecter plus qu’impact, socialiser plus que convaincre et normaliser plus que confronter.

Vont à polariser à ces secteurs entre nationalismes et alterworldismes. Ce secteur est déterminant, non exploré par la politique traditionnelle et marqué par la manipulation de vos données personnelles, de vos goûts et de vos plaisirs.

