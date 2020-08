L’emprise de la Corée du Sud sur le coronavirus a faibli ce mois-ci lorsqu’une grande église de Séoul a eu une épidémie – impliquant 915 cas au 25 août. Le gouvernement a rétabli les restrictions dans la ville pour éviter une poussée, mais il communique également publiquement les détails de l’épidémie. Par exemple, il a partagé que 120 personnes infectées à l’église ont propagé le coronavirus à des personnes dans 22 sites, dont 4 centres d’appels et 3 hôpitaux à Séoul.

Presque tous les jours au cours des sept derniers mois, les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies ont mis à jour leur site Web avec des informations en temps quasi réel sur les flambées locales. Le site rapporte également plusieurs statistiques COVID-19 pour chaque région du pays.

Les tableaux de bord de données à Singapour et en Nouvelle-Zélande offrent des fenêtres similaires sur la façon dont le coronavirus se propage à l’intérieur de leurs frontières. Cela aide les décideurs et les citoyens à déterminer comment mener leur vie quotidienne, tout en réduisant les risques, et fournit aux chercheurs une mine de données. En revanche, les États-Unis offrent très peu de détails sur la façon dont la maladie se propage, alors même que les gens socialisent et voyagent de plus en plus, et que les autorités rouvrent les écoles et les entreprises. Cet état de fait est frustrant pour les chercheurs en données, qui veulent aider les autorités à prendre des décisions susceptibles de sauver des vies.

«Nous ne devrions pas voler à l’aveugle à ce stade», déclare Natalie Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride à Gainesville. « Nous ne devrions pas avoir à spéculer. »

Les experts ont déclaré à Nature que l’ingérence politique, les problèmes de confidentialité et les années de négligence des systèmes de surveillance de la santé publique sont parmi les raisons de la pénurie d’informations aux États-Unis.

En retard et manquant

Bien que l’information ne soit pas le seul outil qui puisse être utilisé contre une pandémie, l’attention de la Corée du Sud aux données est en corrélation avec son succès global dans le contrôle de l’épidémie: le pays a enregistré environ 3,5 cas pour 10000 personnes au total, et il y a eu environ 2 COVID -19 décès par semaine au cours du dernier mois. En revanche, les États-Unis ont enregistré 175 cas pour 10 000 personnes au total, et environ 7 000 personnes sont décédées de la maladie chaque semaine au cours du mois dernier.

La Corée du Sud doit ses informations détaillées à un réseau coordonné de centres de santé publique dans 250 districts qui envoient rapidement des informations aux centres coréens de contrôle et de prévention des maladies. Sung-il Cho, épidémiologiste à l’Université nationale de Séoul, attribue le succès du système à cette centralisation du pouvoir, ainsi qu’à l’embauche rapide d ’« épidémiologistes temporaires »pour répondre à la demande pendant la pandémie du COVID-19. Ces scientifiques ont aidé à mener des enquêtes de recherche des contacts qui produisent des détails succincts et anonymisés, tels que ceux énumérés sur l’épidémie à l’église Sarang Jeil à Séoul.

Les États-Unis ne poursuivent pas la recherche des contacts pour le COVID-19 dans la même mesure que la Corée du Sud, mais leur surveillance des maladies passe également des services de santé locaux au niveau fédéral. Pendant des années, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont utilisé ce système pour suivre la propagation d’épidémies telles que la flambée actuelle des infections par la bactérie Salmonella, et pour les retracer jusqu’à leurs sources. Cependant, le système de surveillance s’est heurté à des problèmes à plusieurs niveaux au cours de la pandémie. Le résultat est que de nombreuses données, telles que des informations sur les endroits où les personnes ont été exposées au coronavirus, manquent. Et les données qui existent ne sont rendues publiques que lentement.

Le CDC et quatre départements de la santé américains ont refusé de parler à Nature de la façon dont ils gèrent les données COVID-19. Cependant, d’anciens employés scientifiques et chercheurs qui collaborent avec eux ont offert des suggestions sur les raisons pour lesquelles les données sont à la traîne et font défaut aux États-Unis.

