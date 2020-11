Le prince William a célébré l’enquête de la BBC sur l’entretien controversé avec sa mère, Diana Spencer

Vendredi sera le 25e anniversaire de la diffusion de l ‘”interview du siècle” cataloguée, dans laquelle Princesse Diana de Galles il était honnête avec le journaliste Martin Bashir, qui a provoqué l’intervention d’Isabel II, qui a ordonné le divorce de son fils Carlos de Lady Di, qui a eu lieu le 28 août 1996.

Le 20 novembre 1995, près de 23 millions de téléspectateurs ont regardé la BBC pour voir la princesse Diana dévoiler son âme à propos de son mariage raté avec le prince Charles et de l’héritier de l’aventure du trône avec Camilla Parker Bowles. “Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé”la défunte princesse a déclaré à Bashir, également l’auteur de «Vivre avec Michael Jackson», le célèbre documentaire qui a ruiné à jamais la réputation du roi de la pop.

Lors de cette réunion du programme “Panorama”, Diana Spencer Il n’a laissé aucun sujet intact, a parlé de sa vie, avant et pendant son mariage, et après sa séparation de la Prince de Galles, en 1992, après une relation ratée de dix ans; Ils se sont mariés en 1981 après six dates et Diana avait 19 ans. Un mois après la transmission de l’interview dont le monde parlait, Elizabeth II a envoyé une lettre à Carlos et Diana leur demandant de mettre fin à cette situation et de divorcer.

Maintenant, 25 ans plus tard, Bashir et la BBC elle-même sont en grande difficulté après l’interview qui a secoué Buckingham Palace. La journaliste est accusée d’avoir obtenu ce scoop en faisant croire à Diana que les services secrets écoutaient ses conversations privées et en utilisant également de faux relevés de compte bancaire pour amener son frère, Charles Spencer, à l’aider à clôturer l’interview.

Charles Spencer lui-même a affirmé qu’il avait accepté de rencontrer sa sœur et Bashir après que le journaliste eut utilisé des tactiques «purement malhonnêtes».

Le comte a affirmé que pour obtenir cet explosif exclusif, Bashir lui avait montré des relevés bancaires – qui se sont avérés faux – pour prouver que les services de sécurité avaient payé deux personnes pour espionner Diana. «Si je n’avais pas vu ces déclarations, je n’aurais jamais présenté Bashir à ma sœur», écrit dans une lettre à la BBC.

Les accusations contredisent une enquête que la BBC a menée un an après cette conversation, car les propres dirigeants du réseau étaient préoccupés par la façon dont Bashir – qui n’a pas encore commenté ces accusations – avait gagné la confiance de la mère de la les princes William et Harry.

Mais après les accusations publiques du comte et le tollé au Royaume-Uni, la BBC a annoncé mercredi qu’elle avait nommé un ancien juge de la Cour suprême, John Dyson, pour mener une enquête externe après la publication du média. accusé d’avoir utilisé des tactiques contraires à l’éthique pour garantir la comparution télévisée de Diana.

Charle Spencer, le frère de Diana, avec Charles d’Angleterre et les princes William et Harry aux funérailles de Diana le 6 septembre 1997 (Shutterstock)

Au milieu du scandale, le prince Wiliam a salué le lancement d’une enquête sur la façon dont Bashir a obtenu l’interview choquante avec sa mère.

Selon le tabloïd Daily Mail, le fils aîné de Charles d’Angleterre a passé les quinze derniers jours en contact avec la BBC pour s’assurer qu’ils ont embauché un juge supérieur qui “établira la vérité” sur l’interview de Bashir avec la princesse Diana.

Le prince William a soutenu l’enquête de la BBC sur l’interview controversée “Panorama” de 1995 avec sa mère, la princesse Diana (.)

“Cette enquête indépendante est un pas dans la bonne direction», A déclaré le duc de Cambridge, deuxième sur le trône britannique, dans un communiqué publié par le palais de Kensington mercredi soir. “Il devrait aider à établir la vérité derrière les actions qui ont conduit à l’entretien Panorama et les décisions prises par ceux qui étaient à la BBC à l’époque“Il ajouta.

L’enquête examinera le comportement de Bashir, que cet entretien a propulsé au niveau international, et examinera le “Des documents bancaires présumés” qu’il a présentés au frère de Diana. Il examinera également de près si la BBC était au courant de ses actes et l’a sciemment protégé.

Le prince Charles a épousé Camila Parker Bowles lors d’une cérémonie civile discrète en 2005.

