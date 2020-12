La Cour suprême de justice décide des directives des parties qui ne soutiennent pas Maduro

Les principaux partis d’opposition vénézuéliens ne se rendront pas aux élections dimanches; Il s’agit de l’Acción Democrática (AD), du Comité indépendant d’organisation politique électorale (Copei), Primero Justicia et Voluntad Popular. Mais pourquoi les cartes de ces partis figurent-elles sur la carte électorale de ce 6 décembre? Parce que la Cour suprême de justice a nommé des commissions ad hoc pour prendre le contrôle de ces parties. La même chose s’est produite dans le cas de plusieurs partis du Chavisme, tels que Patria Para Todos (PPT), Unidad Popular Venezolana (UPV), Tupamaros et d’autres, dont les membres se sont joints à l’Alternative révolutionnaire populaire (APR) qui porte la carte du Parti communiste de Venezuela (PCV).

En utilisant la Cour suprême de justice (TSJ), le gouvernement de Nicolás Maduro a pris le contrôle de diverses parties de leurs dirigeants naturels, préparant le terrain pour que les cartes de ces organisations soient présentées aux élections qui ont lieu aujourd’hui au Venezuela, avec la participation quasi exclusive du Chavisme.

Parmi ces partis, auxquels les directives sont intervenues, se trouvent les plus grands de l’ère démocratique: l’Action démocratique et Copei. Mais il y a aussi des organisations du Chavisme qui ont décidé de lancer leurs propres candidatures, y compris le deuxième plus grand parti du Polo Patriótico (le groupe d’organisations de la révolution bolivarienne), comme Patria para Todos, Unidad Popular Venezolana (UPV) et Tupamaros.

Les autres organisations sont celles de ceux qui ont négocié avec le gouvernement, d’abord dans les tables de dialogue, que VTV leur a permis d’apparaître sur leurs programmes télévisés, distribuent des sacs de nourriture parmi ceux distribués par le gouvernement, ont des privilèges tels que le transport aérien privé et que Nicolás Maduro a catalogué comme la véritable opposition: le Movimiento Ciudadano Cambiemos, de Timoteo Zambrano, et Prociudadanos, de Leocenis García.

Voluntad Popular est passé entre les mains d’autres personnes après que le TSJ a nommé une directive qui a exclu Juan Guaidó et Leopoldo López

La recette

Voyons le modus operandi. Par l’intermédiaire de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice (TSJ), ils font appel à une personne du parti en question pour porter plainte. Avec une mesure de précaution, quels que soient les statuts et sans procédure régulière ni droit à la défense, ils nomment une directive pour assumer provisoirement la direction et la représentation juridique et politique dudit parti.

La recette est répétée: il n’y a pas de droit à la défense, ils violent la structure juridique de l’organisation, de telle manière qu’ils violent les statuts du parti respectif. Normalement, la Chambre électorale envoyait toujours ses décisions pour être résolues conformément aux statuts du parti. Mais la Chambre constitutionnelle ne fait pas cela, mais lance la mesure de précaution, nomme la directive ad hoc, même avec des gens qui n’étaient même pas liés à la fête. Autrement dit, ils utilisent des personnes qui répondent aux intérêts du gouvernement au pouvoir.

Ce qui était une directive provisoire finit par être permanent, car il n’y a pas de clôture du processus judiciaire.

Il n’existait aucune trace historique de ce que fait la TSJ avec les partis politiques, allant jusqu’à imposer la directive des partis. La chose traditionnelle est que la Cour ordonne aux organes statutaires de recomposer ou d’ajuster ce qui pourrait être corrigé, mais la Cour suprême ne fixe jamais l’audition des directives juridiques pour se défendre et évacuer les preuves.

Le pouvoir que le TSJ donne aux conseils ad hoc leur permet de changer les autorités régionales et de démanteler la structure du parti.