Contrôle accru

Certains pensent que, parce que la pandémie est politiquement chargée, les données décrivant la situation sont surveillées de près par des responsables de l’administration du président Donald Trump. Les chercheurs affirment que les enquêtes publiées dans la revue Morbidity and Mortality Weekly Reports du CDC ont été approfondies, mais sont publiées en ligne longtemps après qu’elles pourraient influencer les résultats. Par exemple, le 31 juillet, le CDC a signalé que 260 membres du personnel et enfants d’un camp de nuit en Géorgie avaient été infectés plus d’un mois auparavant. Samuel Groseclose, un spécialiste de la santé publique qui a pris sa retraite du CDC en 2018, suggère que les rapports font l’objet d’un examen inhabituel au sein de l’agence, et peut-être de son agence mère, le Département américain de la santé et des services sociaux (HHS).

Le CDC a été de nouveau mis à l’écart en juillet, selon les scientifiques, lorsque l’administration Trump a annoncé que les données sur les cas de COVID-19 et les hospitalisations seraient détournées de l’agence et traitées à la place par un nouveau système lancé au HHS, dont le responsable rend compte directement à Le président. Jusqu’à présent, le tableau de bord du HHS a accusé un retard d’une semaine dans la communication des données, et il comprend uniquement des informations sur le nombre de cas et la capacité de l’hôpital, plutôt que des détails tels que l’emplacement des grappes de maladies. Un porte-parole du HHS a déclaré que le nouveau système rationalise les rapports de 6000 hôpitaux du pays.

Mais Georges Benjamin, directeur exécutif de l’American Public Health Association (APHA) à Washington DC, affirme qu’au lieu de rationaliser la collecte de données, le changement a encore perturbé la collecte de données. Certains administrateurs d’hôpitaux ne savent plus à quel organisme rendre compte, dit-il. Il est également frustré car les 10 millions de dollars dépensés pour le système du HHS auraient pu être mieux utilisés pour améliorer la gestion des données de santé publique au CDC et dans les départements de santé avec lesquels il collabore à travers le pays. Ce système désuet s’est déformé sous la pression de 5,7 millions de cas de COVID-19 aux États-Unis.

Benjamin note que de nombreux services de santé partagent toujours des données par fax, ce qui prend plus de temps que les méthodes numériques. Un manque de fonds signifie également que le personnel surchargé n’a pas assez de temps pour analyser les données dont il dispose. L’APHA et d’autres organisations scientifiques demandent depuis longtemps des ressources pour améliorer la surveillance des données dans le système de santé publique américain. Dans un rapport publié en septembre dernier, les épidémiologistes de la santé publique ont décrit le système actuel comme cloisonné, lent, manuel et papier.

«Nous avons mendié de l’argent au fil des ans pour construire une autoroute de l’information solide afin de pouvoir collecter rapidement des données et les partager avec les personnes qui en ont besoin en temps opportun», déclare Benjamin. «Mais nous n’avons jamais obtenu ce dont nous avions besoin.»

Problèmes de données

Cette négligence de longue date a été exacerbée par le manque de leadership national pendant la pandémie, disent les chercheurs qui se sont entretenus avec Nature. Il n’existe aucune exigence nationale concernant les informations que les hôpitaux et les laboratoires d’analyse doivent communiquer aux services de santé. Ranu Dhillon, spécialiste de la réponse aux épidémies à la Harvard Medical School de Boston, Massachusetts, qui traite actuellement des personnes infectées par le COVID-19 à Vallejo, en Californie, dit que ni le service de santé local ni le CDC ne lui disent de signaler où les patients pourraient avoir été exposé au coronavirus. Il enregistre volontairement ces données dans leurs dossiers de santé, mais il n’est pas sûr que l’État ou le département de la santé local utilise ces informations, ce qui le trouble. Il a travaillé sur la riposte à Ebola en Guinée lors de l’épidémie de 2015, et a déclaré que les autorités de ce pays avaient collecté des données sur la manière dont les personnes ont été infectées par le virus Ebola, pour enrayer sa propagation. «Cette information cruciale nous aiderait à approfondir la transmission» pour COVID-19, dit-il. « C’est fou que nous ne les collectionnons pas. »

