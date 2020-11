L’histoire de l’équipe nationale colombienne a le record du titre de Copa América 2001, six participations aux Coupes du monde; des moments d’extase comme la victoire qu’il a donnée à l’Argentine au Monumental, 5-0, et le scorpion de René Higuita. En outre, il y a de la place pour des moments humoristiques; Carlos Valderrama et les défenseurs Iván Ramiro Córdoba et Mario Alberto Yepes étaient les protagonistes de certains d’entre eux.

Le ‘Pibe’ et l’habitude de jouer avec des chaussettes

Carlos Valderrama il a ravi les fans avec sa technique et ses tours de magie avec le ballon à ses pieds. Ses cheveux bouclés attiraient l’attention sur le terrain de jeu, ainsi que son habitude de jouer avec ses chaussettes baissées, puisque la FIFA n’était pas encore rigoureuse avec les vêtements, à la fin des années 80. Cette particularité a attiré l’attention des journalistes , qui lui a demandé dans une interview pourquoi il avait choisi de jouer comme ça. Le “Pibe”, avec son accent caribéen et sa fraîcheur, a répondu: “Ah, parce que je suis un joueur de la classe moyenne inférieure.”

Mario Alberto Yepes et Iván Ramiro Córdoba se sont endormis en avant-première de la finale de la Copa América 2001

Les défenseurs, et les capitaines de l’équipe dans le concours, ont partagé la salle dans la concentration. Le jour du duel final, devant l’équipe mexicaine, ils ont été convoqués à un entretien technique le matin. La nuit précédente, Yepes et Córdoba ont supposé que l’autre allait déclencher l’alarme, et aucun d’eux ne l’a fait. Le début de la réunion d’équipe a dû attendre car les joueurs ne sont pas apparus.

«Nous nous sommes précipités dans la salle de classe, effrayés et attristés. Nous avons présenté les excuses de l’affaire et dit que nous étions prêts à payer l’amende “, a rappelé Yepes en dialogue avec son partenaire, en avril dernier, et la réponse du coach de l’époque, Francisco Maturana, était:” Il faut la payer avec le titre de la Copa América ». Quelques heures plus tard, le rêve est devenu réalité et Córdoba a été l’auteur du but qui a conduit le «tricolore» à l’Olympe du football des équipes nationales en Amérique du Sud.

Le dialogue de ‘Jimmy’ Arango avec une machine à soda

Le milieu de terrain d’Antioquia a donné vie à des moments amusants aux couleurs de l’équipe nationale, dans les années 80, selon Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera. L’équipe séjournait dans un hôtel à Miami, avant un match amical, qui avait une nouvelle machine à soda. Vous deviez insérer quatre pièces de 25 cents pour prendre un verre, et Arango déposa son argent; plus tard, il a vu que sur le dessus de la machine était le message ‘DÎTES-MOI’ (mot qui fait référence à la pièce de dix cents) et le joueur est venu et a dit: “Je veux un Coca.”

“Celui qui est un gentleman répète”, dit le dicton populaire en Colombie, et c’est arrivé avec “Jimmy”. Lors d’un voyage en Amérique du Nord, il était assis à côté d’Alexis García dans l’avion et il a vu plusieurs mouettes qui ont pris leur envol alors qu’elles étaient sur le point de se poser. Contemplant la scène, il dit à son partenaire: “Allez, ‘Alesis’, ici aux États-Unis, même les souteneurs sont des singes.”

Le “ tigre ” et une épreuve de patience avec José María Giménez

Le «tricolore» s’est rendu en Uruguay dans le cadre des qualifications sur le chemin du Brésil 2014, et le défenseur «charrúa» a fait ses débuts avec son équipe. Gimenez il a utilisé tous ses esprits pour distraire l’attaquant colombien. Falcao garcia Il a raconté, dans le programme espagnol La Vida Moderna, en 2019, que le défenseur lui avait posé des questions particulières qui l’ont fait réfléchir et l’ont aidé à lui arracher le ballon lors de duels.

C’était d’abord: Quelle voiture avez-vous, Falcao? Puis il lui a demandé: pourquoi les drapeaux de la Colombie, du Venezuela et de l’Équateur ont-ils les mêmes couleurs? Puis, il s’est prolongé en lui racontant les sensations de jouer le premier match avec l’absolu de son pays et qu’il allait tatouer la date. Quand le «tigre» a pensé qu’il avait perdu patience, le «charrúa» est revenu à la charge, dans un corner à la fin du match, et a dit: Septembre est-il écrit avec «p» ou sans lui? L’Uruguay s’est retrouvé avec la victoire, 2-0, et l’attaquant samarien n’a pas pu marquer.