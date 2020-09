C’est un trope de télévision classique: Timmy est tombé dans un puits! Lassie ne peut pas le sauver elle-même, alors elle court chercher de l’aide. En fait, Timmy n’est jamais tombé dans un puits pendant toute la durée de l’émission télévisée, mais l’idée qu’un chien puisse demander l’aide d’un humain a une base solide en science.

Dans ce que l’on appelle l’expérience de la « tâche insoluble », un chien apprend d’abord à ouvrir une boîte de puzzle avec une friandise savoureuse à l’intérieur. Le puzzle est ensuite secrètement remplacé par un autre impossible à résoudre. Après être devenus frustrés, les chiens détournent leur attention du puzzle vers un humain à proximité, puis reviennent au puzzle. Le chien tente de déplacer l’attention de l’humain sur le puzzle comme une demande d’aide. Les nourrissons humains font la même chose. De tels efforts sont appelés «communication référentielle».

Donc, si les chiens se comportent de cette façon, vous pourriez vous attendre à la même chose de leurs proches parents, les loups. Mais lorsque les chercheurs ont testé des loups élevés par des humains, les animaux ont continué à essayer de résoudre le puzzle, sans jamais demander d’aide. Puisque les chiens et les loups ont tous été élevés de la même manière et par les mêmes personnes, la domestication doit être responsable du comportement. Les chercheurs ont donc commencé à étudier d’autres créatures domestiquées.

« Autres espèces animales, par exemple les chevaux [and] chèvres, ont été testés dans ce test. Mais il n’y a pas eu de comparaisons directes avec les chiens. «

Paula Pérez Fraga, éthologue à l’Université Eötvös Loránd en Hongrie.

Les chats de compagnie réagissent plus comme des loups que comme des chiens. Les chats sont domestiqués, mais ils ne sont pas sociaux comme les chiens et les loups. Les porcs, cependant, sont sociaux.

« Lorsque les porcs vivent à l’état sauvage, ou même les sangliers, ces animaux vivent en groupes. Ils ont besoin de communiquer avec leurs conspécifiques pour pouvoir vivre. »

C’est pourquoi les chercheurs ont décidé de comparer les chiens de compagnie avec les porcs de compagnie. Bien que les porcs aient révélé qu’ils étaient capables de communication référentielle, ils ne se sont pas tournés vers les gens pour obtenir de l’aide. Une fois la tâche devenue insoluble, ils ont agi plus comme des loups, déterminés à trouver une solution par eux-mêmes. Les résultats ont été publiés dans la revue Animal Cognition. [Paula Pérez Fraga, et al. Who turns to the human? Companion pigs’ and dogs’ behaviour in the unsolvable task paradigm]

« Ce que signifie la domestication, c’est littéralement qu’il y a un changement génétique chez l’animal, chez les espèces de leurs parents sauvages. Et normalement ce changement génétique est apparu à cause de la pression humaine. »

La plupart des animaux domestiques, y compris les chiens, les chats, les chevaux, les chèvres, les renards, etc., présentent des changements anatomiques et physiologiques similaires associés à la domestication. Mais Fraga dit que son étude montre que le processus de domestication peut suivre différentes voies chez différents animaux. Et cela pourrait expliquer pourquoi la domestication et la socialité ne peuvent à elles seules expliquer pourquoi les chiens réagissent comme ils le font face à un puzzle insoluble. Fraga pense que cela pourrait être lié à leur histoire de domestication.

« Leur domestication était différente – les porcs ont été domestiqués principalement pour être une ressource de viande. »

Ce n’est que plus tard que nous avons commencé à traiter certains porcs comme des animaux de compagnie. Les chiens, en revanche, ont été traités comme des animaux de compagnie depuis presque le début. Ce qui semble expliquer leur volonté de demander notre aide.

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)