Amy Lockwood, spécialiste de la santé publique qui a quitté le département de la santé de San Francisco, en Californie, plus tôt cette année, dit que de nombreux départements aimeraient de telles données, mais ont du mal à les obtenir des hôpitaux ou des laboratoires fournissant des tests. Elle dit que certains fournisseurs de tests ne collectent pas d’informations telles que la profession d’une personne, car ils craignent que le fait de poser de telles questions ne dissuade les gens de se faire tester. Certains hôpitaux, quant à eux, enregistrent ces informations, mais ne les transmettent pas au laboratoire d’analyse où les échantillons sont testés. Ainsi, lorsque le laboratoire partage un cas avec un service de santé, le rapport ne dispose pas de ces détails. «Avoir un système de soins de santé fragmenté nous empêche de comprendre ce qui se passe avec COVID», déclare Lockwood.

Les épidémiologistes des universités aimeraient aider les services de santé étatiques et locaux surchargés à analyser toutes les données dont ils disposent afin de pouvoir aider les responsables à diriger une réponse efficace contre les coronavirus. En règle générale, les services de santé partagent les données de surveillance des maladies avec les chercheurs sur demande. Mais pendant la pandémie de COVID-19, les épidémiologistes se sont vu refuser l’accès. Par exemple, Steffanie Strathdee, épidémiologiste du VIH à l’Université de Californie à San Diego, demande souvent des données de cas ventilées par paramètres tels que la localité, la race et la voie d’exposition probable, comme la consommation de drogues intraveineuses. «La surveillance est effectuée et rendue transparente, et c’est ce à quoi nous sommes habitués», dit-elle. «Seulement pour cette épidémie, les choses ont changé.»

Cette année, Strathdee et d’autres épidémiologistes ont demandé des données anonymisées sur le COVID-19 au ministère de la Santé de Californie. Les courriels consultés par Nature montrent que les demandes des chercheurs ont pris en compte le besoin de respect de la vie privée individuelle avec des mesures telles que demander à l’État des tranches d’âge au lieu d’âge exact. Mais la demande a été refusée – ce qui n’était jamais arrivé à Strathdee auparavant. Le directeur du département, Mark Ghaly, a expliqué dans un courriel du 3 juillet que la divulgation d’informations à partir des dossiers des personnes «nécessiterait une analyse minutieuse et longue de chaque dossier afin de déterminer quels champs de données peuvent être rendus publics à partir de chaque rapport individuel».

En outre, les États-Unis produisent peu d’informations grâce à la recherche des contacts, une procédure qui a le pouvoir de localiser une épidémie et comment elle se déplace, ainsi que de signaler les personnes qui doivent être mises en quarantaine. Grâce à la recherche des contacts, le rapport quotidien de Singapour du 25 août a pu dire que 94% des nouveaux cas confirmés dans les dortoirs comme des travailleurs domestiques sont liés à des cas connus, et que la plupart des nouveaux cas sont survenus chez des personnes déjà mises en quarantaine. En revanche, le département de la santé de Washington DC a rapporté la semaine dernière qu’environ 5% seulement des nouveaux cas dans la ville étaient liés à des personnes précédemment identifiées comme infectées.

Sans informations à jour et fiables sur qui est infecté, pourquoi et où, les scientifiques américains, les décideurs politiques et le public doivent plutôt se fier aux rapports des médias et aux efforts indépendants pour consolider les données, comme le COVID Tracking Project du magazine The Atlantic et le Tableau de bord COVID-19 compilé par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland. Mais le premier n’est pas complet ou universellement fiable, et le second ne précise pas où se produit la transmission. Il y a un besoin urgent de telles informations, dit Caitlin Rivers, épidémiologiste à Johns Hopkins, car les gens retournent au travail, à la socialisation et à l’école. Cela signifie que les interventions sur mesure sont plus importantes que jamais. «Il ne suffit pas de dire aux gens d’être prudents.»

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 25 août 2020.