Diego Maradona pendant sa saison à Barcelone (. / Archive)

Les amateurs de football ont la chance de vivre à une époque où deux superstars revendiquent simultanément le titre du plus grand joueur de l’histoire du sport., et encore plus chanceux que nous puissions voir les matchs entre Lionel Messi Oui Cristiano Ronaldo, fréquemment, en direct, devant un public mondial de milliards. Grâce à YouTube, je peux voir Des vidéos de haute qualité de leurs performances les plus attrayantes et de chaque but qu’ils ont marqué.

Lorsque Diego Maradona a remporté le titre du meilleur de l’histoire, la plupart des pays du monde ne pouvaient avoir qu’une vision de quatre ans de son génie, lorsqu’il a participé avec l’Argentine à la Coupes du monde ’82, ’86, ’90 et ’94. Depuis que j’ai grandi en Inde pendant cette période, je n’ai jamais vu les moments forts de ses performances pour le FC Barcelone ou Naples (une ville où il est toujours considéré comme une divinité, une royauté).

Maintenant, il y a des vidéos en ligne qui gardent un enregistrement granuleux de lui dans leur faste, y compris CE but contre l’Angleterre au stade Azteca le 22 juin 1986. Mais cela ne fait qu’indiquer ce dont il était capable. Ce ne sont pas des preuves suffisantes pour étayer l’argument selon lequel c’était le meilleur de tous.

Ce qui rend la tâche encore plus difficile, ce sont les preuves encore plus rares pour les demandeurs plus âgés: Ferenc Puskas de Hongrie, Alfredo di Stefano d’Espagne et d’Argentine, Pelé du Brésil, les Néerlandais Johan Cruyff, Franz Beckenbauer d’Allemagne, et al. Le fait qu’ils aient joué dans des conditions et des règles différentes, et dans des positions différentes, rend l’argument discutable de toute façon.

Nous ne pouvons donc pas savoir si Maradona était techniquement la meilleure pour taper dans un ballon.

Cependant, je suis ici pour affirmer que c’était le meilleur de tous les temps. Et mon cas est basé sur le simple fait que lui, plus que tous les autres revendicateurs cités ici, a été le plus proche de contester la phrase selon laquelle le soccer est un sport d’équipe.

Pendant la majeure partie de sa carrière, Maradona a joué dans des équipes qui manquaient d’autres joueurs mondiaux. Vérifiez simplement Composition de l’équipe de Naples avec lequel il a conquis le football italien en 1986-1987, et aucun autre joueur ne peut accéder à un temple de la renommée de la Serie A. Il avait un casting de soutien légèrement meilleur en Argentine, ce qui a conduit à deux finales de la Coupe du monde – remportant en 86 et approchant atrocement en 90 – mais Personne ne dirait que Jorge Valdano était pour Maradona ce que, par exemple, Jairzinho était pour Pelé en 70.

Dans le Napoli que Maradona a conduit à la victoire de deux championnats italiens, aucun autre joueur ne peut atteindre un temple de la renommée de Serie A.

C’est une chose d’être un joueur brillant entouré d’autres joueurs brillants.; dans ce sens, Messi et Ronaldo ont été exceptionnellement chanceux avec leurs équipes. Mais Maradona a fait de la magie avec des matériaux médiocres.

Ce qui le rend encore plus remarquable, c’est le poids de l’attente qu’il portait dans son minuscule cadre.. Lorsqu’il a signé avec Napoli en 1984, le club n’avait jamais remporté le championnat italien et pourtant ses fans ont commencé à rêver de la gloire du championnat. Le “golden kid” était autant un talisman qu’un capitaine et un joueur.

D’autres footballeurs – parmi eux Messi – ont depuis fait face à une pression comparable, mais les superstars modernes sont entourées d’un échafaudage de professionnels des relations publiques et de psychiatres pour les aider. Maradona, sans soutien à l’extérieur du terrain, comme à l’intérieur, a remis “l’or” au club et au pays encore et encore.

La Coupe du monde au Mexique 86 a été le moment le plus sublime de Maradona. (Fichier . / Ra)

Jusqu’à ce qu’il ne le fasse plus. Il était probablement inévitable que les accusations de son génie finissent par l’écraser, et ils l’ont fait de façon spectaculaire. Mais enduré assez longtemps pour forger dans le bronze —Comme la plaque commémorant CE but à l’extérieur du stade Azteca— sa prétention d’être le meilleur de tous les temps.

RIP, Diego Armando Maradona, LE MEILLEUR.

(vers Bloomberg – 2020)

