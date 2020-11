Les enfants ont un système immunitaire plus résistant au coronavirus, selon une étude scientifique – REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Les enfants et les adultes produisent différents types et quantités d’anticorps en réponse à une infection par le nouveau coronavirus indique une nouvelle étude publiée par des chercheurs du Département de pathologie et de biologie cellulaire du Columbia University Irving Medical Center à New York

Les différences d’anticorps suggèrent que l’évolution de l’infection et la réponse immunitaire sont différentes chez les enfants, et la plupart des enfants éliminent facilement le virus de leur corps.

«Notre document propose un examen approfondi des anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez les jeunes, qui révèle un contraste frappant avec les adultes“Dit Donna Farber, immunologiste de l’Université Columbia, professeur George H. Humphreys II de sciences chirurgicales au Département de chirurgie, qui a dirigé l’étude avec Matteo Porotto, professeur agrégé de pathogenèse moléculaire virale au Département de pédiatrie de Columbia. Les principaux auteurs étaient Stuart Weisberg, professeur adjoint de pathologie et de biologie cellulaire, et Thomas Connors, professeur adjoint de pédiatrie, qui ont recruté des patients dans l’étude et effectué l’analyse des données.

Les enfants et les adultes produisent différents types et quantités d’anticorps en réponse à une infection par le nouveau coronavirus – REUTERS / Remo Casilli

“Chez les enfants, l’évolution infectieuse est beaucoup plus courte et probablement pas aussi répandue que chez les adultes – ajoute Porotto. Les enfants peuvent éliminer ce virus plus efficacement que les adultes et peuvent ne pas avoir besoin d’une forte réponse immunitaire en anticorps pour l’éliminer.. L’une des manifestations les plus frappantes de la pandémie de COVID-19 est que la plupart des jeunes font bien face au virus tandis que les personnes âgées le combattent différemment.

“Il s’agit d’une nouvelle infection pour tout le monde, dit Farber, mais les enfants sont particulièrement adaptés pour voir des agents pathogènes pour la première fois. C’est pour cela que votre système immunitaire est conçu. Ils possèdent de nombreuses cellules T naïves capables de reconnaître toutes sortes de nouveaux agents pathogènes, tandis que les personnes âgées dépendent davantage de leur mémoire immunitaire. Ils ne sont pas aussi capables de répondre à un nouveau pathogène que les enfants ». Pour la même raison, les jeunes enfants produisent moins d’anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2.

Parmi les 47 enfants de l’étude, 16 ont été traités au centre médical d’Irving de l’Université Columbia pour un syndrome inflammatoire multisystémique (MIS-C) et 31 enfants d’âge similaire ont été testés positifs pour le virus après avoir visité le centre médical pour le traitement de D’autres conditions. La moitié des enfants sans MIS-C ne présentaient aucun symptôme du COVID-19.

Les enfants peuvent éliminer ce virus plus efficacement que les adultes et peuvent ne pas avoir besoin d’une forte réponse immunitaire en anticorps pour l’éliminer – REUTERS / Amanda Perobelli

Les 32 adultes de l’étude allaient des patients gravement atteints admis à l’hôpital à ceux atteints d’une maladie plus légère qui se sont rétablis à domicile. L’étude a révélé que les deux groupes d’enfants ont produit le même profil d’anticorps, qui différait de celui des adultes.

Par rapport aux adultes, les enfants produisent moins d’anticorps contre la protéine que le virus utilise pour infecter les cellules humaines. Les anticorps des plus jeunes avaient l’activité la moins neutralisante, tandis que tous les adultes, y compris les jeunes adultes dans la vingtaine, produisaient des anticorps neutralisants. Les adultes les plus malades avaient l’activité la plus neutralisante.

Bien qu’il puisse sembler contre-intuitif que les patients les plus malades produisent des anticorps avec l’activité neutralisante la plus élevée, Farber dit que cela reflète probablement la durée pendant laquelle le virus est présent chez les patients les plus malades. “Il existe un lien entre l’ampleur de votre réponse immunitaire et celle de l’infection: plus cette dernière est sévère, plus la réponse immunitaire est robuste, car il a besoin de plus de cellules et de réactions immunitaires pour éliminer une dose plus élevée d’un pathogène ».