Maikel Moreno, président de la TSJ, suit les ordres de Nicolás Maduro (REUTERS Manaure Quintero)

La plus haute cour, sans tenir compte des statuts, du dossier, de l’histoire ou de la direction du parti, leur impose du doigt de diriger cette organisation, leur donne une représentation politique et juridique, ce qui les rend endettés envers le gouvernement en place, tandis que ceux qui étaient les chefs de parti ne leur donnent pas le droit de se défendre. Le premier parti à souffrir de ce modus operandi a été la COPEI.

Soirée COPEI

Le Comité d’organisation électorale politique indépendante (COPEI), fondé il y a près de 75 ans, est devenu, avec l’Action démocratique, l’un des plus grands partis de l’ère démocratique, après la chute du dictateur Pérez Jiménez. Son fondateur, Rafael Caldera, s’est séparé de l’organisation qu’il a formée et crée Convergencia, un parti avec lequel il est arrivé au pouvoir pour la deuxième fois en 1993, avec un grand nombre de petits partis et organisations politiques.

Avec l’arrivée de Chávez au pouvoir, Copei a perdu de la force sur la scène politique. C’est la première partie à laquelle la TSJ a imposé une directive.

Dans le cas de Copei, une personne est apparue qui a dénoncé Roberto Enríquez pour avoir conduit le parti sur la voie de l’insurrection, plus tard ils l’ont accusé du limogeage de plusieurs Copeyanos. La première décision de la Cour suprême remonte à 2015 et plus tard, en raison de conflits au sein du conseil ad hoc, ils ont mis trois mesures conservatoires à l’encontre des autorités légitimes.

En 2016, Copei a organisé des élections, supervisées par le Conseil national électoral (CNE), avec Roberto Enríquez et Robert García élus à la tête de la tente verte. Quarante jours plus tard, le TSJ est revenu pour placer un autre conseil ad hoc sur eux, même si les élections ont été approuvées par l’organe directeur des élections et sans dépôt de plainte.

Message de Roberto Enríquez sur les élections au Venezuela

Le premier comité ad hoc, composé de Pedro Urrieta et de l’entrepreneur gouvernemental Miguel Salazar, était dédié au changement de toutes les autorités régionales, avec qui Salazar a réussi à nommer Mercedes Malavé et Carlos Alvarado, comme président et secrétaire général. Ils sont entrés en conflit interne. Le TSJ est de nouveau intervenu et c’est ainsi que Malavé a été limogé et Salazar est réapparu comme président, laissant Alvarado comme secrétaire général.

C’est ainsi que la carte Copei qui va aux élections, ce 6 décembre, est celle que le Conseil Ad Hoc a entre les mains, avec José Jonathan Patti, Miguel Salazar et Juan Carlos Alvarado. Dans les coulisses se trouvent d’anciens gouverneurs ou d’anciens dirigeants de l’aile politique.

AD, PJ et VP

Dans le cas de la MA, la stratégie consistait à utiliser l’action qu’une personne avait prise contre Henry Ramos Allup les années précédentes. et place Bernabé Gutiérrez pour mener le match.

Henry Ramos Allup est déplacé du quartier général de l’AD sur ordre du TSJ (REUTERS / Manaure Quintero)

Pour Primero Justicia (PJ), la stratégie consistait à ce qu’un groupe de personnes dénonce qu’une mesure disciplinaire avait été prise à leur encontre et place les plaignants à la tête du parti. C’est ainsi que les plaignants se sont vu confier la direction du parti.

Deux mesures conservatoires ont été appliquées à PJ, l’une d’elles pour nommer le Conseil ad hoc et l’autre qui les place dans un état d’incertitude juridique.

Ce qui s’est passé avec Voluntad Popular (VP) est identique à celui de Copei. L’histoire a commencé lorsque le 19 décembre 2019, le député José Gregorio Noriega a été expulsé du parti dirigé par Leopoldo López. La cause était que, après une enquête interne, ils ont déterminé que le parlementaire, représentant de l’État de Sucre, faisait partie de l’opération Alacrán, c’est-à-dire ceux qui avaient fait l’objet de pots-de-vin pour ne pas voter pour Juan Guaidó en tant que président de l’Assemblée nationale pour 2020.

