Les gens qui vivent dans le sud des États-Unis ont l’habitude d’évacuer lorsque de violents ouragans se dirigent vers eux. Pourtant, dans le cas de l’ouragan Irma de 2017 – qui a été le cyclone tropical le plus coûteux à avoir frappé la Floride et a causé 50 milliards de dollars de dommages aux États-Unis – le choix de partir ou de rester transformé en tempête politique. Selon une étude publiée le 11 septembre dans Science Advances, les résidents de Floride qui ont probablement voté pour Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016 étaient jusqu’à 11 points de pourcentage plus susceptibles de fuir que ceux qui ont probablement voté pour Donald Trump. Les auteurs ont constaté que le «scepticisme des ouragans» répandu par les commentateurs conservateurs était peut-être à blâmer.

«Auparavant, tout le monde pouvait convenir que quelque chose comme les ouragans sont des phénomènes très dangereux», explique Elisa Long, professeure agrégée de gestion des décisions, des opérations et de la technologie. à l’Université de Californie, Los Angeles, qui a dirigé l’étude. «Il est vraiment préoccupant que quelque chose qui ne devrait pas être partisan soit devenu partisan, surtout lorsque ce scepticisme se manifeste dans un comportement qui pourrait en fait nuire à quelqu’un.»

Des recherches antérieures ont soutenu un scénario qui est facilement apparent sur les réseaux sociaux et dans les actualités: les Américains voient différemment les problèmes tels que le changement climatique, les vaccins, le contrôle des armes à feu et les risques de COVID-19 en fonction de leur affiliation politique. Mais les preuves n’étaient pas fermement fondées. La plupart des études sur la manière dont la partisanerie façonne les croyances reposaient sur des enquêtes susceptibles d’introduire des préjugés plutôt que sur la confirmation de la profondeur à laquelle les gens intériorisent les positions politiques autodéclarées. Le fait de remplir un sondage lui-même comporte des écueils. Un article de 2015 a révélé que le simple fait de payer les gens pour fournir les réponses correctes réduisait l’écart entre les réponses partisanes aux questions factuelles, suggérant, ont écrit les auteurs, «que le gouffre apparent dans les croyances factuelles … peut être plus illusoire que réel.

La question de savoir si les croyances partisanes influencent le comportement réel, en particulier lorsque les enjeux sont importants, est également quelque chose que les enquêtes ne saisissent pas correctement. Pour tester cette question, Long et ses collègues se sont tournés vers les taux d’évacuation des ouragans.

Trois ouragans majeurs se sont produits aux États-Unis en 2017: Harvey, Irma et Maria. Dans les semaines entre Harvey et Irma, Rush Limbaugh – l’animateur de radio le plus populaire aux États-Unis, dont le talk-show conservateur attire 15,5 millions d’auditeurs hebdomadaires – a déclaré que le gouvernement et les médias exagéraient la sévérité d’Irma pour faire avancer un programme sur le changement climatique. «Ces tempêtes, une fois qu’elles ont effectivement frappé, ne sont jamais aussi fortes qu’elles sont signalées», a-t-il déclaré aux auditeurs. Ce message a été amplifié par d’autres experts conservateurs, tels qu’Ann Coulter, et par plusieurs médias grand public.

Pour tester le poids accordé à ces commentaires, Long et ses collègues ont utilisé des données de localisation jusqu’au niveau des pâtés de maisons de plus de 2,7 millions de smartphones de Floride et du Texas. Les informations leur ont permis d’estimer où vivent les individus en fonction de l’emplacement des téléphones la nuit. Les chercheurs ont déterminé qu’une personne avait été évacuée lorsqu’un téléphone portable s’était éloigné de son emplacement nocturne habituel au moins 24 heures avant l’arrivée d’une tempête. Ils ont calculé les taux d’évacuation pour les ouragans Harvey et Irma au Texas et en Floride, respectivement, ainsi que pour l’ouragan Matthew, qui a frappé la Floride en 2016.

Les chercheurs ont ensuite superposé les données d’évacuation sur les résultats du vote au niveau des circonscriptions, ce qui leur a donné une procuration de la façon dont les propriétaires de téléphones ont voté en 2016. Cela leur a permis de comparer des résidents qui vivaient à 150 mètres les uns des autres dans les quartiers républicains et démocrates voisins. .

Ils ont également utilisé des données de recensement au niveau des blocs pour contrôler d’éventuelles variables de confusion qui pourraient influencer le choix d’une personne d’évacuer. Ces données comprenaient le revenu du ménage, l’éducation, la race, l’origine ethnique et les taux d’emploi, ainsi que des informations géographiques telles que la distance à la côte et l’altitude.

Les résultats ont été frappants: environ 45% des électeurs probables de Clinton ont évacué avant l’ouragan Irma, alors que seulement 34% des électeurs de Trump l’ont fait. Fait révélateur, cependant, ces différences ne sont pas apparues pendant l’ouragan Harvey, moins d’un mois auparavant, ou l’ouragan Matthew – qui n’a pas reçu le même niveau de haranguements de Limbaugh ou Coulter.

Bien que les résultats ne prouvent pas définitivement que la promotion par Limbaugh du scepticisme des ouragans a incité les républicains à rester sur place, les différences découvertes dans l’étude «ne peuvent être expliquées par aucune autre corrélation, comme les démocrates vivant près de la côte», dit Long. « Lorsque vous atteignez ce niveau de précision spatiale, la tempête ne pourrait probablement pas frapper plus les régions démocratiques que les régions républicaines. »

«Ce nouveau document est vraiment important pour montrer que ce biais partisan affecte les comportements réels et conséquents des gens, mesurés à l’aide de données sur leur comportement réel, et non d’enquêtes», déclare David Broockman, politologue à l’Université de Californie à Berkeley, qui était pas impliqué dans les travaux. En raison de la conception minutieuse de l’étude des chercheurs, dit-il, «il devient très convaincant que les différences sont dues à ce que Limbaugh a dit et pas seulement à un schéma général sur le type de personne évacuée.»

La conclusion que les «élites partisanes» telles que Limbaugh peuvent influencer les décisions de leurs partisans serait encourageante si leur force de persuasion était utilisée pour promouvoir un bon comportement, dit Broockman. Mais c’est «une conclusion déconcertante dans la mesure où les élites encouragent leur équipe partisane à adopter un comportement irresponsable ou socialement destructeur», ajoute-t-il.