D’autres différences d’anticorps montrent que les infections infantiles sont limitées. Contrairement aux adultes, les enfants produisent également très peu d’anticorps contre une protéine virale qui n’est visible par le système immunitaire qu’après que le virus ait infecté les cellules humaines. “Cela suggère qu’en eux l’infection ne se propage pas beaucoup et ne tue pas beaucoup de vos cellules», Déclare Farber. «Parce que les enfants éliminent rapidement le virus de type sauvage, ils n’ont pas d’infection généralisée et n’ont pas besoin d’une forte réponse anticorps», explique Porotto.

Il existe un lien entre l’ampleur de votre réponse immunitaire et celle de l’infection: plus cette dernière est sévère, plus la réponse immunitaire est robuste – REUTERS

L’évolution réduite de l’infection chez les enfants peut signifier qu’ils sont infectieux pendant une période de temps plus courte que les adultes et donc moins susceptibles de propager le virus, bien que les chercheurs n’aient pas mesuré la charge virale chez les enfants. les enfants. “Des études en cours dans d’autres pays indiquent que les jeunes enfants d’âge scolaire ne sont pas des vecteurs du nouveau coronavirus, nos données sont donc cohérentes avec ces résultats.», Déclare Farber.

Une petite piqûre ici

Les chercheurs de cet article indiquent qu’en plus de toutes les conclusions ci-dessus, les réponses anticorps trouvées chez les enfants ne suggèrent pas qu’ils auront une réponse plus faible à un vaccin. Ceux trouvés en cours de développement pour le SRAS-CoV-2 contiennent des parties du virus et n’imitent pas la voie normale de l’infection.

«Bien que les enfants ne produisent pas d’anticorps neutralisants contre une infection naturelle par le SRAS-CoV-2, les vaccins sont conçus pour générer une réponse immunitaire protectrice en l’absence d’infection», explique Farber. Ils répondent très bien aux vaccins et je pense qu’ils développeront de bonnes réponses d’anticorps neutralisants et seront probablement mieux protégés que les adultes.

Les réponses d’anticorps trouvées chez les enfants ne suggèrent pas qu’ils auront une réponse plus faible à un vaccin – REUTERS / Amanda Perobelli

Cependant, très peu d’études sur les vaccins recrutent des enfants et ces données seront nécessaires pour vraiment comprendre l’efficacité des vaccins chez les enfants. »

Qu’est-ce qui manque au système immunitaire adulte? est la grande question devant ces conclusions. Bien que les résultats suggèrent que l’évolution de l’infection chez les enfants et les adultes est différente, on ne sait pas encore comment les enfants peuvent plus facilement éliminer le virus et ce qui manque au système immunitaire des adultes.

Les chercheurs de Columbia ont commencé un nouveau travail où ils recherchent des différences dans la réponse des cellules T (Les anticorps sont produits par les cellules B du système immunitaire), en particulier ceux qui résident dans les poumons. Des recherches antérieures du laboratoire de Farber ont montré que ces cellules sont plus importantes dans la lutte contre les infections pulmonaires que les cellules T qui traversent le corps par la circulation sanguine.

Les enfants infectés peuvent également générer une réponse plus forte du système immunitaire inné, qui déploie l’interféron et les macrophages pour attaquer sans discernement les cellules malades. Des études antérieures suggèrent que la même réponse peut être retardée chez les adultes.

«Si la réponse innée est vraiment forte, cela peut réduire la charge virale dans les poumons, et les anticorps et les cellules T ont moins à faire», dit Farber.. Il est également possible que le virus soit moins capable d’infecter les cellules des enfants, probablement parce que leurs cellules contiennent moins de protéines que ce dont le virus a besoin pour infecter les cellules adultes.

Cette équipe de travail est confrontée aux possibilités des cellules des enfants et de celles des adultes. «Il existe encore de nombreux problèmes sur lesquels nous disposons de très peu d’informations», déclare Porotto. L’interaction entre le virus et l’hôte est la raison pour laquelle nous voyons tant de diversité dans les réponses au coronavirus, mais nous ne comprenons toujours pas assez pour vraiment déterminer ce qui conduit à une maladie grave et ce qui est bénin. “

