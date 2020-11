15 minutes. La Federal Telecommunications Commission (FCC) des États-Unis (USA) a rejeté la demande de la société chinoise ZTE de reconsidérer son statut de menace à la sécurité nationale.

Fin juin, la FCC a désigné les entreprises chinoises Huawei et ZTE comme «menaces à la sécurité nationale». Selon l’agence, tous deux sont “largement soumis à la loi chinoise qui les oblige à coopérer avec les services de renseignement du pays“.

Cette désignation signifie que les sociétés de télécommunications américaines ne peuvent pas utiliser des fonds publics pour «acheter, obtenir, entretenir, améliorer, modifier ou de toute autre manière soutenir des équipements ou services produits ou fournis» par ZTE et Huawei.

Pour cette raison, ZTE a demandé à l’agence américaine de reconsidérer sa désignation. Cependant, la FCC l’a rejeté, cette fois parce que l’entreprise ne l’a pas remis en question “La loi chinoise impose des contrôles juridiques et extra-légaux aux citoyens, entreprises et organisations chinois et étrangers opérant en Chine pour offrir l’accès, la coopération et le soutien aux activités de collecte de renseignements du gouvernement. »Cela a été déclaré par le président de la FCC, Ajit Pai.

Il n’y avait pas d’erreur

En outre, la FCC a déclaré dans un document qu’elle rejetait la demande de la société chinoise parce qu’elle se fonde sur des arguments qui ont déjà été examinés et rejetés. En outre, ne montre pas que l’agence a commis une erreur dans son analyse.

“Un réexamen n’est approprié que lorsque le demandeur démontre une erreur ou une omission importante dans l’ordonnance ou soulève des faits supplémentaires qui ne sont pas connus ou n’existent pas”, indique le document. “Dû au fait que ZTE ne montre qu’aucune de ces situations n’est présente dans la décision de désignation finale, nous rejetons la demande de ZTE “.

De son côté, la FCC n’a fait aucune mention de Huawei. L’agence a prolongé la date limite pour examiner votre demande. La FCC devrait publier sa réponse officielle à la demande de Huawei le 11 décembre, selon Bloomberg.