L’adjoint Noriega, qui avait été membre de l’Un Nuevo Tiempo (UNT) avant de rejoindre le VP, s’est adressé à la Cour suprême en affirmant que ses droits avaient été violés. Le plus haut tribunal l’a placé pour diriger le parti.

Dans une lettre rendue publique en avril 2018, Noriega Figueroa avait démissionné de VP: «Le cœur lourd, j’écris cette lettre pour informer ma démission irrévocable de ce parti politique après près de 6 ans de militantisme partisan dans les rangs orange. Depuis que nous avons abordé le débat lors de la Rencontre fédérale des militants (EFA) sur notre position électorale aux élections municipales, j’ai défendu avec ferveur la nécessité de participer à ces élections avec nos candidats à la mairie et aux conseillers … “

Adjoint Goyo Noriega

Exactement la même chose s’est produite à PJ avec les députés Luis Parra, José Brito et Conrado Pérez, qui semblaient impliqués dans une enquête sur Armando.info en utilisant leur statut de parlementaires au sein de la Commission du contrôleur pour favoriser Alex Saab et le réseau de corruption de le clap. Lorsqu’ils ont été expulsés de Primero Justicia, ils sont allés devant la Cour suprême.

Les révolutionnaires aussi

Depuis les entrailles de la révolution bolivarienne, les organisations les plus féroces ont été celles qui ont émergé main dans la main avec les collectifs de la paroisse 23 de Enero, à quelques pas du palais de Miraflores. Parmi ces organisations se trouve Tupamaro, le plus ancien de ces groupes. Son chef maximum a été José Pinto, un intouchable parmi les groupes, mais se déplaçant aussi avec facilité dans les plus hautes instances du pouvoir.

Tareck El Aissami voulait avoir le contrôle de Tupamaros, à travers quelqu’un pour suivre ses ordres, ce qu’il n’avait pas réalisé avec Pinto, qui a refusé d’abandonner le match. Soudain, un jour, ils l’ont accusé d’avoir assassiné un jeune homme, il a été arrêté et la Cour suprême a enlevé son parti, avec la même modalité qu’il a appliquée à Copei, AD, PJ et VP.

Tupamaros exigeant la liberté de Pinto, à qui le TSJ a enlevé la carte de fête

Cela s’est également produit avec le deuxième parti le plus voté du Polo Patriótico, le PPT, une organisation dirigée par Rafael Uzcátegui. Le problème est survenu lorsque le parti a décidé de ne pas aller avec les candidats du Polo Patriótico et de lancer ses propres figures. Là, la Cour suprême de justice est apparue et a appliqué la prescription, a déplacé Uzcátegui et a nommé un nouveau conseil d’administration.

Une autre organisation de la révolution avec une directive imposée est l’Unidad Popular Venezolana (UPV), un parti fondé par feu la dirigeante Lina Ron. A cela s’ajoute que d’autres organisations comme Izquierda Unida n’ont pas été autorisées à enregistrer leurs propres cartes auprès du Conseil national électoral (CNE).

Un grand nombre de dirigeants du Chavismo, qui ne soutiennent pas Nicolás Maduro, ont lancé la plate-forme Alternative Popular Revolutionary (APR), autour de laquelle les dirigeants des Tupamaros, PPT, UPV, IU et d’autres ont fait cause commune. De ces partis, la seule carte qui a survécu, sur la carte électorale, était celle du Parti communiste du Venezuela (PCV), qui comprenait les dirigeants de tous les partis chavistes auxquels leurs propres cartes leur avaient été enlevées.

C’est ainsi que la carte pour le vote de ce dimanche comprend des cartes, de l’opposition ou du Chavisme, qui sont en fait des directives imposées par la Cour suprême de justice (TSJ) et qui répondent aux intérêts de Nicolás Maduro: AD, COPEI, PJ, VP, Tupamaro, UPV et PPT.

